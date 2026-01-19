ETV Bharat / state

कोल्हापूर मनपात 23 वर्षीय मानसी झाली नगरसेविका; शहरातील सर्वात तरुण नगरसेविकेचा ऐतिहासिक विजय

आपल्या वडिलांच्या राजकीय अनुभवाचा मार्गदर्शनपर वापर आणि वकिली क्षेत्रातील आपले ज्ञान याद्वारे कोल्हापूरचा विकास साधण्याचा ध्येय तिने आता डोळ्यांसमोर ठेवलंय.

23 years old the youngest corporator in Kolhapur
कोल्हापूर मनपात 23 वर्षीय मानसी झाली नगरसेविका (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत अनेक अटीतटीच्या लढती पाहायला मिळाल्या. त्यापैकीच एक होती कोल्हापुरातील एका तरुण उमेदवाराची लढत. कोल्हापूरच्या प्रभाग क्रमांक 19 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी मिळवलेली ॲड. मानसी लोळगे ही फक्त 23 वर्षीय उमेदवार नूतन नगरसेविका झालीय. आपल्या वडिलांच्या राजकीय अनुभवाचा मार्गदर्शनपर वापर आणि वकिली क्षेत्रातील आपले ज्ञान याद्वारे कोल्हापूरचा विकास साधण्याचा ध्येय तिने आता डोळ्यांसमोर ठेवलंय.

कोल्हापूर मनपात 23 वर्षीय मानसी झाली नगरसेविका (Source- ETV Bharat)

कोल्हापूरची सर्वात कमी वयाची नगरसेविका : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 19 ब (OBC महिला प्रवर्ग) मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष)च्या ॲड. मानसी सतीश लोळगे या तरुणीने दणदणीत विजय मिळवलाय. फक्त 23 वर्षांची कोल्हापूरची सर्वात कमी वयाची नगरसेविका म्हणून मानसी आता चर्चेत आहेत. तिने 7,392 मते मिळाली असून, काँग्रेसच्या शुभांगी प्रमोद पोवार यांना 6,417 मते मिळालीत. मानसीनं 975 मतांच्या फरकाने यश मिळवलंय. त्यामुळे प्रभागासह कोल्हापूर महापालिकेवर तिने विजयाचा झेंडा रोवलाय.

23 years old the youngest corporator in Kolhapur
कोल्हापूर मनपात 23 वर्षीय मानसी झाली नगरसेविका (Source- ETV Bharat)

राजकीय वारसा आणि कौटुंबिक प्रेरणास्थान : मानसीचे वडील सतीश लोळगे हे 2010 ते 2015 या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कळंबा फिल्टर हाऊस प्रभागाचे नगरसेवक होते. मित्रा-मित्रांच्याच सुरू असणाऱ्या गप्पांमधून निवडणुकीचा विषय निघाला आणि सतीश लोळगेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी घेऊन संधी साधली होती. आता हाच राजकीय वारसा त्यांची मुलगी पुढे नेत असून, वडिलांचे मार्गदर्शन तिच्यासाठी खरा आधारस्तंभ ठरणार आहे. सतीश लोळगे यांना दोन मुली असून, मोठी मुलगी उच्चशिक्षित शिक्षिका आहे. तर मानसी ही वकिलीचे शिक्षण घेऊन कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिली करत होती. आता याच वकिलीच्या क्षेत्रातील अनुभवातून मिळालेल्या ज्ञानाचा योग्य वापर करून भागातील नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवण्याचा निश्चय तिने केलाय.

23 years old the youngest corporator in Kolhapur
कोल्हापूर मनपात 23 वर्षीय मानसी झाली नगरसेविका (Source- ETV Bharat)

जेन झीची ऊर्जा : युवा आणि महिलांच्या प्रश्नांना प्राधान्य : जेन झी पिढीतील तरुणी म्हणून मानसीने प्रचारादरम्यान आणि त्याआधी युवकांच्या मनातील खऱ्या समस्या जाणून आणि समजून घेतल्यात. स्वतः महिला युवती असल्याने मुलींचे, महिलांचे प्रश्न तिला चांगले माहीत आहेत आणि त्यावर जास्त काम करण्याचा तिचा निर्धार आहे. "कोल्हापूरला स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी मी झोकून देऊन काम करणार आहे. फक्त कोल्हापूरकर म्हणून तुम्ही मला साथ द्या," असे मानसीने ईटीव्ही भारतला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितलंय. तिच्या या दृष्टिकोनामुळे प्रभागातील युवा मतदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळतोय.

अशी झाली कोल्हापूरची निवडणूक : कोल्हापूर मनपा निवडणुकीत एकूण 81 प्रभागांमध्ये काँग्रेसने 34 जागा मिळवल्या, ठाकरेंच्या शिवसेनेने 1, तर भाजपाने 26, शिवसेनेने 15, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने 4 आणि जनसुराज्यने 1 जागेवर विजय मिळवला. त्यामुळे महायुतीला कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण यश लाभले. तर मानसीच्या या विजयाने लोळगे कुटुंबाचा राजकीय प्रवास अधिकच उंचावला असून, तरुण नेतृत्वाला प्रोत्साहन मिळालंय.

भविष्यातील दृष्टिक्षेप आणि अपेक्षा : दरम्यान, प्रभागातील मतदार संख्येच्या तुलनेत मानसींचे यश प्रभावी ठरलंय. मानसी सारखी एक तरुण शिक्षित नगरसेविका लाभल्याने प्रभाग 19 आणि परिसरातील विकासकामांना आता नवी गती मिळेल. मानसीच्या नेतृत्वात प्रभागात स्मार्ट विकास प्रकल्पांना गती येईल, असा विश्वास नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. तर तरुणाईला प्रेरणा देणारा हा विजय कोल्हापूरच्या राजकारणात नव्या उमेदीचा ठरलाय.

हेही वाचाः

2026 पर्यंत भारताची स्वदेशी कॅन्सर लस; कोट्यवधी रुग्णांना दिलासा मिळणार- डॉ. प्रशांत कुमार

भिवंडीत माजी महापौरांच्या बंगल्यावर दगडफेक; पराभूत भाजपा आमदार पुत्रावर आरोप, आमदाराच्या कार्यालयाचीही तोडफोड

TAGGED:

KMC ELECTION
ADV MANSI LOLGE
YOUNGEST FEMALE CORPORATOR
मानसी तरुण नगरसेविका
KOLHAPUR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.