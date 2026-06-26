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व्हेनेझुएलामधील शक्तिशाली भूकंप, 19 जूनला भारतीय संशोधकाला मिळाले होते संकेत, कोल्हापूरच्या अभ्यासाचं काय आहे संशोधन

कोल्हापूरचे अभ्यासक प्रसन्न वायचळ यांनी व्हेनेझुएलात आलेल्या 7.5 रिश्टर स्केल भूकंपाचा अचूक अंदाज रेडिओ लहरींच्या अभ्यासाद्वारे 19 जून रोजीच वर्तवल्याचा दावा केला आहे.

Seismologist Prasanna Waichal
प्रसन्न वायचळ यांनी केलेला अभ्यास (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 8:14 PM IST

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कोल्हापूर : दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला देशाला दोन दिवसांपूर्वी शक्तिशाली भूकंपांचे धक्के बसले. त्यामुळं जगात पुन्हा एकदा चिंतेचे ढग दाटले. 7.2 आणि 7.5 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं या देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. यात हजारोहून अधिक लोक गाडले गेल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या भूकंपाचे संकेत 19 जून रोजी मिळाल्याचा दावा कोल्हापुरातील भूकंप अभ्यासक प्रसन्न वायचळ यांनी केला आहे. गेली 35 वर्षाच्या संशोधनातून भूकंप होण्याआधी 3 ते 14 दिवस अचूक अंदाज व्यक्त करणारे संशोधक म्हणून कोल्हापुरातील इचलकरंजीचे प्रसन्न वायचळ यांचं संशोधन महत्त्वाचं ठरत आहे. स्वतः विकसित केलेल्या प्रयोगशाळेत पृथ्वीखाली निर्माण होणाऱ्या रेडिओ लहरींचा अभ्यास करून वायचळ यांनी गेल्या 6 वर्षात नोंदवलेले अंदाज अचूक ठरले आहेत. आपल्या संशोधनाचा उपयोग संपूर्ण मानव जातीसाठी व्हावा, असा मानस वायचळ यांनी व्यक्त केलाय.

...यामुळं भूकंपाची संख्या वाढली : "इंडोनेशिया, जपान आणि प्रशांत महासागराजवळील प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या भूकंपांची संख्या वाढली आहे. जागतिक आपत्ती असणाऱ्या भूकंपावर जगभरात अनेक संशोधन होत आहेत. मात्र, यात होणारी जीवितहानी जागतिक समस्या बनली आहे. जगभरातील जपान, तैवान, अफगाणिस्तान फिलिपाईन्स भारताशेजारील नेपाळ, भूतान या देशांना सर्वाधिक भूकंपाचे धक्के बसतात. याचं कारण सांगताना वायचळ यांनी पृथ्वीच्या वरच्या वातावरणातील थर म्हणजेच आयनमंडलमध्ये विद्युत प्रभारीकणांचा थर निर्माण होतो. तसंच भारताशेजारील इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हिमाचल-युरोशियम प्लेट या एकमेकांना धडकतात आणि यामुळं कंपन निर्माण होऊन मोठ्या रिश्चर स्केलचे भूकंप होतात. तर भारत आणि महाराष्ट्रात बेसॉल्ट खडक मोठ्या प्रमाणात आहे. काळानुरूप या भागातही आता भूकंप प्रवण क्षेत्र निर्माण झाली आहेत. पूर्वीच्या काळीही भूकंप व्हायचे. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळं त्याची नोंद व्हायची नाही. आता पृथ्वीच्या खाली होणाऱ्या हालचालीची त्वरित नोंद होते. यामुळं भूकंपाची संख्या वाढल्याच्या नोंदी होत आहेत," अशी माहिती प्रसन्न वायचळ यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना भूकंप अभ्यासक प्रसन्न वायचळ (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्रातील भूकंपप्रवण क्षेत्रात वाढ : "गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रातील कोयना, चांदोली, रत्नागिरी, लातूर, किल्लारी, नांदेड, हिंगोली आणि गेल्या दोन वर्षात माण तालुक्यासह पंढरपूर सोलापूर या भागात नव्यानं भूकंपप्रवण क्षेत्र निर्माण झाली आहेत. या ठिकाणी निरीक्षण केंद्रे उभी करावीत, यासाठी माझ्या संशोधनाचा मानवी जीवनाला उपयोग होईल. गेल्या 6 वर्षात व्यक्त केलेले भूकंपाचे अचूक अंदाज जगभरातील भूकंपावर काम करणाऱ्या खासगी संस्थांना पाठवले आहेत. यातून अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये या विषयावर संशोधन निबंध मांडण्याची संधी मिळाली, अशी माहिती संशोधक प्रसन्न वायचळ यांनी दिली.

Seismologist Prasanna Waichal
प्रसन्न वायचळ यांनी केलेला अभ्यास (ETV Bharat Reporter)

भूकंप अभ्यासक प्रसन्न वायचळ यांच्याकडून अचूक अंदाज : दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला देशाला भूकंपाचा तीव्र धक्का बसेल, असा अंदाज वायचळ यांच्या उपकरणावरील संशोधनानं लावला होता. 19 जूनला त्यांना याबाबतचे संकेत मिळाले होते. अशा घटना घडण्याआधी त्याची पूर्वकल्पना मिळावी यासाठी अनेक संशोधनं सध्या जगभरात सुरू आहेत. व्हेनेझुएला देश दक्षिण आणि उत्तर अमेरिकामध्ये येत असला तरी या देशाला प्रशांत महासागराची किनार आहे. संशोधक वायचळ यांच्याकडं असलेल्या उपकरणांवर 19 जूनला त्याची पूर्वकल्पना मिळाली होती. "याबाबतची माहिती वायचळ यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केली होती. जगात कुठंही हे तंत्रज्ञान उपलब्ध नसताना मानवी जीवनासाठी माझ्याकडून तंत्रज्ञानाचा आणि माहितीचा आधार घेऊन भारतात तसंच महाराष्ट्रात उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीचा आपण सामना करू शकतो यासाठी माझं संशोधन सर्वांसाठी उपलब्ध व्हावं," अशी इच्छा संशोधन प्रसन्न वायचळ यांनी व्यक्त केली.

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प्रसन्न वायचळ भूकंप अभ्यासक
VENEZUELA EARTHQUAKE CLAIM
PRASANNA WAICHAL
SEISMOLOGIST PRASANNA WAICHAL

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