कोल्हापूरच्या 'पाटगावचा' जगभर डंका; आता चौथीच्या इंग्रजी पुस्तकातून विद्यार्थ्यांना चाखायला मिळणार 'मधाच्या गावचा' गोडवा
कोल्हापूरचं प्रसिद्ध 'पाटगाव' आता इयत्ता चौथीच्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकात 'द हनी व्हिलेज' नावानं समाविष्ट झालं असून, बदललेल्या अभ्यासक्रमामुळं या मधाच्या गावाचा गौरव राज्यभर पोहोचणार आहे.
Published : June 23, 2026 at 5:53 PM IST
कोल्हापूर : सह्याद्रीचा घाटमाथा आणि कोकणच्या वेशीवर कोल्हापूरच्या पश्चिमेला वसलेलं छोटसं गाव म्हणजे पाटगाव. गावच्या सभोवताली निसर्गाचं वरदान लाभलेलं घनदाट जंगल. जंगलात प्रामुख्यानं आढळणारी कारवी, सूर्यफूल आणि जांभूळ फुलांवर घोंगावणारी मधमाशी नैसर्गिकरित्या या ठिकाणी स्थिरावली आहे. वर्षभरात सुमारे दहा टन मध निर्मिती करणार हे गाव 'मधाचं गाव' म्हणून राज्यभर प्रसिद्ध झालं. आता इयत्ता चौथीच्या इंग्रजी पुस्तकात मधाच्या गावचा गोडवा अभ्यासरूपी विद्यार्थ्यांना चाखायला मिळणार आहे. 'द हनी व्हिलेज' या नावानं समाविष्ट झालेल्या धड्यातून मानवी आयुष्यातील मधाचं महत्त्व, पाटगावची महती राज्यभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्यानं गावकऱ्यांच्या आनंदालाही उधाण आलं आहे.
पाटगावची महती विद्यार्थ्यांना कळावी : "राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागानं यावर्षी दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. या बदललेल्या अभ्यासक्रमात कोल्हापूर जिल्ह्यातील मधाचं गाव म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या पाटगावचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळं आता पाटगावची माहिती राज्यभर पोहोचणार आहे. पाटगावातील गावकरी मधमाशा पालन करतात. गावाच्या शेजारचा परिसर डोंगर, दऱ्या आणि जंगलानं वेढलेला असल्यामुळं जंगलातून मधमाशा मकरंद गोळा करतात आणि यातून मध निर्मिती केली जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारनं विविध सरकारी योजना राबवून या गावचा विकास केला आहे. मानवी जीवनात अनन्य साधारण महत्व असलेल्या आणि नैसर्गिक पद्धतीनं उत्पादित होणाऱ्या मधाला देश आणि विदेशातून चांगली मागणी असल्यानं पाटगावचा मध जगभर पोहोचला आहे. आता विद्यार्थीदशेपासूनच मधाचं महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावं, मधाच्या गावची महती विद्यार्थ्यांना कळावी, यासाठी राज्य सरकारनं राबवलेला हा उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद आहे," अशी प्रतिक्रिया पाटगावच्या सरपंच दीप्ती राऊळ यांनी दिली.
काय आहे पाठ्यपुस्तकात? : मानवी जीवनात मधला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. औषधी गुणधर्म असल्यानं शरीराच्या अनेक व्याधींवर मध उपयुक्त ठरतो. मधासोबत कोमट पाणी प्यायल्यामुळं पचनक्रिया सुधारते. उच्च रक्तदाब, हृदयरोग यासह अनेक रोगांवर मध गुणकारी ठरला आहे. याचं महत्त्व चौथीच्या इंग्रजी पुस्तकात 'द हनी व्हिलेज' या धड्यातून विद्यार्थ्यांना समजणार आहे.
पारंपरिक व्यवसाय बनला गावची ग्लोबल ओळख : पाटगावसह परिसरातील शिवडाव, अंतुरली, मटगाव गावातील ग्रामस्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून जंगलातून मध गोळा करण्याचं पारंपरिक काम करतात. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग महामंडळ आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीनं मधाचं गाव संकल्पना राबवण्यात आली. यात पाटगावची निवड करण्यात आली. नाबार्डच्या सहकार्यानं गावातील मध उत्पादकांना एकत्र करून 'पाटगाव मध उत्पादक शेतकरी कंपनी' स्थापन करण्यात आली आहे. यातून मध उत्पादकांना मधमाशांचं संगोपन, मध गोळा करण्याचं प्रशिक्षण आणि मार्केटिंगचे धडे देण्यात आले. देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी गावात माहिती आणि सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात आलं असून 'मध पर्यटन' संकल्पनेतून ही स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. अशा या गावची महती आता पाठ्यपुस्तकातून विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्यानं गावकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं.
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