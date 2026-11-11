नानांच्या आठवणींनी कोल्हापूर भावुक; मल्हार पाटेकरांकडून अमर जाधवांना नानांची काठी सुपूर्द
नानांचे सुपुत्र मल्हार पाटेकरांनी नाना शेतात फिरताना वापरत असलेली त्यांची काठी अमर जाधवांना भेट दिलीय, त्याचाचा आढावा घेतलाय आमचे वार्ताहर साई प्रसाद महेंद्रकर यांनी.
Published : November 11, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 7:24 PM IST
कोल्हापूर- ज्येष्ठ अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्व. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतरची पहिलीच दुःखाची दिवाळी असल्याने कोल्हापुरातील त्यांचे निस्सीम स्नेही आणि 'नाना प्रेमी विचार मंच'चे अध्यक्ष अमर जाधव यांनी नुकतीच पाटेकर यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचं सांत्वन केले. या वेळी जाधव त्यांनी कोल्हापुरातून खास बनवून नेलेला पारंपरिक दिवाळीचा फराळ पाटेकर कुटुंबीयांना सुपूर्द केला. या भावुक प्रसंगी नानांचे सुपुत्र मल्हार पाटेकर यांनी नाना पाटेकर शेतात फिरताना वापरत असलेली त्यांची वैयक्तिक काठी अमर जाधव यांच्याकडे आठवण आणि सामाजिक जबाबदारीचे प्रतीक म्हणून सुपूर्द केली.
28 वर्षांच्या कौटुंबिक स्नेहाची अनोखी नाळ : अभिनेते नाना पाटेकर आणि कोल्हापूरचे अमर जाधव यांच्यातील ऋणानुबंध 1997 मध्ये कोल्हापुरात 'युगपुरुष' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान रंकाळा आणि शालिनी पॅलेस परिसरात झालेल्या पहिल्या भेटीतून निर्माण झाला होता. केवळ चाहता आणि अभिनेता या पलीकडे जाऊन या नात्याचे रूपांतर घट्ट कौटुंबिक स्नेहात झाले. गेली 28 वर्षे अमर जाधव दरवर्षी गणेशोत्सवाला नानांच्या मुंबई आणि पुण्यातील घरी आवर्जून उपस्थित राहत असत. लॉकडाऊनच्या काळात जाधव यांच्या मुलीच्या लग्नाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसतानाही नानांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे विशेष आशीर्वाद दिले होते.
सामाजिक बांधिलकीतून रुग्णवाहिका अन् 'लेक वाचवा' उपक्रम : नाना पाटेकर यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत अमर जाधव यांच्या संस्थेला सुरुवातीला एक मारुती व्हॅन देणगी म्हणून दिली होती. पुढे ती रुग्णवाहिका जुनी झाल्यावर तीन वर्षांपूर्वी नानांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नवीन अत्याधुनिक रुग्णवाहिका घेऊन दिली. या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून गंगावेश परिसरात गोरगरीब रुग्णांसाठी अविरत वैद्यकीय सेवा पुरवली जात आहे. याशिवाय 1 जानेवारी रोजी नानांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून बॅनर किंवा केकवर खर्च न करता, त्या दिवशी जन्मलेल्या बालिकेच्या नावे 5,000 रुपयांची ठेव पावती काढून जिजाऊ जयंतीला पालकांना देण्याचा 'लेक वाचवा' उपक्रम राबवला जातो. तसेच मोफत वाचनालय आणि आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही केले जाते.
'नाम फाऊंडेशन'द्वारे दुष्काळमुक्तीचे कार्य पुढे नेण्याचा संकल्प : या भेटीदरम्यान मल्हार पाटेकर आणि अमर जाधव यांनी नानांच्या विचारांचा वारसा अधिक वेगाने पुढे नेण्याचा संकल्प केला. महाराष्ट्रात सध्या असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी मदतकार्य अधिक गतीने आणि व्यापक प्रमाणावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. "केवळ समाजकार्य करा, राजकारणात जाऊ नका" हा नानांनी दिलेला मूलमंत्र उराशी बाळगून हे सामाजिक कार्य अविरत सुरू ठेवले जाईल, असा विश्वास अमर जाधव यांनी व्यक्त केला. दरम्यान नाना पाटेकर यांच्या अनुपस्थितीतही त्यांनी लावलेले समाजसेवेचे रोपटे आणि दिलेले विचार अमर जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून नक्कीच समाजाला निरंतर मार्गदर्शक ठरत राहतील.
28 वर्षांच्या कौटुंबिक स्नेहाची अनोखी नाळ : अभिनेते नाना पाटेकर आणि कोल्हापूरचे अमर जाधव यांच्यातील ऋणानुबंध 1997 मध्ये कोल्हापुरात 'युगपुरुष' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान रंकाळा व शालिनी पॅलेस परिसरात झालेल्या पहिल्या भेटीतून निर्माण झाला होता. केवळ चाहता आणि अभिनेता यापलीकडे जाऊन या नात्याचे रूपांतर घट्ट कौटुंबिक स्नेहात झाले. गेली 28 वर्षे अमर जाधव दरवर्षी गणेशोत्सवाला नानांच्या मुंबई व पुण्यातील घरी आवर्जून उपस्थित राहत असत. लॉकडाऊनच्या काळात जाधव यांच्या मुलीच्या लग्नाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसतानाही नानांनी व्हिडीओ कॉलद्वारे विशेष आशीर्वाद दिले होते.
सामाजिक बांधिलकीतून रुग्णवाहिका अन् 'लेक वाचवा' उपक्रम : नाना पाटेकर यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत अमर जाधव यांच्या संस्थेला सुरुवातीला एक मारुती व्हॅन देणगी म्हणून दिली होती. पुढे ती रुग्णवाहिका जुनी झाल्यावर तीन वर्षांपूर्वी नानांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नवीन अत्याधुनिक रुग्णवाहिका घेऊन दिली. या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून गंगावेश परिसरात गोरगरीब रुग्णांसाठी अविरत वैद्यकीय सेवा पुरवली जात आहे. याशिवाय 1 जानेवारी रोजी नानांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून बॅनर किंवा केकवर खर्च न करता, त्या दिवशी जन्मलेल्या बालिकेच्या नावे 5,000 रुपयांची ठेव पावती काढून जिजाऊ जयंतीला पालकांना देण्याचा 'लेक वाचवा' उपक्रम राबवला जातो. तसेच मोफत वाचनालय आणि आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही केले जाते.
'नाम फाऊंडेशन'द्वारे दुष्काळमुक्तीचे कार्य पुढे नेण्याचा संकल्प : या भेटीदरम्यान मल्हार पाटेकर आणि अमर जाधव यांनी नानांच्या विचारांचा वारसा अधिक वेगाने पुढे नेण्याचा संकल्प केला. महाराष्ट्रात सध्या असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांसाठी मदतकार्य अधिक गतीने आणि व्यापक प्रमाणावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. "केवळ समाजकार्य करा, राजकारणात जाऊ नका" हा नानांनी दिलेला मूलमंत्र उराशी बाळगून हे सामाजिक कार्य अविरत सुरू ठेवले जाईल, असा विश्वास अमर जाधव यांनी व्यक्त केला. दरम्यान नाना पाटेकर यांच्या अनुपस्थितीतही त्यांनी लावलेले समाजसेवेचे रोपटे आणि दिलेले विचार अमर जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून नक्कीच समाजाला निरंतर मार्गदर्शक ठरत राहतील.
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