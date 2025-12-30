कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत तृतीयपंथी उमेदवार प्रस्थपितांना फोडणार 'घाम'; शिवानी गजबर, सुहासिनी देवमाने उतरणार रिंगणात
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तृतीयपंथी उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलाय. शिवानी गजबर यांनी राजर्षी शाहू आघाडीकडून उमेदवारी दाखल केली आहे, तर सुहासिनी देवमाने अपक्ष उमेदवारी दाखल केलीय.
Published : December 30, 2025 at 5:02 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 5:32 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा मंगळवारी शेवटचा दिवस असल्यानं उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी धांदल उडाली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तृतीयपंथी उमेदवार शिवानी गजबर आणि सुहासिनी देवमाने यांनी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. आम आदमी पार्टी, वंचित आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तिसऱ्या आघाडीकडून शिवानी गजबर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय, तर सुहासिनी देवमाने यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. "पुरोगामी कोल्हापूरची जनता तृतीयपंथी उमेदवार निवडून देईल," अशी अपेक्षा शिवानी गजबर यांनी व्यक्त केली.
कोल्हापुरात तोडीस तोड उमेदवार : महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये मातब्बर उमेदवारांना निवडून येण्याच्या क्षमतेवर महायुतीतील घटक पक्ष भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी दिलीय. तसंच काँग्रेस आघाडीकडूनही उमेदवारांची चाचपणी करून आमदार सतेज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वच 81 जागांवर तोडीस तोड उमेदवार दिलेत.
तृतीयपंथी उमेदवारांनी दाखल केला उमेदवारी अर्ज : कोल्हापूर शहरात तृतीयपंथी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही जावेद पिंजारी यांना तृतीयपंथी उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवारानंतरची मतं घेऊन सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं. कागल नगरपालिकेच्या अटीतटीच्या झालेल्या लढतीत जावेद पिंजारी यांनी 351 मतं घेतली होती, याचीही चर्चा कागलच्या राजकारणात रंगली होती. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या रणांगणात मातब्बर पक्षांकडून उमेदवारी मागूनही दुर्लक्ष केल्यानं आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं एकत्र येत 'राजर्षी शाहू आघाडी' स्थापन केलीय. या आघाडीकडून प्रभाग क्रमांक 20 मधून शिवानी गजबर यांनी उमेदवारी दाखल केलीय. तर सुहासिनी देवमाने यांनी प्रभाग 17 मधून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय.
"राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी कोल्हापुरात जनता तृतीयपंथी उमेदवार निवडून देईल" - सुहासिनी देवमाने, अपक्ष उमेदवार
राजकीय पक्षांकडं मागितली होती उमेदवारी : "महायुतीचे घटक पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाविकास आघाडीकडून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना (उबाठा) या पक्षांकडं महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी मागितली होती. मात्र सक्षम आर्थिक बाजू नसल्यानं त्यांनी आम्हाला तिकीट दिलं नाही. त्यामुळं आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरून तृतीयपंथी समाजासह प्रभागाचे राहिलेले प्रश्न सक्षमपणे सोडवण्याचा प्रयत्न जनतेनं निवडून दिल्यानंतर करणार आहे," अशी प्रतिक्रिया शिवानी गजबर आणि सुहासिनी देवमाने यांनी दिली.
