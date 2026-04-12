ETV Bharat / state

गुजरात कारवाईमुळं कोल्हापुरी गुळ बाजार संकटात; राजू शेट्टींची ग्राहक-व्यापाऱ्यांवरून टीका

गुजरात प्रशासनाच्या कारवाईमुळं कोल्हापूरचा गुळ बाजार बंद झाला आहे. राजू शेट्टींनी या वादात व्यापाऱ्यांची चालाकी अधोरेखित करत शेतकऱ्यांच्या समर्थनासाठी भूमिका मांडली आहे.

कोल्हापुरी गुळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : गुजरात अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळं कोल्हापुरी गुळ बाजार ठप्प झाला आहे. केमिकल, रंग आणि साखरयुक्त भेसळ आढळल्यानं व्यापारी असोसिएशननं कोल्हापूर-सांगलीचा गूळ खरेदी अनिश्चित काळासाठी बंद केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी याला ग्राहकांची मागणी आणि व्यापाऱ्यांची चालाकी कारणीभूत ठरत असल्याचं सांगत या प्रकरणी शेतकऱ्यांचं समर्थन केलं.

आर्थिक उलाढालीला धक्का : गुजरातमधील मेहसाणा, मदावपूरा आणि पाटन भागातील व्यापाऱ्यांना नोटिस बजावल्या आहेत. कोल्हापूरहून पाठवलेल्या गुळात रासायनिक रंग, सल्फर आणि साखर आढळली. यामुळं आरोग्याला धोका असल्याचं अन्न विभागानं निदर्शनास आणून दिलं. 13 एप्रिलपासून खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, कोल्हापूर बाजार समितीत गेल्या तीन दिवसांत 1.5 कोटींचं नुकसान झालं आहे. बाजार समितीत दररोज 60 ट्रक गूळाची आवक असते. यातील 90 टक्के गूळ गुजरातला पाठवला जातो. यामुळं होत असलेल्या गुळाच्या वार्षिक 300 कोटींच्या उलाढालीला आता धक्का बसला आहे.

माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी (ETV Bharat Reporter)

जीआय टॅग अंमलात कठोर कारवाई हवी : "खरा कोल्हापुरी गूळ वेगळ्या चवीचा आणि केमिकल-विरहित आहे, ज्याला देशभर मार्केट आहे. पण कर्नाटकचा गूळ कोल्हापुरी नावानं विकला जातो. तर बारामती-दौंडमध्ये भेसळीचा धंदा चालला आहे. ग्राहकांना पांढरा चमकदार गूळ हवा असतो, म्हणून शेतकरी साखर किंवा कलर घालतात. पण याला जबाबदार व्यापारी आणि ग्राहक आहेत. व्यापाऱ्यांनी सौद्यापूर्वी टेस्ट आणि सॅम्पल घ्यावेत, शेतकऱ्यांना याबाबत अजिबात दोष देऊ नये. ही होणारी फसवणूक हापूस आंब्याप्रमाणे होत आहे. कोकणचा हापूस म्हणून दक्षिण भारतातील आंबा विकला जातो. त्यामुळं भेसळ रोखावी, जीआय टॅग अंमलात कठोर कारवाई हवी," अशी मागणी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली.

गुऱ्हाळदार, शेतकरी यांच्यावर आर्थिक संकट : कोल्हापूर बाजार समितीत गूळ सौदे अनेकदा बंद पडतात. स्थानिक उत्पादक अस्सल गूळ देतात, पण ग्राहकांच्या प्राधान्यामुळं भेंडी पावडर-केमिकल असलेला गूळ बाजारात येतो. राजू शेट्टी म्हणाले, "आरोग्यासाठी केमिकल-मुक्त भेंडी किंवा भेंडी पावडर वापरून बनवलेला गूळ उत्तम असतो. त्याची चव चांगली, टिकाऊ असते. सहसा कारवाईत व्यापारी आणि मार्केट कमिटी जबाबदारी घेत नाहीत. त्यामुळं गुजरात कारवाईमुळं स्थानिक गुऱ्हाळदार, शेतकरी यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवलं आहे."

अन्यथा हा ब्रँड नामशेष होईल : "व्यापाऱ्यांनी सौद्यापूर्वी टेस्ट घ्यावी आणि अस्सल गुळाला प्रीमियम भाव द्यावा. कारवाईवेळी शेतकऱ्यांवरच रोष टाकला जातो. पण व्यापाऱ्यांनी आधी सॅम्पल तपासावे मगच सौदे काढावेत. कोल्हापूर बाजारात 300 कोटींची उलाढाल असली, तरी भेसळीमुळं धोका वाढला आहे. शासनानं जीआय अंमलबजावणी कठोर करावी, अन्यथा हा ब्रँड नामशेष होईल, असा इशारा उत्पादक देत आहेत. तर ही भेसळ रोखण्यासाठी बाजार समिती, एफडीए आणि शासनानं एकत्र येऊन कारवाई करणं आवश्यक आहे, अन्यथा कोल्हापुरी गुळाचा देशव्यापी बाजार धोक्यात येऊ शकतो.


हेही वाचा :

  1. आशा भोसले यांना अमरावती विद्यापीठानं दिली होती पहिली 'डिलीट' पदवी!
  2. सिमकार्ड हॅक करुन झालेली लूट हा खातेधारकाचा बेजबादरापणा नाही: बँकेला इतक्या लाखांचा परतावा देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
  3. आंबोली घाटात मद्यधुंद टेम्पोचालकाचा थरार; दुचाकीला दिलेल्या धडकेत चिमुकली ठार, आईही जखमी

TAGGED:

JAGGERY ADULTERATION NEWS
RAJU SHETTI ON JAGGERY
KOLHAPURI GUL MARKET NEWS
GUJARAT FDA ACTION JAGGERY
RAJU SHETTI REACTION JAGGERY ISSUE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.