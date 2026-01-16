कोल्हापुरात 'काँटे की टक्कर' ठरलेल्या लढाईत महायुतीचं ठरली 'धुरंधर', काँग्रेसच्या सतेज पाटलांची एकाकी झुंज!
Published : January 16, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 9:19 PM IST
कोल्हापूर : 'कोल्हापूर कस्स तुम्ही म्हणशीला तस्स' अशी टॅगलाईन घेऊन महापालिका रणांगणात उतरलेल्या काँग्रेसपुढं महायुतीला विजयासाठी अक्षरशः झुंजावं लागलं. अखेर महायुतीनं मॅजिक फिगर गाठत कोल्हापूर महापालिकेवर विजयाचा झेंडा फडकवला. कोल्हापूर महापालिकेच्या 81 जागांपैकी भाजपा 26, शिवसेना 15, राष्ट्रवादी काँग्रेस 4 तर काँग्रेसनं एकाकी लढत देत 34 जागा जिंकल्या. शिवसेना (उबाठा) पक्षानं 1 जागा राखली. महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या जनसुराज्यशक्ती पक्षानंही खात उघडलं. महायुतीच्या विजयानं कोल्हापुरात आता महायुतीचा महापौर बसणार आहे. कोल्हापूरकरांनी दाखवलेला विश्वासाला पात्र ठरू असा विश्वास भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांनी यावेळी व्यक्त केला.
काँग्रेस विरुद्ध महायुती असा रंगतदार सामना : जिल्ह्यातील दोन महापालिकेच्या 146 जागांसाठी गुरुवारी अत्यंत चुरशीनं मतदान झालं होतं. प्रामुख्यानं कोल्हापुरात काँग्रेस विरुद्ध महायुती असा रंगतदार सामना पाहायला मिळाला. काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी एकाकी झुंज देत कसबा बावड्यासह प्रभाग क्रमांक 1, 4, 17 या प्रभागात काँग्रेसनं विरोधी उमेदवारांना व्हाईटवॉश देत चारही जागा जिंकल्या तर प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये शिवसेनेनं चारही जागा जिंकल्या. प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये भाजपाचा थेट सामना काँग्रेस पक्षाशी झाला. या प्रभागात भाजपानं बाजी मारत चारही जागा जिंकल्या. सर्वाधिक हाय व्होल्टेज लढत असलेल्या प्रभाग क्रमांक सात आणि नऊ या प्रभागात प्रामुख्यानं आमदार सतेज पाटील यांची साथ सोडलेले शारंगधर देशमुख विजयी झाले तर शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे सुपुत्र ऋतुराज क्षीरसागर यांना विजयी सलामी मिळाली. मात्र याच प्रभागात त्यांच्या विरोधात लढलेले अपक्ष उमेदवार विजय साळुंखे सरदार यांनी दिलेल्या लढतीचं कोल्हापूरकर सोशल मीडियावर कौतुक करत आहेत. महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षांनीही यंदा महापालिका निवडणुकीत उमेदवार उभे केले होते. मात्र प्रभाग क्रमांक दहा मधून अक्षय जरग या एकमेव उमेदवाराने विजय संपादन केला. सकाळी साडेनऊ वाजता टपाली मतमोजणीनं सुरुवात झाली. शहरातील गांधी मैदान, दुधाळी, व्ही टी पाटील सभागृह आणि रमणमळा शासकीय गोदाम या चार ठिकाणी मतमोजणी करण्यात आली. प्रत्येक प्रभागाचा निकाल जसा बाहेरील त्याप्रमाणे विजयी उमेदवारांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर जल्लोष केला. यावेळी उमेदवारांसह समर्थक मुलाला नाहून निघाले.
पहिल्यांदाच भाजपा आणि काँग्रेस कार्यालयात गुलालाची उधळण : एकमेकांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये कोल्हापुरात काटे की टक्कर पाहायला मिळाली. भाजपानं पहिल्यांदाच महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या चिन्हावर 36 जागा लढवल्या. यातील 26 जागा जिंकल्या तर काँग्रेस पक्षानं या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा लढवल्या होत्या, काँग्रेसच्या हात चिन्हावर 75 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. यातील 34 उमेदवारांनी विजय मिळवला. शहरातील चार मतमोजणी केंद्रावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्याकडून प्रमाणपत्र भाजपाच्या उमेदवारांनी नागाळा पार्क आतील कार्यालयात जल्लोष केला तर आमदार सतेज पाटील यांचे जनसंपर्क कार्यालय असलेल्या अजिंक्यतारा इथंही काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांनी गुलाल उधळला. यामुळं परस्पर प्रतिस्पर्धी असलेल्या दोन्ही पक्षांच्या कार्यालयात यंदा प्रथमच गुलाल पाहायला मिळाला.
दिल्लीत तेच गल्लीत, कोल्हापूरकरांनी सिद्ध केलं : "जे दिल्लीत तेच गल्लीत आज सिद्ध झालं आहे. 15 जानेवारी काँग्रेस कायमचं घरी हे सुद्धा आज सिद्ध झालं आहे. महायुतीचे विचार जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गेली पंधरा दिवस राबलेल्या सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी नेते यांचं आभार मानतो. कोल्हापूरचा विकास करायचा असेल तर महायुती हाच सक्षम पर्याय आहे. या सर्व यशामध्ये सन्माननीय मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा मोठा वाटा आहे. कायम कोल्हापूरला पुरोगामी शहर म्हणून संबोधलं जायचं, मात्र या निवडणुकीत कोल्हापूरकरांनी महायुतीला साथ दिली," अशी प्रतिक्रिया भाजपा खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली.
सतेज पाटील काय म्हणाले? : "निवडणुकीत महायुतीचे विशेषता भाजपाचे लोक 74 ते 78 जागा जिंकणार असं सांगत होते. मात्र प्रत्यक्षात भाजपानं 26 जागांवर विजय मिळवला. हा महायुतीचा नैतिक पराभव आहे. आजचा निकाल पाहिल्यानंतर पुरोगामी कोल्हापुरात काँग्रेस विचार अजूनही शिल्लक आहे आणि भाजपाला सक्षम विरोध काँग्रेसच करू शकतं, असा विश्वास या निमित्तानं निर्माण झाला आहे," असं काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
