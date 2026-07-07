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कोल्हापूरमध्ये मुसळधार पावसाचा एसटीला मोठा फटका! 600 फेऱ्या रद्द, महामंडळाचं 20 लाखांचं नुकसान; प्रवाशांचे हाल

कोल्हापुरात अतिवृष्टीमुळं रस्ते पाण्याखाली गेल्यानं एसटीच्या 600 फेऱ्या रद्द झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील तीन राज्य मार्गांवर नदीचं पाणी आल्यामुळं ते बंद झाले आहेत.

KOLHAPUR RAIN UPDATE
मुसळधार पावसाचा एसटीला मोठा फटका (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 3:57 PM IST

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कोल्हापूर : मुसळधार पावसाचा राज्य परिवहन महामंडळाला चांगलाच फटका बसला आहे. मुंबई-पुणे-कोल्हापूर मार्गावर धावणाऱ्या बहुतांश एसटी बसेससह कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 600 फेऱ्या महामंडळाला रद्द कराव्या लागल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन राज्य मार्गावर सध्या नदीचं पाणी आल्यामुळं ते बंद झाले आहेत. तर जिल्हा मार्गावरही अनेक ठिकाणी पावसाचं पाणी आल्यानं एसटीच्या फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. गेल्या तीन दिवसात एसटी बसच्या फेऱ्या रद्द झाल्यामुळं महामंडळाला सुमारे 20 लाखांचं नुकसान झाल्याची माहिती कोल्हापूर विभागाच्या वाहतूक नियंत्रक वृषाली भोसले यांनी दिली आहे.

...तोपर्यंत वाहतून सुरळीत होणार नाही : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर धुंवाधार पाऊस कायम असून यामुळं नद्यांच्या पाणी पातळीत कमालीची वाढ होत आहे. नद्यांची पाणीपातळी वाढल्यामुळं जिल्ह्यातील सतरा मार्ग बंद झाले आहेत. यामध्ये तीन राज्य मार्गांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा रस्ते बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटीला बसला आहे. गेल्या तीन दिवसात 600 फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बारा एसटी डेपोपैकी अतिदुर्गम भागातील चंदगड आणि गडहिंग्लज या एसटी डेपोला सर्वाधिक फटका बसला आहे. भारतीय हवामान विभागानं मंगळवारी (दि.7) कोल्हापूरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केल्यामुळं सर्वच यंत्रणा सज्ज आहेत. मात्र, पाणी पातळीत घट झाल्याशिवाय वाहतूक सुरळीत होणार नसल्यानं प्रवाशांना याचा फटका बसणार आहे.

माहिती देताना वाहतूक नियंत्रक वृषाली भोसले (ETV Bharat Reporter)

अणुस्करा-राजापूर राज्यमार्ग बंद : कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पावसानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. जिल्ह्यातील बाजारभोगाव ते पोहाळे या मार्गावर कासारी नदीच्या पुराचं पाणी आल्यामुळं कोल्हापूर-बाजारभोगाव अणुस्करा-राजापूर हा राज्यमार्ग बंद झाला आहे. तर घटप्रभा नदीवर तारेवाडी बंधारा आणि तुळशी नदीवरील बाचणी बंधारा पाण्याखाली गेला आहे. पंचगंगा नदीची सध्याची पाणी पातळी राजाराम बंधारा इथं 35 फुट 7 इंच असून 57 बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.

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TAGGED:

KOLHAPUR RAIN IMPACT
एसटीला मोठा फटका
अतिवृष्टी
कोल्हापूर
KOLHAPUR RAIN UPDATE

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