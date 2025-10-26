ETV Bharat / state

कोल्हापुरात परतीच्या पावसाचा तडाखा; कोल्हापूर जिल्ह्यात भातशेतीचं प्रचंड नुकसान, कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना केलं 'हे' आवाहन

राज्यात सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळं कोल्हापुरातील पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. मुसळधार पावसाचं पाणी शेतात साचल्यामुळं मळणीची कामही ठप्प झाली आहेत.

Kolhapur Heavy Rain Crop Damage
परतीच्या पावसामुळं पिकांचं नुकसान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2025 at 11:01 AM IST

Updated : October 26, 2025 at 1:17 PM IST

कोल्हापूर : मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पिकं काढणीच्या टप्प्यावर आली असताना झालेल्या अवकाळी पावसामुळं राधानगरी, करवीर, पन्हाळा, शिरोळ आणि गगनबावडा तालुक्यांतील भातशेतीची परिस्थिती बिकट झाली आहे. शुक्रवारी दुपारी तासभराहून अधिक काळ मुसळधार पाऊस कोसळल्यानं कडव्यांवर पाणी साचलं, धान्य गळून पडलं आणि मळणीतील कामंही ठप्प झाली. अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे करून जिल्हा प्रशासन राज्य शासनाकडं पाठवणार आहे.

कोल्हापुरात परतीच्या पावसाचा तडाखा (ETV Bharat Reporter)

पावसानं हिरावला हातातोंडाशी आलेला घास : भात उत्पादनाचा हंगाम आपल्या अंतिम टप्प्यात असताना परतीच्या पावसानं पुन्हा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. "कापणीला आलेलं पीक आता पूर्णपणे वाया गेलं आहे. एवढं कष्ट करून उभं केलेल्या पिकापैकी काहीच हातात राहत नाही. त्यातच मजुरांना मजुरी स्वतःच्या पैशातून द्यावी लागते. सरकारनं तातडीनं मदत करावी," अशी मागणी कोल्हापुरातील भात उत्पादक शेतकरी संगीता पाटील यांनी केली. अशीच परिस्थिती कोल्हापुरातील सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांचं शेतकऱ्यांना आवाहन : "कृषी विभागानं सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना तत्काळ नुकसान झालेल्या पिकांचं पंचनामे करत प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिलेत. शेतकऱ्यांनी तयार झालेलं धान्य कापणी करून सुरक्षित ठिकाणी हलवावं. नुकसान झाल्यास ते त्वरित स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांना कळवावं. सर्व तालुक्यांना प्राथमिक पंचनाम्याचे निर्देश दिलेत," असं जिल्हा कृषी अधिकारी जालिंदर पांगिरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

हवामान खात्याचा अंदाज :

  1. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) दिलेल्या माहितीप्रमाणं, कोल्हापूरमध्ये पुढील सात दिवस हवामान अंशतः ढगाळ राहणार असून, अधूनमधून हलका ते मध्यम पाऊस सुरू राहील
  2. 25 ऑक्टोबर : अंशतः ढगाळ वातावरणासह मध्यम पाऊस किंवा वादळाची शक्यता
  3. 26 ऑक्टोबर : मुख्यतः ढगाळ वातावरण, मध्यम पावसाचा अंदाज
  4. 27 ते 31 ऑक्टोबर : अंशतः ढगाळ वातावरणासह अधूनमधून पावसाच्या सरी आणि विजांचा कडकडाट
  5. गेल्या 24 तासांत कोल्हापुरात 14 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, कमाल तापमान 27.9 अंश सेल्सियस आणि किमान तापमान 21.3 अंश एवढं होतं

राज्याच्या पश्चिमेकडील भागातही पावसाची शक्यता : हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात 24 आणि 25 ऑक्टोबरदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. अरबी सागरात बनणाऱ्या निम्न दाबाच्या पट्ट्यामुळं वाऱ्यांचा वेग 50 ते 60 किमी प्रति तासापर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळं शेतकरी आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन हवामान खात्यानं केलं आहे.

नुकसानीचा अहवाल शासनाकडं पाठवण्याची तयारी सुरू : अवकाळी पावसामुळं पिकांचं नुकसान वाढण्याची शक्यता कृषी विभागानं व्यक्त केली आहे. या स्थितीत जिल्हा प्रशासनानं पंचनामे जलद गतीनं पूर्ण करून राज्य शासनाकडं मदत मागणीचा अहवाल पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Last Updated : October 26, 2025 at 1:17 PM IST

