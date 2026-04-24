सावकारी पाशात अडकली महिला; तब्बल 200 ते 300 अश्लील व्हिडिओ अन् ब्लॅकमेल.. नेमकं प्रकरण काय?
व्याजाच्या पैशांच्या बदल्यात महिलेवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल केल्याचा धक्कादायक प्रकार कोल्हापूर शहरानजीक घडलाय. यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
Published : April 24, 2026 at 1:50 PM IST
कोल्हापूर : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण अजूनही ताजं असतानाच कोल्हापूर शहराजवळील गडमुडशिंगी इथून आणखी एका संतापजनक घटना समोर आली आहे. खासगी सावकारानं व्याजाच्या नावाखाली महिलेचं शारीरिक शोषण करून तिचे सुमारे 200 ते 300 अश्लील व्हिडिओ बनवून सुमारे तीन वर्षे ब्लॅकमेल केल्याची घटना समोर आली आहे. संशयित एवढ्यावरच थांबला नाही, तर त्यानं पीडितेच्या जावयालादेखील हे व्हिडिओ दाखवून त्याला बेदम मारहाण केली. गांधीनगर पोलिसांनी या नराधमाला अटक केली असून, त्याला न्यायालयानं चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
आर्थिक संकटानं सुरू झाला छळ : पीडित महिलेनं 2023 साली घरगुती आर्थिक संकटामुळे गहाण असलेलं घर सोडवण्यासाठी आरोपी अमित कृष्णात सावंत (वय 35, रा. गडमुडशिंगी, ता. करवीर) याच्याकडून 10 टक्के व्याजानं 2 लाख रुपये कर्ज घेतलं. अमित हा ड्रायव्हर असून खासगी सावकारीचाही धंदा करतो. पीडित महिलेनं सुरुवातीला व्याजाचे हप्ते नियमित भरले. परंतु, आर्थिक अडचणींमुळं हप्ते थकले. याचा फायदा घेत अमितनं कर्ज वसुलीच्या नावाखाली महिलेकडून शरीरसुखाची मागणी सुरू केली. यावेळी महिलेनं अमितला नकार दिला. यानंतर अमितनं पीडित महिलेला तत्काळ व्याजाचे पैसे दे, अन्यथा कुटुंबाला बदनाम करेन, अशी धमकी देऊ लागला.
हॉटेल, कारमध्ये वारंवार बलात्कार अन् ब्लॅकमेल : 2023 पासून एप्रिल 2026 पर्यंत आरोपीनं पीडित महिलेवर विविध लॉज आणि कारमध्ये वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या दरम्यान त्यानं पीडितेचे फोटो आणि अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड केले. याची संख्या सुमारे 200 ते 300 आहे. हे व्हिडिओ कुटुंबीयांना पाठवण्याची आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत तो अमित पीडित महिलेचा सतत छळ करत होता. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पीडितेनं 2 लाख 10 हजार रुपये परत केले. तरीही 25 हजार बाकी आहेत म्हणून तो त्रास देत राहिला. इतकंच नव्हे, तर त्यानं हे व्हिडिओ मित्रांना दाखवले. पीडित महिलेच्या जावयाला हॉटेलमध्ये बोलवून सासूचे व्हिडिओ दाखवत पैसे वसूल करण्याची मागणी करत मारहाणही केली, अशी माहिती पीडित महिलेनं दिली.
पोलीस कारवाई, इतर पीडितांना आवाहन : "बलात्कार आणि ब्लॅकमेल केल्या प्रकरणी पीडित महिलेनं गांधीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यानंतर घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेत भारतीय न्याय संहितेच्या बलात्कार, ब्लॅकमेलसह विविध कलमांनुसार आणि महाराष्ट्र सावकारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. हप्ते थकल्यानंतर आरोपीनं पीडित महिलेच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अमित सावंतला अटक केली असून, त्याच्या मोबाईलमधून अश्लील व्हिडिओ सापडण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक विनय झिंझुर्के यांनी दिली.
हेही वाचा :