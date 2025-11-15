कोल्हापूरच्या लेकी बर्फावर अनवाणी थिरकल्या, कडाक्याच्या थंडीत ‘माउंट एव्हरेस्ट’वर सादर केलं भरतनाट्यम!
कोल्हापूरातील 17 ध्येयवेड्या सदस्यांनी माउंट एव्हरेस्टवर भरतनाट्यम सादर केलं. हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत, विना बूट आणि पारंपरिक नृत्यप्रकाराच्या पोषाखात हा उपक्रम राबवल्यानं त्यांचं कौतुक होत आहे.
Published : November 15, 2025 at 9:59 AM IST
कोल्हापूर : एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याचं प्रत्येक भारतीयाचं स्वप्न असतं. बरेच जण एव्हरेस्ट शिखराच्या बेस कॅम्पपर्यंत पोहोचण्याचा देखील प्रयत्न करतात. त्यातच कोल्हापूरातील नृत्यांगनांनी चक्क एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर भरतनाट्यम नृत्याचं सादरीकरण करून जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या एव्हरेस्टला मानवंदना दिली आहे. कोल्हापूरातील तपस्यासिद्धी स्कूल ऑफ भरतनाट्यमनं एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर हा ऐतिहासिक पराक्रम केला. हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत, विना चपला आणि पारंपरिक भरतनाट्यम नृत्यप्रकाराच्या पोषाखात हा उपक्रम राबवल्यानं सर्वत्र या नृत्यांगनांचं कौतुक होत आहे.
-18 अंश सेल्सिअस तापमानात भरतनाट्यम : कोल्हापूरातील तपस्यासिद्धी स्कूल ऑफ भरतनाट्यमच्या 17 ध्येयवेड्या सदस्यांनी माउंट एव्हरेस्टच्या दिशेनं 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रवास सुरू केला होता. एव्हरेस्टची चढाई मोहीम सुरू केल्यानंतर थेंगबोचे मॉनेस्ट्री, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प आणि काला पत्थर अशा तीन ठिकाणी भरतनाट्यम नृत्य सादर केलं. पहिलं सादरीकरण 12,687 फूट उंचीवर थेंगबोचे मॉनेस्ट्री या ठिकाणी झालं, तर दुसरे सादरीकरण 17, 650 फूट उंचीवर एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर पार पडलं. त्यानंतरचा प्रवास आणखी कठीण आणि धैर्याची परीक्षा घेणारा ठरला. तब्बल -18 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरलेल्या तापमानात, पूर्ण मनोबल एकवटून त्यांनी 18,200 फूट उंचीवर आपलं नृत्य सादर केलं.
एव्हरेस्टला शास्त्रीय नृत्याद्वारे मानवंदना : गुरू नृत्यचंद्रिका संयोगिता पाटील यांच्यासोबत त्यांच्या शिष्या दिव्या वारके, मिताली महाराज आणि प्रांजल दळवी यांनी हा भरतनाट्यम नृत्याचा यशस्वी उपक्रम केला आहे. 13,000 पासून 18,200 फूट उंचीपर्यंत नृत्य सादरीकरणांच्या माध्यमातून त्यांनी एव्हरेस्टला शास्त्रीय नृत्याद्वारे मानवंदना दिली आहे. यात गुरू संयोगिता पाटील व त्यांच्या शिष्यांनी गणपती स्तुती, शिव श्लोक, श्रीराम स्तुती, भज गोविंदम् आणि मंगलम् अशा धार्मिक अनुष्ठानात्मक नृत्य प्रात्यक्षिकांचं सादरीकरण केलं.
पहिलीच घटना ठरल्याचा दावा : अत्यंत कठीण आणि थंड वातावरणात, -8 अंश सेल्सिअस तापमानात, पायातील जाड बूट काढून भरतनाट्यम नृत्य सादर करणं ही पहिलीच घटना ठरल्याचा दावा या नृत्यांगनांनी केला आहे. सलग 5 दिवसांची बर्फवृष्टी आणि गोठवणारी थंडी या अडचणींवर मात करून त्यांनी त्यांचं उद्दिष्ट गाठलं. हा उपक्रम भारतातील कोल्हापूरमधील विनोद कांबोज आणि खुशी कांबोज यांच्या आयोजनाखाली पार पडला. यामध्ये विविध क्षेत्रातील डॉक्टर, उद्योगपती, न्यायाधीश आणि साहसी गिर्यारोहिका सहभागी होत्या.
हा नवा प्रयोग जागतिक पातळीवर शास्त्रीय नृत्य जतन केलं जावं, यासाठी आणि जगात शांतता निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमामागचा उद्देश होता. गुरू नटराजाच्या आशीर्वादानं भरतनाट्यमला जागतिक स्तरावर एका अद्वितीय ठिकाणी पोहोचवण्याचा हा प्रवास अभिमानास्पद ठरला.
कमी ऑक्सिजन तरीही केला उपक्रम : माउंट एव्हरेस्ट हा जगातील सर्वोच्च शिखर असल्यानं उंचीवर जाईल तसे ऑक्सिजन कमी होत जाते, श्वास घेण्यास अडचण होते. मात्र डोंगरावर चढाई करत जाताना आणि छोट्या छोट्या गोष्टी करताना चढाई करणाऱ्यांना कमी ऑक्सिजनची सवय होऊन शारीरिक तयारी होते, त्यामुळेच एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर नृत्य सादर करताना नृत्यांगनांना श्वासोच्छ्वासाची कमतरता भासली नाही, अशी माहिती विनोद कांबोज यांनी दिली.
पायातील बूट काढून बर्फावर सादरीकरण : आम्ही नृत्य सादरीकरण करताना नटराजाला वंदन करून आपला कलाप्रकार सादर करत असतो. त्यामुळे आजूबाजूच्या वातावरणाचा विचार न करता पूर्णपणे एकाग्रतेनं नृत्याकडे लक्ष देऊन आम्ही आमचं नृत्य सादर केलं. इतकेच नाही, तर पायात घुंगरू बांधल्यानंतर आम्ही चपलांना स्पर्शही करत नाही, त्यामुळेच नृत्य करताना बर्फावर बूट काढून हे सादरीकरण आम्ही केल्याचं नृत्यांगना संयोगिता पाटील यांनी सांगितलं.
कोल्हापूरातील नामांकित व्यक्ती, डॉक्टर, उद्योगपती यांच्या सहभागानं हा उपक्रम यशस्वी झाला. दरम्यान, हा ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी उपक्रम कोल्हापूरमधील संस्कृतीला जागतिक ओळख देणारा ठरला आहे.
