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सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला कोल्हापुरातून पाठिंबा; 'नीट' शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

कोल्हापुरात महाविकास आघाडीनं सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दिला. तसंच 'नीट' पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन केलं.

SONAM WANGCHUK PROTEST
सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला कोल्हापुरातून पाठिंबा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 2:57 PM IST

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कोल्हापूर : दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर गेल्या 18 दिवसांपासून बेमुदत उपोषणला बसलेले प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आंदोलन करत आहेत. वांगचुक यांच्या या आंदोलनाला कोल्हापुरातून पाठिंबा मिळाला आहे. कोल्हापूर जिल्हा इंडिया आघाडीच्या (महाविकास आघाडी) वतीनं बुधवारी (दि.15) सरकारचा निषेध करत आंदोलन करण्यात आलं. नर्सरी बागेतील राजर्षी शाहू महाराज समाधीस्थळी जमलेल्या आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध करत परिसर घोषणाबाजीनं दणाणून सोडला. तसंच 20 जुलैला दिल्लीमध्ये जंतर मंतरपासून संसद भवनावर निघणाऱ्या भव्य मोर्चाला पाठिंबाही देण्यात आला आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी : देशातील 'नीट' (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्यांमुळं लाखो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला लागलं आहे. या पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. आंदोलकांनी हातात फलक घेऊन आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपला संताप व्यक्त केला.

माध्यमांशी बोलताना विजय देवणे (ETV Bharat Reporter)

देश लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडं जातोय : "नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचं सरकार देशाला लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडं घेऊन जात आहे. पेपरफुटीमुळं तरुणांच्या मेहनतीवर पाणी फिरवलं जात असून सरकार कोणतीही दखल घ्यायला तयार नाही," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी दिली.

20 जुलैच्या 'संसद मार्च'ला पाठिंबा : येत्या 20 जुलै रोजी संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असताना जंतर-मंतर ते संसद भवन असा भव्य शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोल्हापुरातील आंदोलकांनी याला पाठिंबा दर्शवला असून, शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणि बळी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या निषेध आंदोलनात विजय देवणे यांच्यासह उदय नारकर, भरत रसाळे, डी. जी. भास्कर, सुभाष देसाई, शुभम शिरहट्टी यांसारख्या अनेक नेत्यांनी आणि इंडिया आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवला.

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TAGGED:

सोनम वांगचुक
SONAM WANGCHUK
धर्मेंद्र प्रधान
राजर्षी शाहू महाराज समाधी
SONAM WANGCHUK PROTEST

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