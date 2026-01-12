ETV Bharat / state

महापुरावर कायमस्वरूपी तोडगा ते जागतिक क्रीडा प्रबोधिनी... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमात सांगितला कोल्हापुरच्या विकासाचा प्लॅन!

क्रीडा क्षेत्रात कोल्हापूरच्या खेळाडूंनी जागतिक दर्जा मिळवला आहे. त्यामुळं कोल्हापुरात अत्याधुनिक जागतिक क्रीडा प्रबोधिनी उभारण्याचा मानस असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

Chief Minister Devendra Fadnavis revealed the development plan for Kolhapur at the 'Misal Katta' program
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमात सांगितला कोल्हापुरच्या विकासाचा प्लॅन! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 6:40 PM IST

कोल्हापूर : मुंबई ते बंगळुरू या अत्याधुनिक औद्योगिक कॉरिडॉरची इकोसिस्टीम तयार करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. या औद्योगिक पट्ट्याचा सर्वाधिक लाभ भविष्यात कोल्हापुरला होणार असून जागतिक बँकेच्या सहकार्यानं महापुराचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याचा हा प्रकल्प गेम चेंजिंग ठरेल. या 120 टीएमसी पाण्यातील 30 ते 35 टक्के पाणी कॅनॉलच्या माध्यमातून मराठवाड्याकडे वळवलं जाईल आणि यातून कोल्हापूर, सांगलीमधील पूरस्थिती पुढील तीन ते चार वर्षांत कायमस्वरूपी संपेल. तसंच, क्रीडा क्षेत्रात कोल्हापूरच्या खेळाडूंनी जागतिक दर्जा मिळवला आहे. त्यामुळं कोल्हापुरात अत्याधुनिक जागतिक क्रीडा प्रबोधिनी उभारण्याचा मानस असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (12 जानेवारी) महायुतीकडून आयोजित 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमात अभिनेते स्वप्नील राजशेखर, संपादक चारुदत्त जोशी, युथ आयकॉन कृष्णराज महाडिक यांनी मुख्यमंत्र्यांची सविस्तर मुलाखत घेतली.

कोल्हापूरचा चेहरा बदलण्याचं काम आम्ही करणार : "नगरसेवक म्हणजे मागच्या जन्मी ज्यांनी पाप केलं तो आणि महापौर म्हणजे महापाप केलं तो. पूर्वी नगरपिता असा शब्दप्रयोग होता, आता तो नगरसेवक झाला आहे. जे सेवक म्हणून काम करतील तेच लोक निवडून गेले पाहिजेत. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर देश खेड्यात राहतो, असं म्हटलं जायचं. हे खरं होतं, मात्र आपण तेव्हा शहरांकडे दुर्लक्ष केलं. यानंतर शहरांसाठी फारसं काही झालं नाही. 2014 मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही संकल्पना बदलली. सर्वात जास्त जीडीपी देशभरातील शहरांमधून येतो. या शहरांना 50 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी दिला. कोल्हापूर हे क्षमता असलेले शहर आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आधुनिकीकरण पहिल्यांदा इथं रुजवलं. कोल्हापूरचा चेहरा बदलण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. यासह पंचगंगा प्रदूषणाबाबत दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, यामध्ये ग्रामीण भागातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत मिसळलं जातं, तर कारखान्याचं केमिकल युक्त पाणीही यात मिसळलं जातं. यासाठी मोठ्या योजना कार्यान्वित होण्यासाठी महायुती प्रयत्न करत आहे. इचलकरंजी सांडपाणी शुद्धीकरणाचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. कोल्हापुरसाठी या सर्व योजना कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.


कोल्हापुरात होणार जागतिक क्रीडा प्रबोधिनी : "कोल्हापूर आणि खेळाचं खूप जुनं नातं आहे. याच जिल्ह्याने देशाला अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू दिलेत. जागतिक दर्जाची क्रीडा प्रबोधिनी कोल्हापुरात उभी करून दाखवू तसंच कोल्हापूरची हद्दवाढ केली पाहिजे. या मताचा मी पहिल्यापासून आहे. देशातील कोणतेही शहर पाहा, त्याचा विस्तार हद्दवाढीमुळं झाला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना काही नेत्यांनी हद्दवाढीला विरोध केला. यानंतर प्राधिकरण स्थापन केलं. मात्र यामुळं विषय सुटणार नाहीत, निवडणुका झाल्यानंतर ज्यांचा विरोध आहे, त्या शिष्टमंडळाशी मी स्वतंत्र चर्चा करायला तयार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "लाडक्या बहिणींना पंधराशे रुपये मिळतात हे खूपच कमी असल्याची टीका झाली. मात्र मला सांगायला हवं की, या पैशामुळं घरातील महिलांचा सन्मान वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यात 50 लाखांहून अधिक लखपती दीदी झाल्या आहेत. आता आमचं टार्गेट आहे, ते 1 कोटीपर्यंत करण्याचं, यामुळं महिला सक्षमीकरणासाठी महायुती नक्कीच प्रयत्न करेल," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.



कोल्हापूरचा माणूस प्रेमळ तर मिसळची चव काही औरच : "मला कोल्हापूरची मिसळ मनापासून आवडते. मिसळची चव काही औरच आहे, तसंच कोल्हापूर हे प्रेमळ लोकांचं शहर आहे. कुठंही गेला तरी कोल्हापूरचा माणूस त्याच्या बोलीभाषेतून ओळखला जातो. मलाही ते फार आवडतं आणि कोल्हापूरचा 'भावा' हा शब्द खूप भावतो," असं सांगत 15 जानेवारीला कोणत्याही उमेदवाराचा चेहरा न बघता महायुतीच्या तिन्ही चिन्हांसमोरील बटन दाबून उमेदवारांना विजयी करण्याचं आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. याचबरोबर, "विरोधक असावा तर तो राहुल गांधी यांच्यासारखा कारण जोपर्यंत ते आमचे विरोधक आहेत, तोपर्यंत आमची सत्ता जाणार नाही. माझे राजकीय गुरू प्रशासनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत तर काही चुकलं तर आई माझी चूक आहे, असं सांगते आणि सांगू शकते. तसंच मी राजकारणात आलो नसतो तर वकील झालो असतो," असं सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांबाबत देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलखुलास भाष्य केलं. "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजकारणात नसते, तर एखाद्या युनियनचा नेता असते आणि अजित पवार राजकारणात आले नसते, तर उत्तम शेतकरी किंवा उत्तम पोलीस निरीक्षक झाले असते," अशी टिप्पणी रॅपिड प्रश्न विचारताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

