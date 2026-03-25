अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर गर्दी वाढली; पुरवठ्याचा बट्ट्याबोळ, आता आवश्यकतेनुसारच मिळणार इंधन

अफवांमुळे नागरिकांकडून पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होत असून मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत. यामुळे मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तात्पुरता असमतोल निर्माण झाला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 7:43 PM IST

कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेल संपल्याचे फलक लावण्यात आल्यानंतर काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपावरील पेट्रोलसाठा संपल्यानं वाहनधारकांना ज्या ठिकाणी पेट्रोल उपलब्ध आहे तिथं दीड किलोमीटर रांगा लावून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावं लागलं. खासगी पेट्रोल पुरवठा कंपन्यांकडून होत असलेल्या अनियमिततेमुळे भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनानं खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर निर्बंध लादले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर (पुरवठा शाखा) यांच्याकडून प्राप्त आदेशानुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, समाजमाध्यमांवर पसरवण्यात आलेल्या अफवांमुळे नागरिकांकडून पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होत असून मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत. यामुळे मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तात्पुरता असमतोल निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आणि इंधनाचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 व जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून काही निर्बंध लागू केले आहेत.



या आदेशानुसार आता दुचाकी वाहनांसाठी जास्तीत जास्त 200 रुपयांपर्यंत आणि तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी जास्तीत जास्त 2 हजार रुपयांपर्यंतच इंधन भरता येईल. कोणत्याही प्रकारच्या कॅन, बाटल्या किंवा ड्रममध्ये इंधन देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून नागरिकांनी अनावश्यक गर्दी टाळून केवळ आवश्यकतेनुसारच इंधन घ्यावे, असं आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं केलं आहे.


रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित वाहनांना इंधन पुरवठ्यात प्राधान्य दिलं जाईल. तसंच, प्रत्येक पेट्रोल पंपानं आपल्याकडील शिल्लक साठा, प्राप्त झालेला साठा आणि मागणी केलेल्या साठ्याची माहिती दर्शनी भागातील फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील. सर्व पेट्रोल पंपधारकांनी या आदेशाचं काटेकोर पालन करणं आवश्यक असून, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येईल. हा आदेश 25 मार्च 2026 पासून तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून तो 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार असल्याचं आपत्ती व्यवस्थापन आदेशात म्हटलं आहे.


आजही काही पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा - पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नाही या शक्यतेनं वाहनधारकांनी आज पहाटेपासूनच जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर रांगा लावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मात्र मंगळवारपेक्षा तुलनेनं आजची परिस्थिती बरी होती. वाहनधारकांना अनेक ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेल मिळालं. यामुळे वाहनधारकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. तर आता पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर जिल्हा प्रशासनाकडूनच निर्बंध घातल्यानं परिस्थिती नियंत्रणाखाली असल्याचं जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.

