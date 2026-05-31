बापलेकाचा नादच खुळा: एकाच वेळी मुंबई पोलीस दलात निवड; गावकऱ्यांनी जेसीबीतून काढली मिरवणूक
मुंबई पोलीस दलात भरती होण्याचं अनेक तरुणांचं स्वप्न असते. हे स्वप्न कोल्हापूरच्या बापलेकानं एकाच वेळी भरती होऊन पूर्ण केलं. या बापलेकाची जेसीबीतून मिरवणूक काढण्यात आली.
Published : May 31, 2026 at 7:27 PM IST
कोल्हापूर : शारीरिक क्षमतेचा कस आणि बुद्धिमत्तेची परीक्षा असणारी पोलीस भरतीसाठी राज्यभरातील तरुण जी तोड मेहनत घेतात, यातील काहींना यश मिळते तर अनेकांच्या पदरी अपयश पडते. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शाहूवाडी तालुक्यातील आरुळ गावच्या बाप-लेकानी यंदाच्या मुंबई पोलीस भरतीत बाजी मारली. दोघांच्या यशानं गावकरीही भारावून गेले. गावकऱ्यांनी चक्क जेसीबीमधून दोघांची गावातून मिरवणूक काढली. बापलेकानं मिळवलेल्या या यशाची चर्चा सध्या जिल्हाभर सुरू आहे.
बापलेकांची एकाच वेळी मुंबई पोलीस दलात निवड : सैन्य दलाच्या कुटुंबाची परंपरा जपत आरुळ गावचे विजय पांडुरंग पाटील ( वय 48 ) हे 1996 साली मराठा लाईट इन्फंट्रीमध्ये भरती झाले होते. 24 वर्षांची देशसेवा बजावून 2020 मध्ये ते सैन्य दलातून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर मुंबई पोलीस दलात भरती होण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. दोन वेळा प्रयत्न करूनही त्यांना माजी सैनिक कोट्यातून अपयश मिळालं. मात्र न खचता त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. पोलीस भरतीसाठी लागणारे सर्व निकष पूर्ण करत यंदाच्या मुंबई पोलीस भरतीत 150 पैकी 93 गुण मिळवत त्यांनी मुंबई पोलीस दलात भरती होण्याचं त्यांचं स्वप्न साकार केलं.
मुंबई पोलीस दलात मुलानंही मारली बाजी : मुलगा पृथ्वीराज पाटील हा दहावी उत्तीर्ण झाल्यापासूनच पोलीस भरतीची तयारी करत होता. यासोबतच त्यानं स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासही चालू ठेवला. वडील विजय पांडुरंग पाटील हे माजी सैनिक असल्यामुळे घरातूनच त्याला शिस्तीचे धडे मिळाले होते. या सोबतच त्यानं कोणताही खासगी क्लास न लावता स्वतः अभ्यास करून यंदाच्या पोलीस भरती परीक्षेत यश मिळवत गुणवत्ता यादीत आपलं नाव कोरलं. बापलेकांच्या एकत्रित यशामुळे गावकरी भारावून गेले.
बापलेकांची जेसीबीतून जल्लोषी मिरवणूक : शाहुवाडी तालुक्यातील आरुळ येथील विजय पाटील आणि पृथ्वीराज पाटील या बाप लेकानं मुंबई पोलीस दलात एकत्रित खाकी वर्दीचं स्वप्न साकार केल्यामुळे भारावलेल्या गावकऱ्यांनी बुधवारी गावातून दोघांची जंगी मिरवणूक काढली. दोघांना जेसीबीत बसवून पुष्पहार आणि गुलालाची उधळण करत गावकऱ्यांनी दोघांच्या यशाचा जल्लोष साजरा केला. दोघा बाप लेकांनी मिळवलेल्या या यशाची चर्चा सध्या जिल्ह्यात होत आहे.
