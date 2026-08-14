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दुर्गम धनगरवाड्यातील 'हिरा' चमकला; केंद्रीय पोलीस दलात 'पांडुरंग' झाला 'क्लास वन' अधिकारी

दुर्गम, डोंगराळ धनगरवाड्यातील पांडुरंग फोंडे या तरुणानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवलं. पांडुरंग केंद्रीय सशस्त्र दलात असिस्टंट कमांडंट होणार आहे.

Dhangarwadas Youth Success In UPSC
पांडुरंग बाबुराव फोंडे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 4:18 PM IST

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कोल्हापूर : यशाची शिखरं सर करण्यासाठी अफाट जिद्द आणि कष्टाची तयारी असेल, तर परिस्थिती कधीच आडवी येत नाही, हे राधानगरी तालुक्यातील एका तरुणानं सिद्ध केलं आहे. दुर्गम आणि डोंगराळ अशा मौजे कासारवाडामधील पाटणकर धनगरवाडा येथील पांडुरंग बाबुराव फोंडे यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल परीक्षेत देशात 252 वा क्रमांक पटकावला आहे. या यशासह पांडुरंगची निवड असिस्टंट कमांडंट या क्लास-वन अधिकारी पदावर झाली आहे. धनगरवाड्यातील सुपुत्रानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवल्यानं त्याचं कौतुक करण्यात येत आहे.

Dhangarwadas Youth Success In UPSC
पांडुरंग बाबुराव फोंडे (ETV Bharat)

शेतकरी कुटुंबातील संघर्षाची गाथा : पांडुरंगची घरची परिस्थिती बेताची आहे. त्याचे वडील पूर्णवेळ शेती करतात, तर आई गृहिणी आहे. अवघी दोन एकर शेती असलेल्या या कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी पांडुरंगचा मोठा भाऊ हॉटेलमध्ये काम करतो. पांडुरंगनं स्वतः देखील आपल्या प्रवासात श्रमाचं मोल जाणलं आहे. दहावीत 94.40 टक्के गुण मिळवून त्यानं आपल्या बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवली. कोल्हापुरातून 12 वी सायन्स पूर्ण केल्यानंतर पुढील शिक्षणाचा खर्च पेलणं कुटुंबासाठी आव्हानात्मक होतं.

शहीद संस्थेचे लाभले शैक्षणिक पालकत्व : पांडुरंगच्या या यशात तिटवे येथील शहीद शिक्षण प्रसारक मंडळाचा मोलाचा वाटा आहे. संस्थेचे संचालक डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी पांडुरंगची जिद्द ओळखून त्याचं शैक्षणिक पालकत्व स्वीकारलं. संस्थेच्या पाठबळावर त्यानं कराड येथील कृष्णा कृषी महाविद्यालयातून बीएससी अॅग्रीकल्चरची पदवी पूर्ण केली. डॉ. पाटील यांच्या मते, "एखाद्या विद्यार्थ्याला दत्तक घेणं म्हणजे केवळ शिक्षण नव्हे, तर त्याच्या स्वप्नांना बळ देणं होय" आणि पांडुरंगनं हे सार्थ ठरवलं आहे. पदवीनंतर पांडुरंगनं स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी स्वतःला झोकून दिलं. कोल्हापूरच्या विद्या प्रबोधनीमध्ये त्यानं सखोल अभ्यास केला, जिथं त्याला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या 'निवास' शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला. या प्रवासात त्याला मुंबईतील सीयाक संस्थेची शिष्यवृत्ती मिळाली, तर मुलाखतीच्या तयारीसाठी तो महिनाभर दिल्लीत राहिला.

पांडुरंगनं केलं काहीकाळ हॉटेलमध्ये काम : पांडुरंगनं काहीकाळ हॉटेलमध्ये काम करून अभ्यास केला. याबाबत पांडुरंगनं स्वतः स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यानं सांगितले की, "मी केवळ 12 वी नंतरच्या सुट्टीच्या काळात 1-2 महिने अनुभवासाठी हॉटेलमध्ये काम केलं, मात्र अभ्यासाच्या मुख्य काळात मी केवळ अभ्यासावरच लक्ष केंद्रित केलं."

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्रोत : दुर्गम धनगरवाड्यातील मुलगा आज थेट देशाच्या सुरक्षा दलात वरिष्ठ अधिकारी होणार असल्यानं संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीचं रडगाणं न गाता, कष्टाच्या जोरावर मिळवलेलं हे यश राधानगरी तालुक्यातील असंख्य युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. गावात पांडुरंगचा जंगी सत्कार करण्यात आला असून, त्यानं आपल्या यशाचं श्रेय आई-वडील, भाऊ आणि शहीद शिक्षण संस्थेला दिलं आहे.

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TAGGED:

PANDURANG FONDE SUCCESS STORY
ASSISTANT COMMANDANT POST UPSC
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
पांडुरंग फोंडे
DHANGARWADAS YOUTH SUCCESS IN UPSC

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