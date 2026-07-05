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कोल्हापूरवर पुराचे संकट? 2026 मध्ये पहिल्यांदाच पंचगंगा नदी पात्राबाहेर; 39 बंधारे पाण्याखाली तर 7 रस्ते बंद

अतिवृष्टीमुळं 2026 मध्ये पहिल्यांदाच पंचगंगा नदी पात्राबाहेर पडली असून पाणीपातळी 30 फूट 8 इंचांवर पोहोचली आहे. तर 39 बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.

KOLHAPUR RAIN UPDATE
पंचगंगा नदी पात्राबाहेर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 7:47 PM IST

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कोल्हापूर : जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्याची जीवनवाहिनी मानली जाणारी पंचगंगा नदी 2026 या वर्षात पहिल्यांदाच पात्राबाहेर पडली आहे. राधानगरीसह जिल्ह्यातील धरणक्षेत्रात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळं नद्यांच्या पाणीपातळीत झपाट्यानं वाढ होत आहे. जिल्ह्यासमोरील पुराचे संकट गडद होत चाललं आहे. त्यामुळं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

नदी पाणीपातळीचा वाढता वेग चिंतेचा विषय : पंचगंगा नदीच्या पाणीपातळीत मागील 24 तासांत 10 फुटांहून अधिक वाढ झाली आहे. रविवारी (दि.5) सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत राजाराम बंधारा इथं पाणीपातळी 30 फुट 8 इंचांवर पोहोचली होती. वाढत्या पाण्यामुळं नदीकाठच्या मारुती मंदिराच्या पायरीलाही स्पर्श झाला आहे. पंचगंगेची इशारा पातळी 39 फूट आणि धोका पातळी 43 फूट असून, जरी सध्या धोका नसला तरी नदी पाणीपातळीचा वाढता वेग चिंतेचा विषय ठरत आहे. पंचगंगेची उपनदी असलेल्या कासारी नदीनंही आपलं पात्र सोडलं असून तिचं पाणी आजुबाजूच्या शेतात पसरलं आहे.

39 बंधारे पाण्याखाली, 7 रस्ते बंद : जिल्ह्यात सर्वदूर होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळं एकूण 299 बंधाऱ्यांपैकी 39 बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. यामध्ये राजाराम, शिंगणापूर, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड आणि शिरोळ या प्रमुख बंधाऱ्यांचा समावेश आहे. अतिवृष्टीचा मोठा फटका वाहतुकीला बसला असून, 2 राज्यमार्ग आणि 5 अन्य जिल्हा व ग्रामीण मार्ग असे एकूण 7 रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद झाले आहेत. या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गानं वळवण्यात आली असली तरी वाहनचालकांचे हाल होत आहेत.

पंचगंगा नदी पात्राबाहेर (ETV Bharat Reporter)

गगनबावड्यात सर्वाधिक पाऊस : जिल्ह्यात सरासरी 52.8 मिमी पावसाची नोंद झाली असली तरी, तालुकानिहाय आकडेवारीनुसार गगनबावडा तालुक्यात 143.1 मिमी इतका सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. त्यापाठोपाल भुदरगड (85.9 मिमी), राधानगरी (81 मिमी), आजरा (67.6 मिमी) आणि चंदगड (65.3 मिमी) या तालुक्यांतही धुवाँधार पाऊस सुरू आहे.

जिल्ह्यातील धरणांची स्थिती काय? : पावसामुळं जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यातही मोठी वाढ होत आहे. जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील घटप्रभा धरण 100 टक्के भरून ओव्हरफ्लो झालं आहे. तर राधानगरी धरणामध्ये हे अद्याप 32 टक्के साठा झाला आहे. तुळशी धरण 38 टक्के भरलं आहे. तसंच दूधगंगा आणि वारणा या धरणांतून प्रत्येकी 100 क्युसेक वेगानं विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.

पावसाचा ऑरेंज अलर्ट अन् खबरदारीचा इशारा : हवामान खात्यानं कोल्हापूरच्या घाटमाथा परिसरासाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला असून पुढील तीन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क झाली असून, एनडीआरएफ (NDRF) ची एक तुकडी कोल्हापुरात दाखल झाली आहे.

नागरिकांनी सुचनांचं पालन करावं : जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी, "जरी पाणीपातळी वाढत असली तरी सर्व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क आहे. नदीकाठच्या रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केलं आहे. त्यामुळं नागरिकांनी घाबरुन न जाता प्रशासनाकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सुचनांचं पालन करावं", असं आवाहन जिल्ह्यातील नागरिकांना केलं आहे.

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TAGGED:

KOLHAPUR FLOOD THREAT
PANCHGANGA RIVER OVERFLOWS
पंचगंगा नदी पात्राबाहेर
कोल्हापूर मुसळधार पाऊस
KOLHAPUR RAIN UPDATE

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