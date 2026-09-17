ETV Bharat / state

'मझहब नही सिखाता आपस में बैर रखना'; शाहूंच्या कोल्हापुरात मुस्लिम कुटुंबाची अनोखी गणेशभक्ती

कोल्हापूरच्या पट्टणकडोलीतील आसिफ जमादार हे मुस्लिम कुटुंब 18 वर्षांपासून घरी गणेशोत्सव साजरा करत असून, याची सविस्तर माहिती घेतली आहे 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांनी.

Kolhapur Muslim Family Ganeshotsav
कोल्हापुरात जमादार कुटुंबाची अनोखी गणेशभक्ती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : समाजात जाती-धर्माच्या नावाखाली अधर्माच्या भिंती उभारण्याचं काम एकीकडे होत असताना, दुसरीकडे मात्र हिंदू-मुस्लिम ही धार्मिक आणि तितकीच भावनिक, सामाजिक वीण अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं होत आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सामाजिक न्यायाची मुहूर्तमेढ रोवलेल्या कोल्हापूरच्या पट्टणकडोलीत एका मुस्लिम कुटुंबानं आपल्या घरात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करून सामाजिक ऐक्याचा संदेश दिलाय. पाच दिवस हा उत्सव तितक्याच भक्तिभावानं साजरा केला जातो. पूजा, आरती, प्रसाद आणि विधिवत विसर्जन अशा धार्मिक कार्यात हे अखंड कुटुंबच रंगून गेलं आहे. 'मझहब नही सिखाता आपस में बैर रखना' याचेच मूर्तिमंत उदाहरण ठरलेल्या जमादार कुटुंबाची गणेशभक्ती पाहूया या विशेष बातमीतून...

कोल्हापुरातील मुस्लिम कुटुंबात 18 वर्षांपासून बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा (ETV Bharat)

सध्या देशभर गणेश चतुर्थी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होताना दिसत आहे. अनेक जण या रिद्धी-सिद्धीच्या गणनायकाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करत आहेत. सर्वत्र भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. हिंदू बांधवांसह मुस्लिम बांधवही या सणामध्ये हिरीरीनं सहभाग घेऊन ऐक्याचा संदेश देत आहेत. कोल्हापूरच्या हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकडोली गावात मात्र सामाजिक सलोखा जपण्याचं काम जमादार कुटुंब गेली 18 वर्षे करत आहे. प्रामुख्यानं हिंदू धर्मातील महत्त्वाचा सण म्हणून गणेशोत्सव ओळखला जातो; मात्र जमादार कुटुंबानं आपल्या घरी गणेशाची प्रतिष्ठापना करून सामाजिक सलोखा जपण्याचं काम केलं आहे. आसिफ नजीर जमादार असं त्या मुस्लिम बांधवाचं नाव असून, आसिफ हे त्यांच्या कुटुंबासोबत पट्टणकडोली येथे वास्तव्यास आहेत.

आसिफ जमादार यांचे सर्वच मित्र हे इतर समाजांतील आहेत. गणेश चतुर्थी आली की, सर्वांसोबत ते गणेश चतुर्थी आणि इतर सणांमध्ये मोठ्या हिरीरीनं सहभागी होतात. सण-उत्सव साजरा करताना धर्म मध्ये न आणता, गेली 18 वर्षे अविरतपणे जमादार कुटुंबाच्या घरात गणेशाचं आगमन होतं. घरगुती गणेशोत्सवाचे पाच दिवस हे कुटुंब गणेशाचं आगमन, दररोजची आरती, पाच दिवस विधिवत प्रसाद आणि शेवटच्या दिवशी गणरायाचं विसर्जन असे सर्व कार्यक्रम जमादार यांच्या घरात हिंदू-मुस्लिम बांधव आणि आया-बहिणी एकत्र येऊन साजरे करत असल्याचं त्या कुटुंबाच्या सदस्या अचल आसिफ जमादार यांनी सांगितलं.

असिफ जमादार वारकरी संप्रदायाचे पाईक

मूळचे कर्नाटकातील सदलगा गावचे असलेले जमादार कुटुंब गेली 40 वर्षांहून अधिक काळ, विठ्ठल-बिरदेवाचं प्रसिद्ध देवस्थान असलेल्या हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकडोली गावात राहत आहे. या गावाला वारकरी संप्रदायाची मोठी परंपरा आहे. या परंपरेतही आसिफ जमादार सहभागी होतात. विठ्ठलाची गेली अनेक वर्षे ते सेवा करत आहेत; पंढरपूरच्या पायी दिंडीतही आसिफ जमादार सहभागी होतात. यामुळे संपूर्ण कुटुंबच गणेशोत्सव आणि हिंदूंच्या सणांमध्ये एकरूप झाल्याचं चित्र पट्टणकडोली गावात पाहायला मिळत आहे.

दररोज हिंदू-मुस्लिम बांधवांचा राबता

दरवर्षी पाच ते सहा दिवस चालणाऱ्या घरगुती गणेशोत्सवाची परंपरा आजही जमादार कुटुंबानं जपली आहे. या सणात दररोज हिंदू-मुस्लिम बांधव जमादार कुटुंबाच्या घरी एकत्र जमतात आणि मनोभावे पूजा-आरती करतात. यामुळे जाती-धर्माच्या भिंती तोडून जमादार कुटुंबानं समाजाला दिलेला सामाजिक सलोख्याचा संदेश राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात आजही आदर्शवत ठरत आहे.

हेही वाचा -

भक्ताच्या नावाने ओळखला जाणारा एकमेव अष्टविनायक; जाणून घ्या पालीच्या बल्लाळेश्वराची आख्यायिका

TAGGED:

KOLHAPUR GANESHOTSAV MUSLIM FAMILY
कोल्हापूर गणेशोत्सव मुस्लिम कुटुंब
गणेशोत्सव
GANESHOTSAV
KOLHAPUR MUSLIM FAMILY GANESHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.