कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याचा नादच खुळा; दोन जुन्या सायकली अन् भंगारातील इंजिनपासून बनवली दौडणारी दुचाकी
कोल्हापूरच्या आठवीतील समर्थ पाटीलनं महिनाभराच्या प्रयत्नातून दोन जुन्या सायकली आणि भंगार इंजिनचा वापर करून अत्यंत कमी खर्चात एक अनोखी, धावणारी जुगाडू दुचाकी बनवली आहे.
Published : June 12, 2026 at 3:11 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील एका गावातील केवळ 14 वर्षांचा आणि इयत्ता आठवीत शिक्षण घेणारा विद्यार्थी समर्थ शिवम पाटील. यानं दोन जुन्या सायकल आणि भंगारातील दुचाकीचं इंजिन वापरून स्वत: एक हटके दुचाकी बनवली आहे. सध्या त्याची दुचाकी गावातील रस्त्यांवर धावत आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेल्या त्याच्या प्रयोगाला साधारण एक महिन्यानंतर आता यश आलं आहे. त्याच्या या प्रयोगासाठी खर्चही अत्यल्प आला. बहुतेक साहित्य त्यानं घरातून, जवळचा जुना बाजार आणि गॅरेजमधून मिळवलं. आता त्याच्या धावणाऱ्या जुगाडू दुचाकीमुळं समर्थ पाटील सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे.
घरात समर्थचं छोटंस गॅरेज : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील छोट्याशा केर्ली गावात समर्थ आपल्या परिवारासह राहतो. गावातीलच प्राथमिक शाळेत त्यानं शिक्षण घेऊन तो आता माध्यमिक शाळेत शिकत आहे. वडील शिवम पाटील हे गावातच जनावरांना लागणारं खाद्य आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचं दुकान चालवतात. लहानपणापासूनच काहीतरी करत राहण्याच्या त्याच्या सवयीमुळं घरातच त्याचं एक छोटं गॅरेज देखील आहे. काही महिन्यांपूर्वी एक छोटं वेल्डिंग मशीन देखील त्याच्यासाठी विकत घेतलं.
डोकं वापरून बनवली जुगाडू दुचाकी : "सुरुवातीला छोटा ट्रॅक्टर, छोटी चारचाकी गाडी बनवणं यासारखा विचार केला होता. त्यासाठी प्रयत्नही केले. परंतु, अखेरची संकल्पना दुचाकी बनवली. या प्रयोगात वापरलेला मुख्य घटक म्हणजे फोरव्हील आणि चेन गॅरेजमधून मिळवले. इंजिन आणि त्याचा गड्डा जुना बाजारातून सुमारे 3 हजार रुपयांमध्ये, एम 80 गाडीचा क्लच, स्टँड आणि काही वायर स्प्लेंडर गाडीच्या वापरल्या आहेत. पेट्रोल टाकीचा पुनरुपयोग केला आहे. किल्ली स्विच यामाहा कंपनीचा असून चाके सायकलीचीच आहेत. आवश्यक तिथं स्वतः वेल्डिंग करून जोडणी केली आहे. जुगाडू डोक्याचा वापर करुन कॉर्बोरेटर फिल्टर म्हणून घरातील जुना प्लास्टिक कॅन आणि त्याला जोडून पीव्हीसी पाईप वापरली आहे," अशी माहिती समर्थनं दिली.
'आता नाही करायचं, तर कधी करायचं?' : "अगदी बालपणापासून तो नेहमी काहीतरी बनवत असतो. त्याचे अनेक प्रयोग यशस्वी तर बरेच अपयशही झाले आहेत. कुटुंबानं त्याला मार्गदर्शन आणि साहित्य उपलब्ध करून देऊन प्रोत्साहित केलं. 'आता नाही करायचं, तर कधी करायचं?' असा त्याचा ठाम निर्धार असतो. मात्र, आम्ही सगळे त्याला शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेवर लक्ष देण्याचा सल्ला देत असतो," अशी प्रतिक्रिया समर्थचे वडिल शिवम पाटील यांनी दिली.
समर्थवर कौतुकाचा वर्षाव : या प्रयोगात समर्थनं युट्यूबवरील ट्यूटोरियल्स, विविध जुगाड तंत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या स्रोतांचा उपयोग करून डिझाईन आणि तांत्रिक समस्या सोडविल्या. स्थानिक पातळीवर आणि सोशल मिडियावर समर्थच्या कामानं लक्ष वेधलं असून शाळा आणि परिसरातून त्याचं कौतुक होत आहे.
दुचाकी तयार झाल्यानंतर समर्थला अजूनच जोश आला आहे. आता तो अजून नवनवे जुगाडू प्रयोग करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, अशा प्रयोगशील विद्यार्थ्यांना योग्य सुरक्षा, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मार्गदर्शन दिल्यास तो भविष्यात नक्कीच मोठा तंत्रज्ञ म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो, असं गावकरी म्हणत आहेत.
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