दिवाळीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; खरेदीपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
दिवाळीच्या तोंडावर सोन्याच्या दरात 15 ते 20 टक्के तर चांदीच्या दरात 50 ते 55 टक्क्यांची अभूतपूर्व घसरण झाल्याने सराफ बाजारात मोठी सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे.
Published : October 28, 2026 at 4:07 PM IST
कोल्हापूर : दिवाळी, धनत्रयोदशी आणि लग्नसराईच्या ऐन तोंडावर देशांतर्गत तसेच जागतिक सराफ बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये अभूतपूर्व घसरण पाहायला मिळत आहे. या वर्षातील विक्रमी उच्चांकावरून सोन्याच्या दरात तब्बल 15 ते 20 टक्के, तर चांदीच्या दरात 50 ते 55 टक्क्यांपर्यंत मोठी घट झाली आहे. गगनाला भिडलेल्या दरांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून थंडावलेल्या सराफ बाजारात या घसरणीमुळे पुन्हा एकदा नवचैतन्य निर्माण झाले असून, सण-उत्सवांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांना मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण
या वर्षात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1 लाख 62 हजार ते 1 लाख 75 हजार रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता; तर चांदी प्रति किलो 3 लाख 84 हजार ते 4 लाख 25 हजार रुपयांच्या उच्चांकावर गेली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1 लाख 41 हजार 400 ते 1 लाख 42 हजार रुपयांच्या पातळीवर खाली आला आहे. तसेच, दिल्ली सराफ बाजार व प्रमुख कमोडिटी वायदा बाजारात चांदीचा दर प्रति किलो 2 लाख रुपयांच्या पातळीखाली घसरून 1 लाख 92 हजार ते 1 लाख 98 हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. अवघ्या काही महिन्यांत चांदीचे भाव निम्म्याहून अधिक कमी झाल्याने खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दर कमी होण्याची कारणे
सोन्या-चांदीच्या दरातील या मोठ्या घडामोडींवर कोल्हापूर जिल्हा सराफ संघाचे अध्यक्ष भरत ओसवाल यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. ओसवाल यांच्या मते, "आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यातील चढ-उतार यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये ही प्रचंड घसरण झाली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा सोने आयातदार देश असून दरवर्षी सुमारे 750 ते 800 टन सोन्याची आयात करतो. आगामी दिवाळी, धनत्रयोदशी आणि लग्नसराईमुळे देशात सोन्या-चांदीची मागणी व आयात वाढणार आहे." अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या 28 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकीतील व्याजदराबाबतच्या निर्णयावर पुढील दराची दिशा ठरेल, असेही ओसवाल यांनी स्पष्ट केले. जर अमेरिकेत व्याजदरात वाढ झाली, तर सोन्या-चांदीच्या दरात आणखी काही प्रमाणात घसरण येऊ शकते; परंतु व्याजदर स्थिर राहिल्यास किंवा कपात झाल्यास दर याच पातळीवर टिकून राहतील किंवा पुन्हा वधारू शकतील.
सण-उत्सवांसाठी खरेदीची सुवर्णसंधी
दरातील या प्रचंड अस्थिरतेचा स्थानिक सराफ बाजारावर आणि चंदेरीनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हुपरी येथील पारंपरिक चांदी उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अभूतपूर्व दरवाढीमुळे हुपरी व परिसरातील तब्बल 90 टक्के चांदी कारखाने बंद पडले होते आणि हजारो कारागीर अडचणीत आले होते. मात्र, आता चांदीचे दर निम्म्यावर आल्याने आणि दिवाळी-धनत्रयोदशी जवळ आल्याने ग्राहकांची पावले पुन्हा दुकानांकडे वळत आहेत. यामुळे थंडावलेल्या व्यापाराला पुन्हा एकदा उभारी मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
भविष्यातील दरांच्या समीकरणांबाबत बोलताना भरत ओसवाल यांनी सांगितले की, "सराफ बाजारात इतर काही तज्ज्ञांच्या मते सोन्याचे दर 1 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात, तर काही विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की 2027 पर्यंत सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 2 लाखांच्या टप्प्याला स्पर्श करू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अत्यंत सावधगिरीने व विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा." एकूणच दिवाळी आणि लग्नसराईच्या काळात सोन्या-चांदीच्या दरात झालेली ही कपात सर्वसामान्य ग्राहक व दागिन्यांच्या शौकिनांसाठी एक उत्तम संधी ठरत आहे. मात्र, केवळ तात्पुरत्या नफ्याच्या आशेने सट्टेबाजी न करता, स्वतःच्या गरजेनुसार आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून केलेली खरेदीच अधिक फायदेशीर ठरेल, असेही भरत ओसवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
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