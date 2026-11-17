कोल्हापूरकरांचा विषयच हार्ड; फॅन्सी नंबरसाठी मोजले तब्बल 19 कोटी!
कोल्हापूरकरांनी यंदा फॅन्सी नंबरसाठी तब्बल 19 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी.
Published : November 17, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:20 PM IST
कोल्हापूर : हौसेला मोल नसतं, असं म्हणतात. मात्र, कोल्हापूरकरांची हौसच जगावेगळी आहे. घरातील माणसांइतकेच प्रेम आपल्या दारात उभ्या असलेल्या गाड्यांवर करणारी मुलुखावेगळी माणसे कोल्हापुरात राहतात. म्हणूनच 'जगात भारी आम्ही कोल्हापुरी' असं अभिमानानं म्हटलं जातं.
फॅन्सी नंबरसाठी तब्बल 19 कोटी मोजले : आता हेच बघा ना! प्रत्येकाच्या दारात गाडी आली, की त्या गाडीला आपल्या आवडीचा आणि हवा तो नंबर असावाच, असा रांगड्या कोल्हापूरकरांचा आग्रह असतो. त्यासाठी हवी ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल. पण हौस करायची ती कोल्हापूरकरांनीच. यंदा जानेवारीपासून आत्तापर्यंत आवडीचे फॅन्सी नंबर मिळवण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी तब्बल 19 कोटी रुपये मोजले आहेत. हा आकडा राज्यात सर्वोच्च आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या तिजोरीतही घसघशीत वाढ झाली आहे. यामुळंच तर कोल्हापूरकरांचा विषय हार्ड ठरतो, कोल्हापूरकरांच्या फॅन्सी नंबर प्रेमावरील वृत्तांत पाहूया 'ईटीव्ही भारत'च्या या स्पेशल रिपोर्ट मधून....
कोल्हापूरकर लाखात उठून दिसणारा नंबर निवडतात : पंचगंगेच्या काठावर वसलेल्या कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आवडीनिवडी आणि हौशी कायमच जगावेगळ्या राहिल्या आहेत. मग ती खाण्यापिण्याची आवड असो किंवा गाड्यांची. देशात कोणतीही नवी गाडी दाखल झाली, की ती पहिल्यांदा कोल्हापूरकरांच्या किंमतीला उभी केली जाते, असा इतिहास आहे. आपल्या दारात उभ्या असलेल्या वाहनांवर जीवापाड प्रेम करणारे कोल्हापूरकर आपल्या आवडत्या गाडीसाठी लाखात उठून दिसणारा नंबरही निवडतात. त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी असते. दुचाकी, चारचाकी, शेतातील ट्रॅक्टर असो किंवा महिलांसाठीच्या इलेक्ट्रिक बाइक्स, या सर्वांना एकच नंबर हौशी वाहनधारकांना हवा असतो. यामुळं फॅन्सी नंबरसाठी महसूल देण्यात कोल्हापूर कायमच राज्यात आघाडीवर राहिले आहेत.
फॅन्सी नंबर मिळवण्याकरिता नोंदणी : यंदा जानेवारीपासून 14 नोव्हेंबरपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 18 हजार 578 वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांसाठी फॅन्सी नंबर मिळवण्याकरिता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंदणी केली आहे. यामध्ये 9595, 0101, 9099, 2700, 9191 या क्रमांकांना विशेष पसंती मिळाली आहे. हे नंबर मिळवण्यासाठी वाहनधारकांनी हवी ती किंमत मोजली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रादेशिक परिवहन क्रमांक 'एमएच 09' असल्याने या क्रमांकाशी संबंधित तसेच अंकांची बेरीज केल्यानंतर नऊ येणाऱ्या क्रमांकासाठी वाहनधारकांची धडपड सुरू असते. आपलं वाहन भारताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात असलं तरी 'एमएच 09' या नंबर वरून आपण कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहोत, ही खूण अनेक कोल्हापूरकरांना हवीशी वाटते. यासाठीच फॅन्सी नंबरसाठी अट्टाहास चालू असतो, अशी भावना कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रयाग चिखली गावचे पांडुरंग कळके यांनी व्यक्त केली.
फॅन्सी नंबर मिळवलेल्या वाहनधारकांचा आकडा : वाहनधारकांना हवा तो नंबर घेण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडूनही योग्य ते सर्व सहकार्य केलं जातं. यंदाच्या जानेवारी महिन्यापासून नोव्हेंबरच्या 14 तारखेपर्यंत प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे बुकिंग केलेल्या आणि फॅन्सी नंबर मिळवलेल्या वाहनधारकांचा आकडा 18 हजारांच्या घरात आहे. यातून विभागाला 19 कोटी 84 लाख 12 हजारांचा घसघशीत महसूल मिळाल्याची माहिती, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनोज ओतारी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
9595 या आवडीचा नंबरसाठी मोजले 4 लाख रुपये : पेशाने बांधकाम व्यवसायिक असलेले कोल्हापुरातील हिम्मत बहादूर परिसरात राहणारे बांधकाम व्यवसाय इंद्रजीत डुबल सांगतात, आमच्या कुटुंबात मी जन्माच्या आधीपासून असलेल्या गाड्यांना एमएच 09 9595 असेच नंबर आहेत. यानंतर मी घेतलेल्या दोन, चार चाकी गाड्यानाही असेच फॅन्सी नंबर असावेत, अशी माझी इच्छा होती. यामुळं नवीन घेतलेल्या आलिशान थार गाडीलाही तोच नंबर घेण्यासाठी मी प्रयत्न केला. मला तो नंबर मिळाला याचं समाधान आहे. फॅन्सी नंबरसाठीच कोल्हापूरकर राज्यात ओळखलं जातं. हा नंबर म्हणजे आमच्या कुटुंबाचा ट्रेडमार्क झाला, असल्याचं इंद्रजीत डुबल म्हणाले.
राजकीय नेत्यांच्या आलिशान गाड्या आणि नंबरची हवा : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांच्या आलिशान गाड्यांवरील नंबरही नेहमीच चर्चेचा विषय असतात. गावागावांतील कार्यकर्ते नेत्यांच्या गाड्या त्यांच्या नंबरवरून सहज ओळखतात. कोल्हापूरच्या राजघराण्यातील आणि लोकसभा सदस्य शाहू छत्रपती यांच्या गाडीचा क्रमांक 4000 आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या गाडीचा 1600 हा क्रमांक जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गेल्या चार दशकांपासून 900 हा क्रमांक जपला आहे. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या आलिशान गाडीचा क्रमांक 9599, तर भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांच्या गाडीचा क्रमांक 5577 आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे नाव असलेले माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या गाडीचा 7474 नंबर तर गाव खेड्यातल्या कार्यकर्त्यांना तोंडपाठ आहे.
कोल्हापूरकरांची हौस : कोल्हापूर जिल्ह्यात फॅन्सी नंबरसाठी प्रतीक्षा करावी लागली तरी चालेल, मात्र हवा तोच नंबर मिळवायचा, असा चंग नव्या पिढीनंही बांधला आहे. यामुळंच कोल्हापूर शहराजवळील प्रयाग चिखली गावात तर गाड्यांच्या नंबरवरून गल्ली ओळखली जाते. आलिशान गाड्यांची खरेदी, 'एमएच 09' हा ट्रेडमार्क आणि त्यासोबत फॅन्सी नंबरची क्रेझ, हे जणू कोल्हापूरकरांचे समीकरणच बनले आहे.
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