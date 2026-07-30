ETV Bharat / state

कोल्हापुरात अवैध गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश; माजी सिव्हिल सर्जनचा कारनामा; 250 हून अधिक गर्भपातांची प्राथमिक कबुली

स्त्री-भ्रूणहत्येसारख्या गंभीर सामाजिक गुन्ह्याविरोधात कोल्हापूर पोलिसांनी मोठी कारवाई करून माजी सिव्हील सर्जनला अटक केली आहे. आरोपीनं 250 हून अधिक गर्भपातांची प्राथमिक कबुली दिली आहे.

Police uncover illegal abortion racket
अवैध गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश (Source ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर- काही वर्षांपासून मुलींचा जन्मदर घसरल्याची गंभीर सामाजिक समस्या दिसून येत आहे. अशातच माजी सिव्हिल सर्जनचा कारनामा आल्यानं संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी कदमवाडी रोडवरील 'प्रतिमा हॉस्पिटल'वर शुक्रवारी धाड टाकून गर्भपाताच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत डॉ. चंद्रकांत गुंडा गायकवाड याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

जिल्ह्यामध्ये बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात करणाऱ्या रॅकेटचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या आदेशानुसार, करवीर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या डॉ. चंद्रकांत गुंडा गायकवाड यांनी आजपर्यंत सुमारे 200 ते 250 बेकायदेशीर गर्भपात केल्याची धक्कादायक कबुली प्राथमिक चौकशीत दिली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांच्या जिल्ह्यातच अशा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा या काळ्या धंद्यात सहभाग असल्याचं समोर आल्यानं वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

Police uncover illegal abortion racket
अवैध गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश (Source ETV Bharat Reporter)



असा रचला पोलिसांनी सापळा..काही दिवसांपूर्वी करवीर पोलिसांनी कळंबा येथील ‘थ्री स्टार लॉज’वर छापा टाकून संशयित स्वप्नील पाटील याला अटक केली होती. पोलीस कोठडीत असताना त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अश्विनी शिंदे ही एजंट महिला म्हणून काम करत होती. ती गर्भात मुलगी असल्याचं निष्पन्न झालेल्या महिलांना कदमवाडी येथील भीमनगर हौसिंग सोसायटीतील 'प्रतिमा हॉस्पिटल'मध्ये डॉ. गायकवाड यांच्याकडे गर्भपातासाठी पाठवत होती. या माहितीवरुन पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी एक डमी रुग्ण तयार करून हॉस्पिटलमध्ये पाठवला.

Police uncover illegal abortion racket
पोर्टेबल सोनोग्राफीसह निवृत्त सर्जन (Source ETV Bharat Reporter)
डॉ. गायकवाड यांनी कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांची पूर्तता न करता डमी रुग्णाला दवाखान्यात ॲडमिट करून घेतलं. त्यानंतर स्वतःच्या पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनद्वारे तपासणी करून गर्भपाताची तयारी दर्शवली. रुग्णाला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. याच वेळी दबा धरून बसलेल्या पोलिसांनी तातडीने छापा टाकून डॉ. गायकवाड यांना रंगेहाथ पकडले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, गर्भपाताची औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे जप्त केली आहेत.उच्चशिक्षित अधिकारी ते गुन्हेगारीचा प्रवास-तपासात समोर आलेली सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे डॉ. गायकवाड हे यापूर्वी शासकीय सेवेत अतिशय वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. त्यांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि बीड या जिल्ह्यांत 'सिव्हिल सर्जन' म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. इतकेच नव्हे तर, ते मुंबईतील सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये अतिरिक्त अधीक्षक होते आणि पुणे येथून सहायक संचालक म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते.



कायदेशीर कारवाई आणि पुढील तपास- या प्रकरणी करवीर पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक अधिनियम आणि पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटकेची कारवाई सुरू असतानाच डॉ. गायकवाड यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना सध्या कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान ही यशस्वी कारवाई पोलीस अधीक्षक श्री. नीलोत्पल, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. अण्णासाहेब जाधव, आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. आप्पासो पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, डॉ. मदने आणि करवीर गुन्हे शोध पथकाने केली आहे. या रॅकेटमध्ये आणखी किती डॉक्टर्स आणि एजंट्सचा समावेश आहे, याचा सखोल तपास आता पोलीस करत आहेत.

जूनमध्ये पुणे ग्रामीण पोलिसांची कारवाई-पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दौंडमधील केडगाव येथे जून 2026 मध्ये मोठी कारवाई करत बेकायदेशीर लिंगनिदान आणि गर्भपात करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता. या प्रकरणात केडगाव येथील पार्थ हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. संगीता पांडुरंग गायकवाड (वय 61) यांना अटक करण्यात आली होती. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष तपास पथकानं (SIT) आणि यवत पोलिसांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली होती.

हेही वाचा-

TAGGED:

ILLEGAL ABORTION KOLHAPUR
डॉ चंद्रकांत गुंडा गायकवाड
पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल
ILLEGAL ABORTION RACKET IN KOLHAPUR
KOLHAPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.