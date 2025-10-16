कोल्हापुरात दूध उत्पादकांचा गोकुळवर 'जबाब दो मोर्चा'; इतिहासात पहिल्यांदाच इमारतीसमोर बांधल्या गाई-म्हशी, पोलीस-आंदोलकांमध्ये झटापट
गोकुळ दूध संघानं दिवाळी फरक जाहीर केला, पण डिबेंचर कपातीमुळं शेतकरी दूध उत्पादक संतप्त झालेत. त्यामुळं दुध उत्पादकांनी जनावरांसह मोर्चा काढून प्रशासनाकडं उत्तराची मागणी केली.
Published : October 16, 2025 at 4:25 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील अग्रगण्य दूध संघ अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'नं यंदा दिवाळीसाठी दूध उत्पादकांना 136 कोटींचा फरक जाहीर केला. मात्र त्यातील प्राथमिक दूध संस्थांकडून 'डिबेंचर' रकमेपोटी कपात करून घेतलेल्या 74 कोटी रुपयांवरून दूध उत्पादक आणि गोकुळ प्रशासन आमनं-सामनं आलेत.
गोकुळवर जवाब दो मोर्चा : जिल्ह्यातील उत्पादकांनी गुरुवारी जनावरांसह गोकुळ दूध संघाच्या मुख्य कार्यालयावर 'जवाब दो मोर्चा' काढला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात झटापट झाली. गोकुळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दूध उत्पादकांनी कार्यालयासमोर गाई आणि म्हशी बांधून प्रशासनाचा निषेध केला. या मोर्चाचं नेतृत्व गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी केलं. आता यावर प्रशासन नेमकं काय भूमिका घेतं, याकडं जिल्ह्याचं लक्ष लागून आहे.
परिसरात तणावपूर्ण वातावरण : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ' दूध संघानं यावर्षी उच्चांकी 136 कोटी रुपयांचा फरक जाहीर करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर 2 रुपये 45 पैसे आणि गाईच्या दुधाला 1 रुपये 45 पैसे असा फरक जाहीर झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात फरक रकमेतील मोठा भाग कपात केल्यानं दूध उत्पादक शेतकरी आणि संस्था चालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. यामुळं कोल्हापुरातील दूध उत्पादक आणि दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून जनावरांसह 'जवाब दो मोर्चा' कोल्हापुरात काढण्यात आला. यावेळी जनावरांना संस्थेच्या कार्यालयात नेण्यासाठी प्रवेशद्वारावरच आंदोलकांकडून प्रयत्न सुरू होते. त्यामुळं पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाल्यानं तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं.
40 टक्के रक्कम डिबेंचर स्वरूपात रोखून ठेवण्याचा निर्णय : फरकाची रक्कम देताना गोकुळ दूध संघानं या वेळी 40 टक्के रक्कम डिबेंचर स्वरूपात रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील काही वर्षांपासून ही कपात सरासरी 15 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवली जात होती. त्यामुळं यंदा झालेली मोठी कपात संस्था चालक आणि दूध उत्पादकांसाठी अनपेक्षित ठरली आहे. परिणामी, दूध उत्पादकांना हाती मिळणारी फरक रक्कम घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकूण रकमेपेक्षा कमी फरक प्राप्त होण्याची भीती : संस्थांना प्रत्येक वर्षी झालेल्या नफ्यानुसार वेगवेगळ्या टक्क्यांतून फरक देण्यात येतो. मात्र डिबेंचर कपातीमुळं संघानं जाहीर केलेल्या एकूण रकमेपेक्षा कमी फरक प्राप्त होईल, अशी भीती दूध उत्पादक ज्योतिराम घोडके यांनी व्यक्त केली आहे. काही संस्था चालकांनी आरोप करताना सांगितलं की, गोकुळ संचालक मंडळातील काही प्रभावशाली संस्थांची कपात तुलनेनं कमी असून, विरोधी गटातील संस्थांवर अधिक टक्केवारीनं कपात करण्यात आली आहे. काही मोठ्या संस्थांची रक्कम कपात चार ते पाच लाख रुपये इतकी असल्यानं अनेक संस्था चालकांनी गोकुळ प्रशासनाविरोधात बंडाचे निशाण फडकावलं आहे.
जनावरे हटवताना पोलीस-आंदोलकांमध्ये तणाव : गोकुळच्या डिबेंचरबाबतच्या या निर्णयाविरोधात हजारो दूध उत्पादक, संस्था प्रतिनिधी आणि शेतकरी बुधवारी ताराबाई पार्क येथील गोकुळ संघाच्या मुख्यालयासमोर जमले. शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणाहून काढण्यात आलेल्या या मोर्चात जनावरे आणल्यानं पोलिसांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी झटापट झाली. पोलिसांनी दबावानं जनावरे मोर्चातून बाहेर काढल्यानं आंदोलकांत संतापाची लाट उसळली.
'नेत्यांची दिवाळी, शेतकऱ्यांचे दिवाळे' : दिवाळीच्या तोंडावर झालेल्या या निर्णयामुळं संघातील सदस्यांमध्ये निराशा पसरली असून, 'नेत्यांची दिवाळी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दिवाळे', 'आमचे पैसे आम्हाला परत करा', 'हे पैसे कुणाच्या घशात गेले?' अशा घोषणांनी मोर्चा दणाणून गेला. संस्था चालक आणि शेतकऱ्यांनी एकमुखानं प्रशासनानं कपात तत्काळ मागे घ्यावी आणि पूर्ण फरक रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी केली आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिळणार मोठे गिफ्ट : शौमिका महाडिक यांनी आणि दूध संस्था चालक यांनी कार्यालयात जाऊन गोकुळच्या संचालकांशी चर्चा केली. यावर गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी गोकुळचे चेअरमन नवीन मुश्रीफ परदेशात असल्यानं ते शुक्रवारी येणार आहेत. यानंतर सर्व संचालकांची बैठक होईल आणि दिवाळीच्या सणाला दूध उत्पादकांना चांगला मोबदला देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिलं.
