संपूर्ण देश दिवाळी साजरी करतो, पण कोल्हापूरच्या 'या' गावात मात्र शुकशुकाट! शेकडो वर्षांच्या परंपरेचं कारण काय?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील कोलोली गावात दिवाळी साजरी केली जात नाही. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:50 PM IST
कोल्हापूर : हिंदू धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक असलेल्या दिवाळीचा उत्साह सध्या देशभर पाहायला मिळत आहे. घरोघरी फराळ बनवण्याची लगबग, आकाशकंदील आणि पणत्यांनी सजणारी अंगणे, नव्या कपड्यांच्या खरेदीसाठी सुरू असलेली धांदल, असं उत्साहाचं वातावरण सर्वत्र आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यात असलेल्या कोलोली गावात दिवाळीच्या दिवशीही नेहमीप्रमाणेच शांतता असते.
या गावात गेल्या अनेक शतकांपासून दिवाळी साजरी केली जात नाही. संपूर्ण देश दिवाळीच्या उत्सवात रमलेला असताना कोलोली गावात मात्र रोजचंच जनजीवन सुरू असतं. ग्रामदैवत गाराई देवीचा कौल मानून ग्रामस्थ आजदेखील ही परंपरा पाळतात. या अनोख्या परंपरेमागची नेमकी कहाणी काय आहे? हे आपण 'ईटीव्ही भारत'च्या या स्पेशल वृत्तातून जाणून घेणार आहोत.
'शेकडो वर्षांपासून परंपरा सुरू' :
कोल्हापूर शहरापासून सुमारे 25 ते 30 किलोमीटर अंतरावर पन्हाळा तालुक्यातील कोलोली हे तीन ते चार हजार लोकसंख्या असलेलं गाव आहे. गावात परंपरागत शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. मात्र, या गावाची ओळख केवळ शेतीपुरती मर्यादित नसून, गावचं ग्रामदैवत असलेल्या प्राचीन गाराई देवीच्या मंदिरामुळेदेखील आहे. जागृत देवस्थान म्हणून गाराई देवी पंचक्रोशीत प्रसिद्ध आहे. देवीला केलेला नवस पूर्ण होतो, अशी ग्रामस्थ आणि भाविकांची श्रद्धा आहे.
दीपावलीच्या अमावास्येनंतर बरोबर एका महिन्यानं येणाऱ्या देवदिवाळीला गाराई देवीची मोठी यात्रा भरते. याच यात्रेच्या काळात संपूर्ण गावात दिवाळीसारखा उत्साह पाहायला मिळतो. भाविकांनी देवीकडे बोललेला नवस देवदिवाळीच्या यात्रेत पूर्ण केला जातो, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे कोलोली गावात दिवाळीचा सण साजरा केला जात नाही. त्याऐवजी देवदिवाळीचा उत्सव आणि गाराई देवीची यात्रा हाच गावचा दिवाळीचा सण म्हणून साजरा केला जातो.
ही परंपरा गेल्या काही वर्षांपासून नव्हे, तर शेकडो वर्षांपासून सुरू आहे. आमचे वाडवडील आणि आजी-आजोबांनी त्यांच्या काळात जपलेली ही परंपरा आम्ही आजही पुढे चालवत आहोत, अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थ रणजीत मानसिंग पाटील यांनी व्यक्त केली.
धाकट्या दिवाळीला सुहासिनींचाही असतो मोठा उत्साह :
दीपावलीनंतर महिन्याभराने येणाऱ्या अमावस्येला धाकटी दिवाळी अर्थात देव दीपावली साजरी केली जाते. पन्हाळा तालुक्यातील कोलोली गावात याच दिवशी दिवाळीचा सण साजरा करण्याची परंपरा आहे. ग्रामदैवत गाराई देवीच्या यात्रेत सुहासिनींना विशेष मान असतो. गावातून लग्न होऊन सासरी गेलेल्या माहेरवाशिणींना याच दिवाळीला माहेरी आणलं जातं. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा आजही गावकऱ्यांनी जपली आहे.
विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या 5 दिवसांत गावात फटाके फोडले जात नाहीत किंवा एकमेकांच्या घरी फराळासाठी जाण्याची प्रथाही नाही. या काळात प्रत्येक ग्रामस्थ ठरलेला पारंपरिक दिनक्रम पाळतो, अशी माहिती गावकरी इंद्रजीत चव्हाण यांनी दिली.
नवस पूर्ण करण्यासाठी स्वत:लाच चामड्याच्या चपलांचा मार :
देशभरात दिवाळीचा उत्साह असताना कोलोली गावात मात्र दिवाळी साजरी केली जात नाही. दीपावली अमावस्येनंतर महिन्याभराने येणाऱ्या अमावस्येला येथे ग्रामदैवत गाडाई देवीची यात्रा भरते. मंदिरात देवीसमोर असलेल्या कासवाजवळ तांबड्या रंगाच्या चामड्याच्या चपला ठेवलेल्या असतात. नवस पूर्ण झाल्यानंतर भाविक याच चपलांनी स्वतःच्या गालावर आणि डोक्यावर मारून घेतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही परंपरा गावात सुरू आहे.
ग्रामदैवत गाराई देवी जागृत देवस्थान असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. देवीकडे श्रद्धेनं केलेला नवस पूर्ण होतो, मात्र त्यासाठी देवीवर अढळ विश्वास असणं महत्त्वाचं आहे, असं ज्येष्ठ नागरिक पोपट चव्हाण यांनी सांगितलं.
अशा आगळ्यावेगळ्या परंपरा आणि प्रथा जपत कोलोली गावाने आपलं वेगळेपण आजही कायम ठेवलं आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या उत्सवात या गावाची आणि येथील अनोख्या परंपरेची चर्चा दरवर्षी आवर्जून होते.