इचलकरंजीच्या 'व्हिसल मॅन'ची जागतिक कीर्ती; आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये झाली दिमाखदार नोंद
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कलाकार श्रीकांत काजवे यांनी शिट्टी वाजवण्याच्या कलेची आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली आहे.
Published : March 29, 2026 at 8:21 PM IST
कोल्हापूर : आपल्याकडं असणारी कला जगात प्रसिद्धी मिळवून देऊ शकते, याचं कोल्हापुरात पाहायला मिळत आहे. कोल्हापूरच्या एका कलाकारानं फक्त शिट्टी वाजवण्याचा कलेवर प्रभुत्व मिळवत थेट विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला आहे. एक, दोन नव्हे तर तब्बल नऊ प्रकारे शिट्टी वाजवून ते आपली कला सादर करत आहेत. त्यामुळंच नुकतीच त्यांच्या नावाची 'आशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये नोंद झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकलं नाव : मूळचे वारणानगर, कोडोलीतील श्रीकांत तुकाराम काजवे यांनी विविध प्रकारे शिट्टी वाजवण्यात पारंगत आहेत. भारतीय रागदारी संगीत आणि विविध गाण्यांचं सादरीकरण देखील ते करतात. तब्बल 9 प्रकारे शिट्टी वाजवण्याच्या अनोख्या कौशल्यानं 'आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये 'ग्रँड मास्टर' म्हणून मानाची नोंद त्यांनी मिळवली आहे. 7 जानेवारी 2026 रोजी केलेल्या या विक्रमानं त्यांचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकलं आहे. नुकतेच त्यांना प्रमाणपत्र आणि मेडल पोहोचले आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये शिट्टीचे 7 प्रकार सादर केल्याबद्दल इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये त्यांची नोंद झाली होती.
इंजिनिअर ते शिट्टी कलाकार : श्रीकांत काजवे यांनी 1980 मध्ये मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मणिपाल इथून बीई (मेकॅनिकल) पदवी प्राप्त केली आहे. यानंतर त्यांनी इचलकरंजीत मशीन शॉप, पॅटर्न शॉप आणि फाउंड्री उद्योग सुरू करून यश मिळवलं. 1996 मध्ये इचलकरंजी इंजिनिअरिंग असोसिएशनकडून 'उद्योगश्री' पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित करण्यात झालं. लहानपणापासून शिट्टी वाजवण्याची आवड असलेल्या काजवे यांनी 2008 पासून सुनीता गुरव यांच्याकडून शास्त्रीय गायनाचे धडे घेतले. 2019 मध्ये शिट्टीवर गाणी आणि भारतीय राग सादर करण्याचा सराव त्यांनी सुरू केला.
कोरोनाकाळात मिळाली कलाटणी : कोविड-19 महामारीत इंडियन व्हिसलर्स असोसिएशन आणि वर्ल्ड व्हिसलर्स असोसिएशनच्या मार्गदर्शनानं त्यांनी शिट्टीचे पकर, पॅलेटल, थ्रोट, टीथ, बॉटम लिप, फिंगर आणि हँड व्हिसल असे सात प्रकार आत्मसात केले. यात वेव्ही पुकर, थ्रॉट आणि दात शिट्टीचा समावेश आहे. हे प्रकार ओठ, जीभ, श्वास आणि पोटाच्या समन्वयानं साकारले जातात. यामुळं मेंदूची एकाग्रता वाढते आणि ताण कमी होतो. काजवे यांनी सादरीकरणातून हे सिद्ध केले की, शिट्टी ही नैसर्गिक प्राणायाम आहे आणि शास्त्रीय कला म्हणून विकसित करता येते.
पुस्तकातून कलेला पुढं नेण्याचा प्रयत्न : या कलेचा प्रसार करण्यासाठी काजवे दांपत्यानं 'सुरश्री' हे पुस्तक लिहिलं असून, त्यात शिट्टीचे 7 प्रकार आणि 15 धड्यांचा अभ्यासक्रम आहे. 'शब्दसूर' या दोन तासाच्या कार्यक्रमात ते शिट्टीवर कविता, मराठी-हिंदी गाणी आणि भारतीय राग सादर करतात. राज्यभरात त्यांचे 65 हून अधिक प्रयोग झाले आहेत. पुणे आणि इचलकरंजीत राहणाऱ्या या दाम्पत्यामध्ये माधुरी काजवे या वकील असून या कलेचा गायन-वादनात समावेश व्हावा, असं त्यांनी आवाहन केलं.
शिट्टी केवळ मनोरंजन नव्हे : काजवे यांच्या या यशानं इचलकरंजी शहर आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक वैभवात भर पडली आहे. "कार्यशाळांद्वारे ही कला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. शिट्टी केवळ मनोरंजन नव्हे, तर आरोग्यदायी व शास्त्रीय कला आहे," असं श्रीकांत काजवे यांनी बोलताना सांगितलं.
