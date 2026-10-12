पाटगाव हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी; नातेवाईकांची फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याची मागणी
विवाह जमलेल्या तरुणीच्या हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपीला न्यायालयानं पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी तरुणीच्या नातेवाईकांनी केली आहे.
Published : October 12, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 3:39 PM IST
कोल्हापूर- कोल्हापूरच्या भुदरगड तालुक्यातील नाईकवाडी धबधब्याजवळ तरन्नुम बशीर नाईक या अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या श्रीपाद दिनकर वडर (वय 25) याला न्यायालयानं पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग आला असून, तरुणीच्या मृत्यूमागील नेमका घटनाक्रम उलगडण्यासाठी पोलिसांकडून विविध पुरावे तपासले जात आहेत.
तरन्नुमचे अन्यत्र लग्न ठरल्यानं निर्माण झालेल्या वादातून खून झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावा आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणी तरन्नुमच्या नातेवाइकांसह गारगोटीतील नागरिकांनी केली आहे.
मोबाईलमधील चॅटमुळे तपासाला निर्णायक दिशा- पोलिसांच्या माहितीनुसार तरन्नुम आणि श्रीपाद यांच्यात गेल्या साडेपाच वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. तरन्नुमचे विवाह अन्यत्र निश्चित झाल्यानंतर दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. सुरुवातीला श्रीपादने तरन्नुम दरीत पडल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती. दोघांनी एकत्र आत्महत्या करण्याचं ठरवले होतं. तरन्नुमने दरीत उडी घेतली, असा दावा त्यानं केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
दोघांच्या मोबाईलमधील संदेशांची तपासणी केल्यानंतर श्रीपादच्या जबाबाबाबत पोलिसांना संशय निर्माण झाला. चॅट हिस्ट्रीतून समोर आलेल्या बाबी आणि त्यानं दिलेल्या माहितीतील विसंगतीमुळे पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली. त्यानंतर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयानं आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे. तरन्नुम आणि संशयित आरोपी या दोघांचेही मोबाईल फोन न्यायवैद्यक तपासणीसाठी जप्त करण्यात आले आहेत. शवविच्छेदन अहवालाचीही पोलीस प्रतीक्षा करत आहेत.
खोल दरीतून मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकाची मोहीम- भुदरगड तालुक्यातील दुर्गम आणि जंगलाने वेढलेल्या नाईकवाडी धबधबा परिसरात ही घटना घडली. तरन्नुमचा मृतदेह खोल दरीत आढळल्यानंतर पोलिसांनी बचाव पथकाच्या मदतीनं मृतदेह बाहेर काढला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयात आणण्यात आला. नातेवाइकांच्या मागणीनुसार शवविच्छेदन इन-कॅमेरा करण्यात आलं आहे. तरन्नुमचे अंत्यसंस्कार तिच्या मूळ गावी पाटगाव येथे करण्यात आले. तिचे लग्न 12 नोव्हेंबर रोजी निश्चित झाले होते, अशी माहितीही समोर आली आहे.
नातेवाइकांचा आक्रोश; निष्पक्ष तपासाची मागणी- तरन्नुमच्या मृत्यूनं तिच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. संशयित आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांचे राजकीय नेत्यांशी जवळचे संबंध असल्याची चर्चा होत असल्यानं तपासावर कोणताही दबाव येऊ नये, अशी मागणी असल्याचं नातेवाइकांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणातील सर्व पुरावे निष्पक्षपणे तपासून आरोपीला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा व्हावी, अशी तरन्नुमच्या नातेवाईकांची मागणी आहे.
दरम्यान, गारगोटीतील नागरिकांनीही हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्नही या घटनेमुळे ऐरणीवर आला आहे. तरुणीच्या मृत्यूचं नेमके कारण, घटनास्थळी काय घडले आणि आरोपीच्या जबाबाला उपलब्ध पुराव्यांचा कितपत आधार आहे, याचा उलगडा पुढील तपासातून होणार आहे. पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत तपासातून कोणती नवी माहिती समोर येणार का? न्यायालयीन प्रक्रियेला पुढे कोणते वळण मिळते, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.