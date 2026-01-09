ETV Bharat / state

'निवडणुकांचा ताण आल्यामुळं...'; आमदार सतेज पाटलांना टार्गेट करत महायुतीचा कोल्हापूर महापालिकेसाठी कर्तव्यनामा

महायुतीनं कर्तव्यनामा जाहीर केला. कोल्हापूर महापालिकेसाठी महायुती जोमानं कामाला लागली आहे.

महायुतीचा कोल्हापूर महापालिकेसाठी कर्तव्यनामा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 9:56 PM IST

कोल्हापूर - 'कोल्हापूर कसं तुम्ही म्हणशीला तसं' असं म्हणून काँग्रेसनं जाहीरनामा प्रसारित केला. यावर उत्तर देताना महायुतीनं कर्तव्यनामा जाहीर केला. कोल्हापूर महापालिकेसाठी महायुती जोमानं कामाला लागली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक यांच्यासह भाजपा-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे पदाधिकारी, आणि उमेदवार यावेळी उपस्थित होते. या जाहीरनाम्याबाबत बोलताना खासदार धनंजय महाडिक यांनी भाषणात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निधीतून साकारलेले व प्रस्तावित प्रकल्प मांडत कोल्हापूरकरांना विकासाचं आश्वासन दिलं. सतेज पाटील, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबाबतच्या वक्तव्यांची खिल्ली उडवत त्यांच्यावर निवडणुकांचा ताण आल्यामुळं ते काहीही बडबडत असल्याचं देखील खासदार महाडिक यांनी म्हटलंय.

विमानतळ, फ्लायओव्हर आणि मंदिर विकास - महाडिक म्हणाले, "कोल्हापूर विमानतळ विस्तारासाठी 276 कोटी खर्च झाले असून, 290 कोटींचा नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे. शिरोली-उजगाव सव्वा चार किलोमीटर फ्लायओव्हर आणि 140 कोटींचा बास्केट ब्रिज, रेल्वे स्टेशनसाठी 44 कोटी, चित्रनगरीसाठी 40 कोटी मंजूर झाले आहेत. महालक्ष्मी मंदिर विकासासाठी 300 कोटी निधी दिला असून तावडे हॉटेल-शिवाजी पूल फ्लायओव्हर प्रस्तावित आहे."

आरोग्य, वाहतूक व पायाभूत सुविधा - महायुतीच्या जाहीरनाम्याबाबत बोलताना, "शहरात 100 बेड रुग्णालय व शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेज मंजूर, 200 पीएम इलेक्ट्रिक बसेस येणार, आयटी पार्क अंतिम टप्प्यात, नवीन महापालिका इमारत बांधली जाईल, लोकसहभागाने अर्थसंकल्प तयार होईल, समान घरफाळा पद्धत लागू होईल. महापालिका शाळा आधुनिक होतील, तसेच पंचगंगा स्वच्छता, पूर नियंत्रण, रंकाळा संवर्धन, केशवराव भोसले नाट्यगृह नूतनीकरण यावर भर दिला जाईल" अस महाडिक यांनी सांगितलं.

कचरा व्यवस्थापन आधुनिक पद्धतीनं, उपनगरांत क्रीडांगणं, सीसीटीव्ही सुरक्षा, पर्यटक पार्किंग, सर्व रस्त्यांचे 25 वर्ष टिकणारे काँक्रिटकरण. झोपडपट्टी धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पक्की घरं, सोलर दिवे, उद्याने सुशोभीकरण, महापूर केसरी कुस्ती स्पर्धा पुन्हा सुरू, महाराणी ताराराणी महिला पुरस्कार, फेरीवाले वाहतूक सोयी, उज्ज्वला गॅस पाईपलाइन, 7 बाळासाहेब ठाकरे दवाखाने, 10 महिला स्वच्छतागृहे उभारू, अशा घोषणा देखील करण्यात आल्या आहेत.

काँग्रेसवर सडकून टीका - "काँग्रेसचा जाहीरनामा फसवा असून, निधीअभावी अपूर्ण राहील. गेल्या 15 वर्षांत महिलांसाठी शौचालयही बांधता आले नाही, केएमटी बस दुरुस्त नसताना मोफत प्रवासाचं आमिष, आयआरबी रस्ते आणि थेट पाईपलाइन भ्रष्टाचार, विरोधकांची इव्हेंटबाजी," असे आरोप महाडिकांनी केले. तर कोल्हापूरला फिनलँडप्रमाणे विकसित करु, या आमदार सतेज पाटील यांच्या वक्तव्याची देखील खासदार महाडिकांनी खिल्ली उडवली. "एक वेळ पुण्या, मुंबईप्रमाणे करू म्हटलं असतं तर चाललं असतं. निवडणुकीचा ताण येऊन ते असं काहीतरी बोलत आहेत. त्यांची तपासणी करायला हवी," असं वाटत असल्याचं देखील महाडिकांनी बोलून दाखवलं.

मंत्री मुश्रीफांनी मान्य केली थेट पाईपलाईनची चूक - यावेळी हवामान आणि नैसर्गिक कारणं देत मंत्री मुश्रीफ यांनी थेट पाईपलाईन मुद्द्यावरुन स्वतःला आणि राष्ट्रवादी पक्षाला सावरुन घेण्याचा प्रयत्न केला. "थेट पाईपलाईनचा डीपीआर मंजूर झाला, त्यावेळी आताप्रमाणेच आमचा छोटा रोल होता. या प्रकल्पाच्या मंजुरीवेळी थोडी चूक झाली. काळम्मावाडी धरण परिसरातील नैसर्गिक परिस्थिती आणि हवामान यांचा अजिबात विचार त्यावेळी केला गेला नव्हता. म्हणूनच या प्रकल्पाला इतका वेळ लागला असावा. मात्र, हे माझं वैयक्तिक मत आहे. मी काही त्यातील तांत्रिक तज्ञ नाही." असं म्हणत मंत्री मुश्रीफ यांनी सारवासारव केली.

