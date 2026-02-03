ETV Bharat / state

कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील उत्तरायण किरणोत्सवाला यंदा 'ग्रहण'; काय आहेत कारणं?

करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई मंदिरातील अखंड उत्तरायण किरणोत्सव यंदा पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी देवीच्या चरणस्पर्शापर्यंतही न पोहोचल्यानं भाविकांची घोर निराशा झाली.

डावीकडून संग्रहित महालक्ष्मी मंदिर, उजवीकडे किरणोत्सवातील दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 10:31 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 10:37 PM IST

कोल्हापूर- करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई मंदिरातील अखंड उत्तरायण किरणोत्सव हा भाविकांच्या डोळ्याचं पारणे फेडणारा असतो. मात्र, पाच दिवस चाललेल्या या सोहळ्यातील मुख्य तीन दिवसांमध्ये मावळतीचे सूर्यकिरणे देवीच्या चरणस्पर्शापर्यंतही पोहोचू शकली नाहीत. थंडीचा कडाका, हवामान बदल आणि प्रदूषणाचा फटका बसून किरणांची तीव्रता कमी झाल्यानं किरणोत्सव सोहळा मंदावला असल्याचं अभ्यासक सांगतात. तर नव्यानं उभारल्या जाणाऱ्या गरुड मंडपाच्या कमानीनंही अडथळा आणल्याच्या चर्चा भाविक व्यक्त करत आहेत.



ढग, थंडीमुळे किरणांची तीव्रता मंदावली-साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाबाई देवीचा किरणोत्सव सोहळा हा वर्षातून दोन वेळा होणारा दुर्मीळ सोहळा आहे. दक्षिणायन (साधारण नोव्हेंबर महिन्यात) आणि उत्तरायण (जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात) अशा कालखंडात हा सोहळा पार पडत असतो. पश्चिमाभिमुख हेमाडपंथी अंबाबाई मंदिरात मावळतीचे सूर्यकिरणे देवीच्या चरण, कंबर आणि मुखावर पडतात. यंदा 31 जानेवारीपासून 2 फेब्रुवारीपर्यंत तीन दिवस चाललेल्या या सोहळ्याच्या मुख्य दिवसांत पहिल्या दिवशी (31 जानेवारी) रोजी किरणे मंदिर परिसरातही पोहोचली नाहीत. दुसऱ्या दिवशी (1 फेब्रुवारी) चांदीच्या उंबऱ्यापर्यंत सुर्यकिरणे मर्यादित राहिली. शनिवार आणि रविवारी दोन्ही दिवशी ढगाळ हवामानामुळे किरणे देवीपर्यंत न येताच लुप्त झाली. सोमवारी (2 फेब्रुवारी), अखेरच्या दिवशी तर किरणे गरुड मंडपाच्या सदरेपर्यंत येऊन थांबली.

अंबाबाई मंदिरातील उत्तरायण किरणोत्सवाला यंदा 'ग्रहण' (Source- ETV Bharat Reporter)



काय आहेत यामागची कारणं?गेल्या कित्येक वर्षांपासून मंदिरात पार पडणाऱ्या किरणोत्सव सोहळ्याचा अभ्यास कोल्हापुरातील विवेकानंद कॉलेजचे भौतिकशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख मिलिंद कारंजकर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या टीमसह करत आले आहेत. दरवेळीच्या किरणोत्सवातील सूर्याची किरणे किती तीव्रतेने येतात? किती वाजता किरणे कुठंपर्यंत पोहोचतात? अशा सर्व बाबी नोंद करून ठेवण्यात येत असतात.


यंदा थंडीचा कालावधी लांबला आहे. मध्यरात्रीही थंडीचा कडाका जाणवत होता. ढग, धुके आणि धूलिकणांनी सूर्यप्रकाशाची तीव्रता कमी झाले. त्यामुळे किरणोत्सव अपूर्ण राहिला. याला हवामानातील बदल कारण आहे-किरणोत्सव अभ्यासक, डॉ. मिलिंद कारंजकर



गरुड मंडप ठरतोय कारणीभूत?किरणोत्सवाच्या अपयशाचे आणखी एक कारण म्हणजे मंदिराच्या समोरील ऐतिहासिक गरुड मंडपाची नवीन कमान असल्याचं भाविकांकडून बोललं जात आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून सुरू झालेल्या या पुनर्बांधणी प्रकल्पात चंद्रपूरच्या सागवानी लाकडापासून 48 खांब आणि कमानी उभारल्या जात आहेत. महाद्वारा समोरील ही कमान आणि त्याखालील पट्टी किरणांच्या प्रवासात अडसर ठरत असल्याचं प्रत्यक्ष पाहणाऱ्या भाविकांचं म्हणणं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे आणि व्यवस्थापक महादेव दिंडे यांनी सोहळ्याचे नियमित निरीक्षण केलं आहे. सचिव नाईकवाडे यांनी यंदा किरणोत्सव न होण्यामागे हवामानालाच कारणीभूत ठरवलं आहे. यंदा थंडीचा कडाका आणि धुक्याचे प्रमाण वाढलं असल्यानं त्यांचा प्रभाव किरणोत्सवावर पडल्याचं नाईकवाडे यांनी सांगितलं आहे.

किरणोत्सवातील अडथळ्यांची मालिका-दरवर्षी हजारो भाविक या किरणोत्सवासाठी दर्शन घेण्यासाठी येतात. यंदा किरणोत्सव सोहळा अपूर्ण राहिल्यानं निराशा झाली असली तरी देवस्थान समितीनं भाविकांना पुढील उत्तरायण किंवा दक्षिणायन सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलं आहे. मागच्या काही वर्षात मानवनिर्मित किरणोत्सव मार्गातील इमारती, अतिक्रमण असे अनेक अडथळे देवस्थान समिती आणि प्रशासनानं हटवले आहेत. भविष्यात अशा अडचणी टाळण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. या किरणोत्सव सोहळ्यामुळे करवीर नगरीची धार्मिक ओळख अधिक उजळून निघत असली तरी यंदा निसर्गामुळे ती ओळख हरवली आहे.

