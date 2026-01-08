कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक : शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वचननाम्यात महायुतीवर भ्रष्टाचाराचे सडेतोड आरोप
कोल्हापुरात शिवसेना (उबाठा) पक्षानं काँग्रेससोबत युती केली असून पक्षाचा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसारित केला आहे.
Published : January 8, 2026 at 8:08 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना (उबाठा) पक्षानं जाहीर केलेल्या वचननाम्यात महायुतीवर भ्रष्टाचाराचे सडेतोड आरोप केले आहेत. 'नकोच ही भ्रष्टाचारी महायुती' असा नारा देत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्ट कारभार चालवणाऱ्या महायुतीला हद्दपार करण्याचं आवाहन केलं आहे. कोल्हापुरात शिवसेना (उबाठा) पक्षानं काँग्रेससोबत युती केली असून पक्षाचा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसारित केला आहे. या वचननाम्याच्या प्रकाशनावेळी काँग्रेसचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले, शहर प्रमुख सुनील मोदी यांसह उमेदवार उपस्थित होते.
प्रशासक काळातील भ्रष्टाचाराचा 'पंचनामा' : वचननाम्यात प्रशासकांच्या काळात (महायुतीचा कारभार) झालेल्या गैरव्यवहारांचा उल्लेख आहे. खड्ड्यांमुळे नाचक्की झालेले रस्ते, कचऱ्याचा बोजवारा, अपुरे ड्रेनेज, पार्किंगचा फज्जा, गंजलेले ओपन जिम, राजश्री शाहू जन्मस्थान अपुरे, शाहू मिल घोषणांपुरते, फेसाळलेला पंचगंगा प्रकल्प असे विदारक चित्र रेखाटलं आहे. ठेकेदारांना टक्केवारीची मागणी, ड्रेनेज घोटाळा (काम न करता बिल) उदाहरणंही दिली आहेत. दरम्यान, याआधी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत 'कोल्हापूर फाईल्स'मधून महायुतीचा भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामा सादर केला असून, अतिरिक्त आयुक्तांना १ टक्के, अभियंत्यांना २ टक्के अशा टक्केवारीचे रेटकार्ड उघड केलं आहे.
वचननाम्यात सुशासनाची आश्वासनं : भ्रष्टाचार हटवून सुशासन आणण्याचे धोरण शिवसेना (उबाठा) पक्षानं वचननाम्यामध्ये जाहीर केलं असून, 24 तास शुद्ध पाणी, रस्ते-ड्रेनेज आधुनिकीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती, झोपडपट्टी पुनर्वसन, डिजिटल प्रशासन, महिला-युवक-दिव्यांगांसाठी योजना, क्रीडा-सांस्कृतिक सुविधा, उत्पन्न वाढीचे नवे पर्याय यांचा समावेश आहे. पर्यावरणपूरक हरित कोल्हापूर अभियान राबवण्याचं आश्वासन आहे.
महाविकास आघाडीची अधिकृत आघाडी आणि रणनीती : शिवसेना (उबाठा) पक्ष आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडीची युती अधिकृत जाहीर झाली असून, 81 जागांपैकी 12-33 जागांवर दावा आहे. प्रभाग 11 मध्ये संयुक्त उमेदवार दिले आहेत. महायुतीनं मात्र भाजपा (36), शिवसेना (30), राष्ट्रवादी (15) असे सीट वाटप करून एकमत दाखवलं आहे. दरम्यान, 15 जानेवारीला होणाऱ्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. महायुतीनं विकास रोडमॅप जाहीर केला असला तरी शिवसेना (उबाठा) पक्षानं 'जनतेचा अनुभव' सादर करून हल्ला चढवला आहे. मात्र, निवडणुकीत मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
