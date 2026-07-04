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कोल्हापुरात मुसळधार पावसाची धुंवाधार फलंदाजी, 20 बंधारे पाण्याखाली; पंचगंगा नदी 24 फुटांवर, पुढील 72 तास धोक्याचे

कोल्हापुरात मुसळधार पावसामुळं 20 बंधारे पाण्याखाली गेले असून, पंचगंगा नदीची पातळी 24 फुटांवर पोहोचली आहे. हवामान विभागानं पुढील 72 तासात अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 5:50 PM IST

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कोल्हापूर - मागील चार दिवसांपासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या घाटमाट्यासह परिसरात पावसाची धुंवाधार फलंदाजी सुरू आहे. मुसळधार बरसणाऱ्या पावसामुळं जिल्ह्यातील पंचगंगा, भोगावती, उभी, कासारी आणि दूधगंगा नद्यांच्या पाणी पातळीत कमालीची वाढ झाली आहे. कोल्हापूरची जीवनदायिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 24 फुटांवर पोहोचली आहे. सकाळी आठ वाजता संपलेल्या 24 तासात कोल्हापूर जिल्ह्यात 49.5 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सर्वाधिक पावसाची नोंद गगनबावडा तालुक्यात झाली आहे. सध्याही कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. यामुळं जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सज्ज ठेवला आहे.

कोल्हापुरात अतिवृष्टीचा अंदाज - हवामान विभागाकडून पश्चिम महाराष्ट्राला येत्या 72 तासात अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. शनिवारी (दि.4) सकाळपासूनच जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामुळं नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. संततधार पावसामुळं पंचगंगा नदीवरील शिंगणापूर, रुई, इचलकरंजी, सुर्वे, तेरवाड शिरोळ, कोल्हापुरातील राजाराम बंधाऱ्यासह कासारी नदीवरील येवलुज, वारणा नदीवरील कोडोली, मांगले-सावर्डे, कडवी नदीवरील कोपर्डे आणि भोगावती नदीवरील हळदी, खडक कोगे, सरकारी कोगे यासह 20 बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. राधानगरी तालुक्यातील दाजीपूर अभयारण्यासह घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यामुळं राधानगरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून धरणाचा पाणीसाठा 31 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

पावसाचा आढावा घेताना 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे (ETV Bharat Reporter)

राऊतवाडीचा धबधबा प्रवाहित, पर्यटकांची तुरळक गर्दी - राधानगरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळं राधानगरी तालुक्यातील राऊतवाडीचा धबधबा प्रवाहित झाला आहे. सुमारे 50 फुटांहून अधिक उंचीवरून कोसळणाऱ्या या धबधब्याला पर्यटकांची चांगली गर्दी पावसाळ्यात पाहायला मिळतं आहे.

Kolhapur rain update
राऊतवाडी धबधबा (ETV Bharat Reporter)

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