पंतप्रधानांची जागतिक ओळख थापेबाज अशी झाली’; संजय राऊतांचा मोदींवर घणाघात
देशाच्या वाढत्या GDP च्या दाव्यावरून संजय राऊतांनी सरकारला लक्ष्य केलं. जीडीपी वाढला म्हणजे नेमकं काय झालं, हे पंतप्रधानांनाही सांगता येणार नाही,” असा दावा त्यांनी केला.
Published : September 4, 2026 at 4:42 PM IST
कोल्हापूर : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज (4 सप्टेंबर) कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेपर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर भाष्य करताना त्यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. मोदी स्वतःला विष्णूचा 13 वा अवतार समजतात, अशी टीका राऊत यांनी केली.
'पंतप्रधानांची जागतिक ओळख ‘थापेबाज’ अशी झाली' : देशाच्या वाढत्या जीडीपीच्या दाव्यावरून राऊत यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. “पंतप्रधानांची जागतिक ओळख ‘थापेबाज’ अशी झाली असून ते सातत्यानं खोटं बोलत आहेत. जीडीपी वाढला म्हणजे नेमकं काय झालं, हे खुद्द पंतप्रधानांनाही सांगता येणार नाही,” असा दावा त्यांनी केला.
“देशातील 85 कोटी जनता आजही मोदींनी दिलेल्या 10 किलो मोफत अन्नावर जगत आहे. हे गरिबीचं लक्षण आहे की प्रगतीचं?” असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. गेल्या दोन वर्षांत साडेआठ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून कोट्यवधी सुशिक्षित तरुण आजही बेरोजगार असल्याचं सांगत हेच देशाचं खरं चित्र असल्याचा दावा त्यांनी केला.
'भाजपामध्ये अंतर्गत बंडाळी?' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नॉन-बायोलॉजिकल’ विधानाचा समाचार घेताना संजय राऊत म्हणाले, “पंतप्रधान स्वतःला विष्णूचा 13 वा अवतार मानतात. त्यांचा जन्म आपल्यासारखा आईच्या पोटातून झालेला नाही, असं ते सांगतात. त्यामुळे त्यांना आभासी जगात जगण्यातच आनंद मिळतो.” उझबेकिस्तानसारख्या देशात ‘रील्स’ बनवण्यापेक्षा पंतप्रधानांनी देशात येऊन पत्रकारांसमोर आकडेवारी मांडावी, असं आव्हानही राऊत यांनी दिलं.
राष्ट्रीय राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याचा दावा करत राऊत म्हणाले की, भाजपाच्या चार वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील फेरबदलाला स्पष्ट नकार दिला आहे. आधी अमित शाह यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. अमित शाह यांचा राजकीय खेळ आता संपला असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मंत्रिमंडळात तडफदार उपपंतप्रधान हवा आहे, जो भाजपाचा पुढचा वारसदार असेल, असा दावाही त्यांनी केला.
'फडणवीस केवळ विरोधकांचे फोन टॅपिंग करण्यात व्यस्त' : राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरून राऊत यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला. महाराष्ट्राला पूर्णवेळ गृहमंत्री नसल्यामुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. देवेंद्र फडणवीस केवळ विरोधकांचे फोन टॅपिंग करण्यात आणि त्यांना त्रास देण्यात व्यस्त आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ ठेकेदारांकडून कमिशन खाण्यासाठी काढलेला प्रकल्प असून, त्यात शेतकऱ्यांचं कोणतंही हित नसल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. तसेच पुणे आणि नागपूरमधील ‘डीजे’बाबतच्या वेगवेगळ्या नियमांवरून त्यांनी गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. “मनोज जरांगे पाटील समर्थ आहेत; मात्र सरकार या प्रश्नाचे केवळ राजकारण करत आहे. आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची अक्कल मुख्यमंत्र्यांकडे आहे का?” असा बोचरा सवाल राऊत यांनी केला.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा एफआयआर अद्याप का झाला नाही, हा प्रश्न सुनेत्रा पवार यांनी अधिक जोमाने मांडायला हवा, असंही राऊत म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख विराज पाटील यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोल्हापुरात आल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या घरी सांत्वन भेट दिली. दिवंगत माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून त्यांनी पाटील कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं.