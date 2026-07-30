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कोल्हापूरचा खरा हिरो! 33 वर्षे विनामूल्य सेवा देणारे दिनकर कांबळे आजही कायम नोकरीच्या प्रतीक्षेत

कोल्हापूरचे जीवरक्षक दिनकर कांबळे (Dinkar Kamble) यांनी 33 वर्षांत अडीच हजारांहून अधिक जीव वाचवले आहेत. मात्र आता ते कायम नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Dinkar Kamble
जीवरक्षक दिनकर कांबळे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 8:10 PM IST

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कोल्हापूर : जीवावर बेतणारा प्रसंग ओढवल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिक आपत्कालीन टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधतात. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात, विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात, महापूर, रस्ते अपघात, आगीच्या घटना, पाण्यात बुडालेल्या व्यक्तींचे किंवा मृतदेह बाहेर काढण्याचे धाडसी काम करणाऱ्या एका व्यक्तीला हमखास फोन केला जातो. हातातील सर्व काम बाजूला ठेवून 24 तास विनामूल्य मदतीसाठी धावून जाणारे नाव म्हणजे 'दिनकर तुकाराम कांबळे'.

लोकांनी 'जीवरक्षक' बिरुदावली : गेली 33 वर्षे अविरत आपत्कालीन सेवा बजावणाऱ्या दिनकर कांबळे (Dinkar Kamble) यांच्या सेवाभावी वृत्तीमुळं लोकांनी त्यांना 'जीवरक्षक' ही बिरुदावली दिली. हजारो संकटग्रस्तांना जीवदान देणाऱ्या या अवलियावर आज कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करण्याची वेळ आली. अनेक दिग्गज नेत्यांनी कायमस्वरूपी नोकरीचं आश्वासन दिलं, मात्र ती आश्वासने हवेतच विरली. सुमारे दोन हजार जणांचं प्राण वाचवणारा हा जीवरक्षक आजही स्थिर रोजगाराच्या शोधात आहे. स्वतःच्या कुटुंबाचं पोट चालावं इतकीच त्याची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होईल का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

प्रतिक्रिया देताना जीवरक्षक दिनकर कांबळे (ETV Bharat Reporter)

गेली 33 वर्षे सेवा : वयाच्या अवघ्या 13व्या वर्षी त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी अनेकांना विनंती करण्यात आली, मात्र कोणीही धाडस दाखवलं नाही. शेवटी खाकी चड्डी आणि पांढरा शर्ट घातलेल्या त्या शाळकरी मुलानं स्वतः विहिरीत उतरून आपल्या नातेवाईकाचा मृतदेह बाहेर काढला. त्याच क्षणी त्यांनी मनाशी निर्धार केला की, "ज्या सजीवामध्ये जीव असेल, त्याला वाचवण्यासाठी जीवाची बाजी लावायची." गेली 33 वर्षे ते हा संकल्प प्रामाणिकपणे पाळत आहेत.

Dinkar Kamble
दिनकर कांबळे (ETV Bharat Reporter)

मृतदेह बाहेर काढण्याची धाडसी काम : कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील कांडगाव येथील दिनकर तुकाराम कांबळे यांची ही प्रेरणादायी कहाणी आहे. कोल्हापूरसह जिल्ह्याबाहेरही रस्ते अपघात, आगीच्या घटना, महापूर, पाण्यात बुडालेले मृतदेह, झाडांवर अडकलेले वन्यजीव, घरात शिरलेले सर्प किंवा दरीत कोसळलेले मृतदेह बाहेर काढण्याची धाडसी कामे दिनकर कांबळे अलगद करतात. यासाठी त्यांनी शिवाजी विद्यापीठासह विविध संस्थांमधून आपत्ती व्यवस्थापनाचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतले आहे. काही काळ त्यांनी कोल्हापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी म्हणूनही काम केले आहे. आपत्तीग्रस्तांचा फोन आला की, परिस्थिती काहीही असो, कमरेला दोर बांधून आणि मोटारसायकलवरून ते तत्काळ घटनास्थळी पोहोचतात. परिस्थितीचा वेगाने अंदाज घेत ते बचावकार्य सुरू करतात आणि अनेकांना नवजीवन मिळते.

महापुराच्या काळात बचावकार्य केले : विशाळगड येथे 1,800 फूट खोल दरीत कोसळलेल्या कारमधील दीपक पाटील यांना सुखरूप बाहेर काढणं, तसेच महापुराच्या काळात प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहत प्रयाग चिखली येथे पाच जणांचे प्राण वाचवणे, हे त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचे बचावकार्य असल्याचं दिनकर कांबळे यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना जीवरक्षक दिनकर कांबळे (ETV Bharat Reporter)

समाजाने सन्मान केला, पण नेत्यांनी फिरवली पाठ : रात्री-अपरात्री आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीचा फोन आला की त्यांच्या पत्नी आणि मुली चिंतेत पडतात. तरीही दिनकर कांबळे जीवाची पर्वा न करता घटनास्थळी धाव घेतात आणि संकटात सापडलेल्यांना मदतीचा हात देतात. त्यांच्या या सेवाभावी कार्याची दखल घेत समाजानं त्यांना 'जीवरक्षक' ही बिरुदावली दिली. अनेक ठिकाणी त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. मात्र सत्कार सोहळ्यांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीचं आश्वासन देणाऱ्या अनेक नेत्यांनी ती आश्वासने पूर्ण केली नाहीत.

जिल्हा प्रशासनाने मदतीचा हात आणि योग्य सन्मान द्यावा : सध्या संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी ते अहिल्यानगर येथे एका खासगी संस्थेत कंत्राटी पद्धतीने विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देत आहेत. जीवाची बाजी लावून जिल्हा बाहेरील अडीच हजारांहून अधिक जणांचे प्राण वाचवणाऱ्या या अवलियाची ही अवस्था पाहून कोल्हापूरकर हळहळ व्यक्त करत आहेत. मदतीसाठी कोल्हापुरात आणि रोजगारासाठी अहिल्यानगर अशी धावपळ करणाऱ्या या जीवरक्षकाला जिल्हा प्रशासनानं मदतीचा हात आणि योग्य सन्मान द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

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KOLHAPUR LIFESAVER DINKAR KAMBLE
DINKAR KAMBLE

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