प्रशासनाचे परफेक्ट नियोजन! कोल्हापुरात 12 च्या ठोक्याला डॉल्बी शांत; 2 हजार 919 बाप्पांना निरोप
कोल्हापुरात प्रशासनाच्या चोख नियोजनामुळे यंदाची गणेश विसर्जन मिरवणूक केवळ 18 तासांत शांततेत पार पडली असून, रात्री ठीक 12 वाजता डॉल्बी बंद करण्यात आला.
Published : September 26, 2026 at 4:02 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील पहिला मानाचा तुकाराम माळी गणपतीच्या पूजनानं शुक्रवारी सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या कोल्हापूर विसर्जन मिरवणुकीची शनिवारी पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास सांगता झाली. पोलिसांनी घेतलेली भूमिका, रात्री 12 च्या ठोक्याला बंद झालेला डॉल्बी आणि प्रशासनाचं उत्तम नियोजन यामुळे यंदाची मिरवणूक रेंगाळण्याऐवजी वेळेत पूर्ण झाली. कोल्हापूर महापालिकेनं विसर्जनासाठी इराणी खण परिसरात केलेल्या नियोजनामुळे 2 हजार 919 गणेशमूर्तींचं पर्यावरणपूरक विसर्जन करण्यात आलं. महाद्वार रोड परिसरात झालेल्या किरकोळ हाणामारी आणि चेंगराचेंगरीचा अपवाद वगळता यंदाची विसर्जन मिरवणूक सुरळीत पार पडली.
कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीनं यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीनं साजरा करण्याचं आवाहन घरगुती गणेशभक्त तसंच सार्वजनिक गणेश मंडळांना करण्यात आलं होतं. या आवाहनाला कोल्हापूरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. गणेश विसर्जनासाठी शहरातील विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या कृत्रिम विसर्जन कुंडांचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात वापर केला.
सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान स्वयंचलित विसर्जन यंत्रणेद्वारे, तसंच चारही विभागीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील कृत्रिम विसर्जन कुंडांमध्ये आणि थेट इराणी खणीत 1 हजार 637 मोठ्या गणेशमूर्ती व 1282 लहान गणेशमूर्ती अशा एकूण 2919 गणेशमूर्तींचं पर्यावरणपूरक पद्धतीनं विसर्जन करण्यात आलं. महापालिकेच्या गणेशमूर्ती अर्पण करण्याच्या आवाहनाला शहरातील अनेक सार्वजनिक गणेश मंडळांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मूर्ती अर्पण केल्या. "सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणूक नियोजनबद्ध, शिस्तबद्ध व शांततेत पार पडली. गेल्या आठवडाभर जिल्हा प्रशासन, पोलीस, अग्निशमन दल आणि या विसर्जन मिरवणुकीसाठी अविरत काम केलेल्या सर्वांचंच हे योगदान आहे", अशी प्रतिक्रिया आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी व्यक्त केली.
महापालिकेची यंत्रणा 25 तासांहून अधिक काळ कार्यरत
गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा विसर्जनस्थळे व मिरवणूक मार्गावर 25 तासांहून अधिक काळ कार्यरत होती. विसर्जनापूर्वी मिरवणूक मार्गावरील रस्त्यांची डागडुजी, अतिक्रमणे व इतर अडथळे हटविण्यात आले होते. विसर्जन मार्गावर लाकडी, मजबूत बांबू तसंच आवश्यकतेनुसार लोखंडी बॅरिकेड्स आणि वॉच टॉवर उभारण्यात आले होते. इराणी खण येथे मोठ्या एलईडी स्क्रीनद्वारे प्रकाशव्यवस्था करण्यात आली होती. खणीच्या परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टीनं बॅरिकेडिंग, वॉच टॉवर व पोलीस पंडाल उभारण्यात आले होते. इराणी खण तसंच मिरवणूक मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले होते. या कामासाठी महापालिकेकडील 3 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यासोबतच 100 टेम्पो, 400 हमाल, 5 जेसीबी, 7 डंपर, 4 पाणी टँकर, 2 बूम व 6 रुग्णवाहिका यांसह आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली होती. गणेशमूर्ती व निर्माल्य संकलित करून ते इराणी खण येथे पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली होती.
35 टन निर्माल्याचं संकलन
विसर्जनादरम्यान धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या सुमारे 600 सेवकांच्या माध्यमातून 35 मेट्रिक टन निर्माल्याचं संकलन करण्यात आलं. यासाठी 10 डंपरची व्यवस्था करण्यात आली होती. संकलित निर्माल्य खतनिर्मिती प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आलं.
विसर्जन मार्गावर तब्बल 1 टन चपलांचा खच
यंदाच्या मिरवणुकीत पोलीस प्रशासनाकडून मंडळांना महाद्वार रोडवर वीस मिनिटांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, काही ठिकाणी लावण्यात आलेली सिग्नल यंत्रणा बंद अवस्थेत होती. मिरवणूक पाहण्यासाठी कोल्हापूरसह सांगली आणि कर्नाटक सीमा भागातील भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. पहाटे अडीच वाजता कोल्हापूर विसर्जन मिरवणुकीची सांगता झाली. विसर्जन मार्ग असलेल्या मिरजकर टिकटी, बिनखांबी गणेश मंदिर, महाद्वार रोड, पापाची टिकटी, गंगावेश, रंकाळा ते इराणी खण या मार्गावर चपलांचा खच पडला होता. महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी तब्बल एक टन चपला जमा करून या मार्गाची पूर्ण स्वच्छता केली.
हेही वाचा -
Lalbaugcha Raja Visarjan : लालबागच्या राजाचे अखेर विसर्जन, भाविकांचे डोळे पाणावले, राजाला अखेरचा निरोप