'गोकुळ'च्या रणांगणात धनंजय महाडिक विरुद्ध सतेज पाटील पुन्हा आमने-सामने; कोल्हापूरचं राजकीय वातावरण तापलं!
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघ निवडणुकीत खासदार धनंजय महाडिक आणि काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्यात पुन्हा थेट राजकीय संघर्ष होणार असल्यानं जिल्ह्याचं राजकारण कमालीचं तापलं आहे.
Published : June 2, 2026 at 8:22 PM IST
कोल्हापूर : भाजपा राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक आणि काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्यात पुन्हा एकदा टशन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, जिल्ह्याचं आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीकडून खासदार महाडिक तर आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील समविचारी आघाडी पुन्हा एकदा आमने-सामने येणार आहे. यामुळं जिल्ह्याच्या राजकारण पुन्हा एकदा तापणार आहे.
गोकुळवर सत्ता मिळवण्यासाठी महायुतीची फौज सज्ज : जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादक असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळवर महायुतीचा झेंडा फडकवण्यासाठी जिल्ह्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, भाजपा राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नेते आमदार विनय कोरे ही महायुतीतील मातब्बर नेत्यांची फौज एकीकडं आहे. तर दुसरीकडं काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी समविचारी आघाडीच्या माध्यमातून गोकुळचे ठराव जमा करण्यासाठी पायाला भिंगरी बांधली आहे.
गोकुळवर महायुतीचीच सत्ता येणार : "गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर दुग्ध विभागानं गोकुळच्या 427 दूध संस्थाना अपात्र करण्याचा निर्णय दिला. गोकुळमध्ये 25 वर्ष महादेवराव महाडिक आणि स्वर्गीय पी.एन पाटील यांची सत्ता होती. त्यावेळी त्यांनी पारदर्शक कारभार केला. त्यामुळं कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नव्हता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप केला. याशिवाय माजी पालकमंत्री आमदार सतेज पाटील कितीही प्रयत्न करु देत गोकुळवर महायुतीची सत्ता येणार आहे. जसा राजाराम कारखान्याचा निकाल 21-0 झाला, भीमा कारखान्याचा निकाल 15-0 झाला त्याप्रमाणं गोकुळमध्ये 25 -0 निकाल होणार," असा दावा धनंजय महाडिक यांनी केला.
महायुतीच्या राजकारणाचा दूध संस्थांना फटका : "गोकुळच्या 427 दुध संस्थांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली. ज्या दूध संस्थांनी आतापर्यंत गोकुळला सहकार्य केलं आहे, त्याच संस्थांवर कारवाई म्हणजे हा महायुतीच्या राजकारणाचा दूध संस्थांना फटका आहे. तसंच ठराव गोळा करण्यासाठी समविचारी आघाडीकडून मोर्चे बांधणी सुरू आहे," असं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं.
'झालं गेलं गंगेला मिळालं' : गोकुळ दूध संघावर महायुतीचा अध्यक्ष असताना संघावर प्रशासक आला. चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षातील कारभारावर बोट ठेवण्यात आलं. आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या सर्व प्रकारात महायुतीचा कोणताही दुसरा नेता मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या माग उभारला नाही. मात्र, 'झालं गेलं गंगेला मिळालं' असं म्हणत सर्वच नेत्यांनी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत महायुती म्हणून एकत्र राहण्याचा निर्धार केला आहे. आता याला आमदार सतेज पाटील सुरंग लावणार की नेत्यांनी ठरवल्याप्रमाणं महायुतीचा अध्यक्ष होणार? याकडं जिल्ह्याच्या राजकारणाचं लक्ष लागलं आहे.
