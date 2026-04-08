पेट्रोल-डिझेलनंतर आता कोल्हापुरात मटणासाठी लागली रांग, काय आहे कोल्हापूरच्या रांगड्या शिवाजी पेठेच्या म्हाईचं गावपण?
कोल्हापूरच्या शिवाजी पेठेत १९ वर्षांची 'म्हाई' परंपरा उत्साहात साजरी झाली. हनुमान जयंतीनंतरच्या बुधवारी मटण मिळवण्यासाठी खवय्यांनी मोठी गर्दी करत ग्रामीण संस्कृती जपली.
Published : April 8, 2026 at 7:19 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर सारख्या पुरोगामी शहरात ग्रामीण बाज, गावाकडची संस्कृती आणि गावाचं गावपण टिकवून ठेवण्याचं काम शिवाजी पेठेनं केलं आहे. रांगड्या शिवाजी पेठेत अनेक सण, समारंभ मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. हनुमान जयंतीनंतर येणाऱ्या बुधवारी 'पेठेची म्हाई' पार पडते. यासाठी सुमारे 250 बकऱ्या आणल्या जातात. या म्हाईचं वैशिष्ट्य म्हणजे खवय्येनगरी असलेल्या कोल्हापुरात बकऱ्याचं स्वस्त मटण मिळतं. यासाठीच कोल्हापूरकरांनी बुधवारी रांगा लावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं, गेली 19 वर्ष ही परंपरा अखंड सुरू आहे.
2007 पासून सुरू आहे परंपरा : कोल्हापूर शहराचा ग्रामीण भाग म्हणून ओळख असलेला शिवाजी पेठ भाग आजही आपली गावाकडची संस्कृती जपत आहे. सालाबादप्रमाणं हनुमान जयंती पेठेतील कोल्हापूरकर साजरी करतात. या भागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या उभा मारुती चौक मंदिरात या निमित्तानं अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात, यानंतर महाप्रसाद होतो. महाप्रसादाच्या गोड जेवणानंतर रांगडा कोल्हापूरकर आवडीच्या मटणाच्या जेवणाची प्रतीक्षा करत असतो. यामुळं हनुमान जयंतीनंतर येणाऱ्या बुधवारी शिवाजी पेठेत म्हाई साजरी केली जाते. 2007 पासून ही परंपरा गेली 19 वर्ष अखंड सुरू आहे.
कोल्हापुरात मटणासाठी रांग : यंदा या म्हाईसाठी 250 बकऱ्यांची खरेदी करण्यात आली. बुधवारी सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत म्हाईसाठीच्या मटणाचा वाटा महादेव गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वितरित करण्यात आला. शिवाजी पेठेतील सुमारे 2 हजार कुटुंबांकडून म्हाईच्या मटणाचा वाटा आवर्जून घेतला जातो. सामाजिक एकात्मतेचं प्रतिक असलेल्या शिवाजी पेठेच्या म्हाईच्या निमित्तानं कमी किंमतीत मटण मिळत असल्यामुळं यंदा पेठेतील मंदिरासमोर मटण घेण्यासाठी पेठेतील नागरिकांची झुंबड उडाली होती. यंदा आखाती देशातील युद्धामुळं इंधनावर परिणाम झाल्याचं दिसून आलं होतं. यामुळं पेट्रोल-डिझेलसाठी नागरिकांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या होत्या. आता तर मटणासाठी ही कोल्हापूरकरांनी रांगा लावल्याचं चित्र कोल्हापुरात पाहायला मिळालं. "बाजारात साधारणतः 800 रुपये किलोनं विक्री होणारं मटण बुधवारी केवळ 600 रुपये किलो दरानं उपलब्ध करून दिलं जात होतं. शिवाजी पेठेची ही परंपरा यापुढंही कायम राहील," असा विश्वास शिवाजी पेठेतील नागरिक सुरेश पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर मटण विक्री : फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यात गावागावात ग्रामदैवतांच्या यात्रा, जत्रा, उरूस आणि म्हाई साजऱ्या केल्या जातात. यामुळं ग्रामीण संस्कृती अजूनही टिकून आहे. यात्रांच्या निमित्तानं ऋणानुबंध जपले जातात. हीच परंपरा कोल्हापूर सारख्या शहरातही राहावी, यासाठीच शिवाजी पेठेतील नागरिकांनी 'पेठेची म्हाई' सुरू केली. यावेळी मटण 'ना नफा न तोटा' या तत्त्वावर विक्री केलं जातं. बाजारपेठेतील दरापेक्षा कमी भावानं मटणाची विक्री केली जाते. यामुळं शिवाजी पेठेत बुधवारी मटण घेण्यासाठी नागरिकांची झुंबड उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे आजच्या तरुणाईनंही ही परंपरा कायम ठेवली आहे.
