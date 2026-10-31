कोल्हापुरात तीन दिवसीय अश्वारोहण स्पर्धा; 20 लाख ते 1 कोटींचे घोडे, संस्थानकालीन अश्वक्रीडा परंपरेला उजाळा
कोल्हापुरातील 'दक्षिण व्हॅली' मैदानावर संस्थानकालीन अश्वक्रीडा परंपरेला उजाळा देणारी तीन दिवसीय राज्यस्तरीय अश्वारोहण स्पर्धा सुरू झालीय, आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे महेश कांबळे यांनी.
Published : October 31, 2026 at 8:05 PM IST
कोल्हापूर : करवीर संस्थापिका छत्रपती ताराराणी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या काळात घोडदळ अनिवार्य होतं. वेगवेगळ्या प्रकारची घोडी आणि घोडेस्वारीसाठी असणारी मैदानं आजही कोल्हापुरात अस्तित्वात आहेत. भवानी मंडपातील पागा इमारत, रेसकोर्स नाका तसेच घोड्यांना बांधण्याची जागा म्हणजे 'ठाणी' आजही याच नावांनी कोल्हापुरात ओळखली जातात. हाच समृद्ध वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी कोल्हापुरात अश्वारोहण स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या स्पर्धेसाठी राज्याच्या विविध भागांतून नामांकित घोडी, घोडेस्वार आणि संघ दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, मुंबई पोलीस दलाचं 'माउंटेड पथक' (अश्वदळ) हे देखील अश्वप्रेमींच्या आकर्षणाचं केंद्र ठरत आहे.
संस्थान काळापासून कोल्हापुरात फुटबॉल आणि मल्लविद्या हे क्रीडा प्रकार रुजले व पुढे या खेळांना राजाश्रय मिळाला. याचप्रमाणे अश्वक्रीडा प्रकारालाही संस्थान काळाचा मोठा इतिहास आहे. तत्कालीन दळणवळणासाठी आणि शिकारीसाठी घोडदळ हे राज्याचं सुरक्षा दलच होतं. करवीर संस्थापिका छत्रपती ताराराणीसाहेब यांनी करवीर संस्थानचा कारभार सांभाळताना घोडदळ सक्षम केलं होतं. तोच वारसा पुढे करवीरच्या गादीवर विराजमान झालेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी यशस्वीपणे चालवला. शाहू महाराजांचे पुत्र छत्रपती राजाराम महाराज हे अश्वारोहणात अत्यंत तरबेज होते आणि त्यांच्याच कार्यकाळात घोडदळ व्यवस्थापनाचा पाया कोल्हापुरात घातला गेला. त्याकाळी कोल्हापुरात घोड्यांच्या शर्यती भरवल्या जात, ज्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर परिसरात 'रेसकोर्स' उभारण्यात आला होता. आजही हा परिसर याच नावानं ओळखला जातो. या शर्यतींसाठी त्या काळातही राज्यभरातून घोडे आणि घोडेस्वार दाखल व्हायचे.
शिकारीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची घोडी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जायची. घोड्यावर स्वार होऊन वेगात पळणाऱ्या डुकरासारख्या वन्य प्राण्याला जायबंदी करण्याचा क्रीडाप्रकारही त्याकाळी अस्तित्वात होता. याचा थरार रेसकोर्स नाका परिसरात कोल्हापूरकरांना पाहायला मिळायचा. याच क्रीडा प्रकाराचा वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचावा यासाठी 'कोल्हापूर इक्वेस्ट्रियन असोसिएशन' आणि 'दक्षिण व्हॅली इक्वेस्ट्रियन सेंटर' यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'कोल्हापूर हॉर्स शो'चे आयोजन करण्यात आलं आहे. यामध्ये 80 हून अधिक घोडी, घोडेस्वार आणि संघ सहभागी झाले आहेत. हा क्रीडा प्रकार म्हणजे माणसाळलेली घोडी आणि मानवी भावनांचा एक सुरेख संगम आहे. आजची पिढी निसर्ग आणि जुन्या काळातील क्रीडा प्रकारांपासून काहीशी दुरावली आहे. कोल्हापूरचे नैसर्गिक वातावरण आणि या खेळासाठी लागणारे धैर्य व शिस्त आत्मसात केल्यास नौदल आणि भूदलात नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होऊ शकतात, असं मत इतिहास अभ्यासक नंदितादेवी घाटगे यांनी व्यक्त केलं.
अश्वक्रीडा पाहण्याची कोल्हापूरकरांना संधी
राज्यभरातून आलेल्या घोडेस्वारांच्या या स्पर्धेत शो जंपिंग, ड्रेसाज आणि टेंट पेगिंग या तीन प्रमुख अश्वक्रीडा प्रकारांचा समावेश आहे. शो जंपिंगमध्ये अडथळे पार करताना घोडा आणि स्वार यांच्यातील समन्वय, ड्रेसाजमधील शिस्तबद्ध हालचाली, तर टेंट पेगिंगमध्ये वेग आणि अचूकतेची कसोटी पाहायला मिळणार आहे. या रोमांचक स्पर्धांमधून अश्वारोहकांना आपलं कौशल्य सिद्ध करण्याची, तर करवीरकरांना हा रोमांच प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे. 'दक्षिण व्हॅली इक्वेस्ट्रियन सेंटर'मध्ये यासाठी 70 बाय 50 मीटर आकाराचं वाळूचं मैदान विकसित करण्यात आलं असल्याची माहिती 'स्टेट इक्वेस्ट्रियन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र'चे अध्यक्ष गुणेश पुरंदरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
20 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत घोड्यांची किंमत
या स्पर्धेत देशी आणि विदेशी जातींचे घोडे सहभागी झाले आहेत. यात मारवाड, काठियावाडी, सिंधी आणि पंजाबी या भारतीय जातींच्या घोड्यांचा समावेश आहे, तर 'थॉरोब्रेड' आणि 'वॉर्मब्लड' जातींचे विदेशी घोडे या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. या घोड्यांना उच्च प्रतीचा हरभरा, गहू-भुसा आणि बार्ली दिली जाते. तसेच विदेशी घोड्यांना सुके गवत, तर भारतीय वंशाच्या घोड्यांना हिरवं गवत खाऊ घातलं जातं. अश्वक्रीडा प्रकारासाठी घोड्यांची किंमत साधारणतः 10 ते 15 लाखांपासून 1 कोटींच्या घरात असते, त्यामुळेच हा क्रीडा प्रकार अत्यंत खर्चिक म्हणून ओळखला जातो.
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