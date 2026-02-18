ETV Bharat / state

कोल्हापूर : हद्दवाढीबाबत महापौर रूपाराणी निकम अ‍ॅक्शन मोडवर; कृती समितीच्या बैठकीनंतर दिला मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीचा विश्वास

शहराच्या हद्दवाढीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मुद्द्यावर बुधवारी (18 फेब्रुवारी) सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या महापौर रुपाराणी निकम यांची भेट घेतली.

Kolhapur: Mayor Ruparani Nikam in action mode regarding boundary extension
हद्दवाढ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या महापौर रुपाराणी निकम यांची भेट घेतली. (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 7:39 PM IST

कोल्हापूर : गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेली कोल्हापूरची हद्दवाढ व्हावी, यासाठी कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समिती प्रयत्नशील आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर आता पुन्हा एकदा हद्दवाढीसाठी समितीकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शहराच्या हद्दवाढीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मुद्द्यावर बुधवारी (18 फेब्रुवारी) सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या महापौर रुपाराणी निकम यांची भेट घेतली.

मुख्यमंत्र्यांसोबतही बैठक घेणार : शिष्टमंडळाने घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप शासनावर केला. हद्दवाढ प्रलंबित राहिल्यास विकास खुंटल्याने जनचळवळ उभी राहील, असा इशाराही देत सर्वात आधी हद्दवाढीचा मुद्दा मार्गी लावण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या बैठकीत सर्वांचे मत ऐकून घेतल्यानंतर महापौर रुपाराणी निकम यांनी हद्दवाढीसाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगत येणाऱ्या काळात याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबतही बैठक घेणार असल्याचे व्यक्त केले.


कृती समितीची तीव्र मागणी : शिष्टमंडळाने महानगरपालिकेत पार पडलेल्या बैठकीत स्पष्ट केले की, 1 एप्रिल 2027 पर्यंत हद्दवाढ न झाल्यास शहराच्या वाढीला खीळ घालेल. खेडेगावांतील नागरिकांच्या नाराजीत वाढ होत असून, विकासासाठी निधीची कमतरता भासत असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. तसंच या प्रक्रियेत राजकीय नेत्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत त्वरित कारवाईची मागणी केली. बैठकीनंतर महापौर निकम यांनी स्वतः प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

महापौरांचा विकासप्रधान निर्धार : "हद्दवाढ अतिशय क्लिष्ट आणि गांभीर्यपूर्ण विषय आहे. परंतु प्रथम कोल्हापूर शहराची दयनीय परिस्थिती सुधारून सुंदर, सोयी-सुविधायुक्त बनवू. तेव्हाच खेडेगावांतील लोकांचा ओढा शहराकडे वळेल," असं महापौर रुपाराणी निकम म्हणाल्या. दरम्यान, हद्दवाढीनंतर महानगरपालिका उच्च वर्गवारीत येईल आणि केंद्र आणि राज्याचा निधी मिळेल, अशी त्यांची धारणा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हद्दवाढीच्याच कमिटीमध्ये सक्रिय असलेल्या रुपाराणी निकम यांनी बालिंगा येथील नागरिकांच्या समर्थनाचा उल्लेख करत खेडेगावांशी संवाद साधत असल्याचे सांगितले.

वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चेचा मानस : महापौर निकम यांनी हद्दवाढीच्या पुढील पायऱ्या जाहीर केल्या आहेत. कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी चर्चा करणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील भेट घेऊन बैठकीतून हा प्रश्न ठोस निकाली काढण्याचा निर्धार महापौर रुपाराणी निकम यांनी व्यक्त केला. "फक्त बोलणे नव्हे, तर करून दाखवू. कमिटी सदस्यांशी दररोज संवाद साधून वाटचाल करू," असे त्या म्हणाल्या. या बैठकीमुळे हद्दवाढीला आता गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून आजवर हद्दवाढ न झाल्याने शहराचा विकास मंदावला आहे. नूतन महापौरांच्या नेतृत्वात आता राजकीय इच्छाशक्तीने हा प्रश्न निकाली निघेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नागरिकांच्या अपेक्षेला तोंड देण्यासाठी महापौर रुपाराणी निकम यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.

