नगरपालिका प्रचाराचा आज सुपर संडे, कोल्हापूर जिह्यात धडाडणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तोफ
कोल्हापुरात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. भाजपा आणि मित्रपक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चंदगड येथे सभा होणार आहे.
Published : November 30, 2025 at 1:33 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील 13 नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. चंदगड आजरा नगरपंचायत आणि गडहिंग्लज नगरपालिकेतील भाजपा आणि मित्र पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चंदगड मध्ये जाहीर सभा होणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र असताना मुख्यमंत्री फडणवीस कोणावर निशाणा साधतात? याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. सोबतच, उमेदवारांनी आणि नेत्यांनी दिवसभर पदयात्रांवर भर दिला आहे. यामुळे आज राज्यात प्रचाराचा सुपर संडे पाहायला मिळणार आहे.
चंदगडमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सभेची रंगत : चंदगडमध्ये भाजपा आमदार शिवाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीनं स्वबळावर पॅनेल उभारले असून, फडणवीसांच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधण्याची शक्यता आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र असल्याने मुख्यमंत्री कोणावर तोफा डागणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे.
घराघरात पदयात्रा, नेत्यांचा धावपळ : सुपर संडेमुळे उमेदवार-नेत्यांनी पदयात्रांना प्राधान्य दिलं असून, प्रत्येक उमेदवाराचा घराघरातील मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सोशल मीडिया, पत्रकं, कॉर्नर बैठका, गाठीभेटींनी प्रचाराचा धडाका सुरू आहे. गडहिंग्लजमध्ये पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ यांची प्रतिष्ठा पणाला आहे. जयसिंगपूरमध्ये महाडिक, काँग्रेस, स्वाभिमानी एकत्र तर मुख्यमंत्र्यांची सभा पार पडत असलेल्या चंदगडमध्ये जनता दल-भाजपाची व्यूहरचनात्मक लढत पाहायला मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात हुपरी, शिरोळसह इतर ठिकाणीही प्रचाराचं वातावरण तापलं असून, अपक्ष चिन्ह वाटपानंतर चुरस वाढली आहे. दरम्यान महायुतीकडून मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या चंदगड येथील सभेसाठी जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.
प्रचार मुदतीत वाढ, उमेदवारांना दिलासा : दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगानं प्रचाराची मुदत वाढवली असून 1 डिसेंबर रात्री 10 वाजेपर्यंत जाहीर प्रचार करता येणार आहे. यापूर्वी 30 नोव्हेंबर सायंकाळी 5 पर्यंत मुदत होती. अपक्षांना 26 नोव्हेंबरला चिन्ह वाटप झाल्यानं ही वाढ करण्यात आली आहे. तथापी, 2 डिसेंबरला सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 पर्यंत मतदान होईल. तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होऊन राज्यभरात गुलाल उधळला जाणार आहे.
