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कोल्हापुरात मुसळधार पावसाचा इशारा; संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी एनडीआरएफची तुकडी दाखल, बोटींची चाचणी सुरू

कोल्हापुरात जुलैच्या सुरुवातीला झालेल्या मुसळधार पावसामुळं पूरस्थितीचा धोका लक्षात घेऊन एनडीआरएफ (NDRF) ची तुकडी दाखल झाली असून जवानांनी बोटींची चाचणी घेतली.

NDRF Team Deployed in Kolhapur
एनडीआरएफ पथक बोटीची चाचणी करताना (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 6:50 PM IST

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कोल्हापूर - यंदाचा जून महिना कोरडा गेल्यानंतर जुलैच्या सुरुवातीपासूनच कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दमदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात आजही घाटमाथ्यावर अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची नोंद झाली असून नद्यांच्या पाणी पातळीत पाण्याची आवक वाढली आहे. हवामान विभागानं पश्चिम महाराष्ट्राला मुसळधार पावसाचा तडाखा बसेल असा अंदाज व्यक्त केलाय. त्यामुळं एनडीआरएफची एक तुकडी कोल्हापुरात दाखल झाली आहे. संभाव्य पूरस्थितीचा धोका ओळखून जिल्ह्यातील काही ठिकाणी जाऊन ही टीम पूरस्थितीचा आढावा घेत आहे. कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्यास पथक सज्ज आहे, असा विश्वास एनडीआरएफचे निरीक्षक महेश शिंदे यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पथक कोल्हापुरात दाखल - कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या मुसळधार पाऊस कोसळत असून संभाव्य पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पथक दाखल झालं आहे. शनिवारी (दि.4) पन्हाळा तालुक्यातील बाजार भोगाव या ठिकाणी एनडीआरएफच्या पथकानं बोटीची चाचणी घेतली. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडील जवानांकडून स्थानिक नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. एनडीआरएफचे टीम निरीक्षक महेश शिंदे, निरीक्षक अजय कुमार यांच्यासह एनडीआरएफ पथकातील कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील कृष्णात सोरटे, शैलेश हांडे, प्रीतम केसरकर, प्रथमेश येरुडकर यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

माध्यमांशी बोलताना निरीक्षक महेश शिंदे (ETV Bharat Reporter)

दोन महिलांसह 30 जणांचं पथक - पावसाचा जोर वाढल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील संभाव्य पूरस्थिती ओळखून जिल्हा प्रशासनानं एनडीआरएफला पाचारण केलं आहे. जिल्ह्यातील प्रयाग चिखली, वडणगे, शिरोळ तालुक्यातील काही भाग तसंच कोल्हापूर शहरातील सुतार वाडा या ठिकाणी पंचगंगा नदीची पाणी पातळी वाढल्यावर नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरतं. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनानं एनडीआरएफची तुकडी तैनात केली आहे. तीस जणांच्या या पथकामध्ये निरीक्षक महेश शिंदे, अजयकुमार यादव यांच्यासह दोन महिलांचा समावेश आहे.

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TAGGED:

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एनडीआरएफ
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