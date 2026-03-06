ETV Bharat / state

मृत्यूच्या दारात ज्ञानाचा प्रकाश! पिराचीवाडीतील स्मशानभूमी बनली अभ्यास अन् वाढदिवस, आनंदसोहळ्याचं 'डेस्टिनेशन'

गावातील स्मशानभूमी म्हटलं की आजही अनेकांचे पाय तिकडं जाण्याआधी थरथरतात. परंतु पिराचीवाडी गावातील स्मशानभूमी याला अपवाद ठरत आहे.

KOLHAPUR PIRACHIWADI SMASHANBHUMI
स्मशानभूमी बनली अभ्यास अन् वाढदिवस, आनंदसोहळ्याचं 'डेस्टिनेशन' (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 6:37 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : कोल्हापूर म्हटलं की उसाच्या मळ्यांनी भरलेला हिरवागार परिसर हमखास नजरेसमोर येतो. बारा महिन्यातील पावसाळ्याचे चार महिने सोडले तर हमखास रोजगार देणारा व्यवसाय म्हणून उसाच्या शेतीची जिल्ह्यात ओळख आहे. उसाच्या गाळप हंगामात साखर कारखान्यांमध्ये पाठीवर साखरेची पोती वाहणाऱ्या हमालांचं गाव म्हणून कागल तालुक्यातील 'पिराचीवाडी' गावाची ओळख आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षात शासनाच्या विविध योजनांनी गावाचा कायापालट केलाय. यात गावकऱ्यांची एकजूट महत्त्वाची ठरली. गावात प्रवेश करताना असलेली स्मशानभूमी तर आता वाढदिवस, आनंदसोहळे आणि अभ्यासासाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन बनली आहे. चहूबाजूंनी केलेलं सुशोभीकरण, परिसरात लावलेली झाडं आणि हवेशीर, शांत जागा यामुळं शालेय मुलांनाही ज्ञानार्जनासाठी ही स्मशानभूमी खुणावत आहे.

आमदार निधीतून साकारली वैकुंठभूमी : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील पश्चिम टोकाच्या डोंगर रांगांमध्ये दडलेलं गाव म्हणून पिराचीवाडी गावाला ओळखलं जातं. गावच्या हद्दीपासून जवळपास कोणतीही नदी नसल्यानं पाणीटंचाई पाचवीलाच पुजलेली. हजार बाराशे लोकसंख्या असलेल्या या गावात घरटी एक हमाल असं चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र गावात सरपंच सुभाष भोसले यांनी राज्य सरकारच्या 'मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना', 'सौर ग्राम योजना', 'संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान' यासह गावाला समृद्धीकडं नेणाऱ्या अनेक योजना राबवून गावाचा कायापालट केला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि शंभर टक्के लोकसहभागातून गावात आकाराला आलेली वैकुंठ स्मशानभूमी तर आता गावाची ओळखच बनली आहे. गावाच्या स्वागत कमानीला लागूनच डोंगराच्या पायथ्याला दोन गुंठे जागेत ग्रामपंचायतीच्या वित्त आयोगातून आणि स्थानिक आमदार निधीतून वैकुंठभूमी साकारली आहे.

Kolhapur Pirachiwadi Smashanbhumi
स्मशानभूमीत फोटो काढताना तरूण (ETV Bharat Reporter)

मरण आमच्याच वैकुंठ स्मशानभूमीत आलं पाहिजे : "स्मशानभूमीला आकर्षक स्वागत कमान, संपूर्ण परिसरात पेव्हर ब्लॉक, स्मशानभूमीचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी विविध फुलांची झाडं, नातेवाईकांना बसण्यासाठी बाकडी यामुळं गावातील स्मशानभूमी वाढदिवस आणि आनंद सोहळे साजरे करण्याचं परफेक्ट डेस्टिनेशन बनली आहे. स्मशानभूमी डोंगराला लागूनच असल्यामुळं इथं नीरव शांतता असते. या शांततेत शालेय विद्यार्थी अभ्यास करण्यासाठी येतात. यामुळं कमी दिवसात गावचा कायापालट होऊन आकाराला आलेली पिराचीवाडी गावची वैकुंठ स्मशानभूमी आता पर्यटनाचा केंद्र ठरत आहे. जगात कुठंही फिरून या मात्र, मरण आमच्याच वैकुंठ स्मशानभूमीत आलं पाहिजे. दररोज देवाला जात नसतील इतकी माणसं आज स्मशानभूमीत येतात," अशी प्रतिक्रिया पिराचीवाडी गावचे ग्रामस्थ विलास भोसले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

Kolhapur Pirachiwadi Smashanbhumi
पिराचीवाडी स्मशानभूमी (ETV Bharat Reporter)

शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे फोटो काढण्याचं ठिकाण बनली स्मशानभूमी : "पिराचीवाडी परिसरातील अनेक महाविद्यालयाचे विद्यार्थी इथं सेल्फी काढण्यासाठी आणि फोटोसेशन करण्यासाठी येतात. गावातील शालेय मुलंही या ठिकाणी मनसोक्त खेळण्यासाठी दररोज येतात. तर राज्यातील अनेक गावांनी आदर्श घ्यावा, अशी स्मशानभूमी गावात साकारली आहे. स्मशानभूमीत हसत जावे आणि हसतच मरण यावे अशा पद्धतीनं पिराचीवाडीची वैकुंठ स्मशानभूमी साकारली आहे, याचा अभिमान आहे," अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थ छाया संभाजी भोसले यांनी दिली.

Kolhapur Pirachiwadi Smashanbhumi
पिराचीवाडी स्मशानभूमी (ETV Bharat Reporter)

स्मशानभूमीत भूतं असतात हा समजच दूर झाला : "स्मशानभूमी म्हणजे शांतता आणि मनात भीतीचं काहूर माजलेलं ठिकाण. मात्र ही संकल्पनाच पिराचीवाडीमधील गावकऱ्यांनी बदलली आहे. वैकुंठ स्मशानभूमीत शांतता असल्यामुळं शालेय विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी अभ्यासासाठी सुद्धा एकत्र जमतात. या ठिकाणी लाकडाच्या बाकड्यावर बसून ज्ञानार्जनाचं काम व्हावं या प्रमुख उद्देशानं ग्रामपंचायत पिराचीवाडीनं इथं सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. स्मशानभूमीत भुतं असतात हा समजच आता दूर झाला आहे. या ठिकाणी अभ्यासही चांगला होतो," अशी प्रतिक्रिया गावातील विद्यार्थी प्रज्वल साठे यानं दिली.

Kolhapur Pirachiwadi Smashanbhumi
स्मशानभूमीत अभ्यास करताना तरूण (ETV Bharat Reporter)

गावातील ऐतिहासिक बुरुजाजवळ शिवसृष्टी साकारण्याचा मानस : "पिराचीवाडी गावात ऐतिहासिक शिवकालीन बुरुज आहे. गावच्या तलावाशेजारी असणाऱ्या या बुरुजाजवळ वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेतून शिवसृष्टी साकारण्याचा मानस आहे. गावच्या ग्रामस्थांच्या सहभागातून साकारण्यात आलेल्या वैकुंठ स्मशानभूमीचाही भविष्यकाळात विकास केला जाईल. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पही गतीनं पुढं नेणार" असं पिराचीवाडी गावच्या सरपंच कल्पना भोसले यांनी सांगितलं.

संपादकांची शिफारस

