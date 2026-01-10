'कोल्हापुरात माती लावूनच यावं लागतं'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा काँग्रेसवर प्रहार, म्हणाले "ज्यांच्या मागं महिला...'
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरात प्रचार सभा घेत काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
Published : January 10, 2026 at 10:25 PM IST
कोल्हापूर - महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अवघे काही दिवस राहिले आहेत. त्यामुळं सर्व पक्षांनी जोरदार प्रचाराचा धडाका लालाय. तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून ते वरिष्ठ नेते पायाला भिंगरी लावल्यासारखे प्रचार करत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरात प्रचार सभा घेत काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
माती लावूनच यावं लागतं - ज्यांच्या मागं महिला त्यांचा नंबर पहिला. कोल्हापूर महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकणार आहे. गर्दी पाहून विरोधकांच्या पोटात गोळा आला असेल. ही प्रचार सभा आहेच, मात्र ही विजयाची देखील सभा आहे. कोल्हापूर ही कुस्तीची पंढरी आहे. इथं माती लावूनच यावं लागतं. महायुती जिंकणार ही काळी दगडावरची भगवी रेघ आहे. यामुळं 15 जानेवारीला विकासाच्या शत्रूंवर कोल्हापूरची जनता सांगून वार करणार असल्याचा घणाघात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी चौकात झालेल्या सभेला संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री एकना्थ शिंदे बोलत होते.
◻️LIVE📍कोल्हापूर 🗓️ 10-01-2026 📹 शिवसेनेची विराट जाहीर सभा 🏹🚩 https://t.co/7gqtk1yVMa— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) January 10, 2026
जनतेला नोकर समजतात - "कोल्हापूरला साखर सम्राट, सहकार सम्राट यांची सवय आहे. मात्र, महायुतीचे नेते कार्यसम्राट आहेत. काही लोक स्वतःला मालक समजतात, जनतेला नोकर समजतात. पण, कोल्हापूरच्या जनतेचा नाद कोणी करायचा नाही. कोल्हापूरकरांनी काँग्रेसच्या काळातील 15 वर्ष वनवास सहन केला. महाराष्ट्रात महायुतीसाठी वातावरण अनुकूल आहे. राज्यात महायुतीचं भगवं वादळ आहे. कोल्हापूरच्या संस्कृतीची श्रीमंती पुम्हा मिरवायची असेल तर महायुती शिवाय पर्याय नाही," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसवर केली.
सावत्र आणि दृष्ट भावांपासून लांब राहा - लाडकी बहीण योजनेत कितीतरी लोकांनी खोडा घातला. त्यामुळं मी लाडक्या बहिणीला सांगितलं, सावत्र आणि दृष्ट भावांपासून लांब राहा. विधानसभा निवडणुकीत याच बहिणींनी त्यांना कोल्हापुरी पायतान दाखवलं. लाडकी बहीण योजना कोणीही माय का लाल आला तरी बंद होणार नाही. लोक मला विचारतात, तुम्ही झोपता कधी? मी झोपत नाही तर विरोधकांची झोप उडण्यासाठी आलो असल्याचंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. यावेळी राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, सत्यजित कदम यांच्यासह महायुतीचे उमेदवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशिवाय 'रोड शो' - कोल्हापुरात दाखल झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 'रोड शो'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, कोल्हापुरात पोहोचायला उशीर झाल्यानंतर ताराराणी चौकात थांबलेल्या कार्यकर्त्यांनी थेट छत्रपती शिवाजी चौक घाटत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभेला हजेरी लावली. रोड शोसाठी करण्यात आलेल्या तयारीवर पाणी फिरल्यामुळं अनेक उत्साही कार्यकर्ते नाराज झाले. गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांचा प्रवेशही खोळंबला. कोल्हापुरातून सभा संपून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना नाशिकला पोहोचायचं होतं. यामुळं सर्वच कार्यक्रमांना कात्री लावावी लागली. यामुळं महिला आणि कार्यकर्ते काही प्रमाणात नाराज झाल्याचे चित्र कोल्हापुरात पाहायला मिळालं.
