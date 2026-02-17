ETV Bharat / state

पत्नीचा गळा आवळून खून; पोलीस कारवाईच्या भीतीनं फरार असलेल्या पतीला शिताफीनं अटक

पत्नीची हत्या करून फरार झालेल्या पतीला कोल्हापूर पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Kolhapur crime news
डावीकडे हत्या झालेली महिला, उजवीकडे अटकेतील आरोपी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर- कोल्हापुरात घरगुती हिंसाचाराची एक घटना चर्चेत आली आहे. घरगुती वादातून पतीनं पत्नीची गळा दाबून हत्या केली होती. त्यानंतर फरार असलेल्या गणेश शंकर हुबाळे (वय 43, रा. सोन्या मारूती चौक, शनिवार पेठ) याला लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी शिताफीनं कारवाई करून अटक केली आहे.

शनिवार (7 फेब्रुवारी) रोजी घरगुती वादातून गणेशनं पत्नी स्वाती गणेश हुबाळे (वय 40) यांचा मारहाण करुन गळा आवळला होता. त्यानंतर स्वतःच खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करुन गणेश फरार झाला होता. मात्र, सोमवारी (16 फेब्रुवारी) स्वातीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे नातेवाईकांच्या तक्रारीवरुन भारतीय न्यायसंहिता कलम 103(1) प्रमाणं गणेशवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Husband murdered his wife arrested by police
मृत्यू झालेली महिला (Source- ETV Bharat Reporter)



प्रेमविवाहानंतर अमानुष घरगुती हिंसा- 2012 मध्ये प्रेमविवाह झालेल्या स्वाती आणि गणेश हुबाळे या दाम्पत्याला एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन मुले आहेत. गणेश हा कोल्हापुरी फेट्याचे दुकानदार आहे. त्यांच्यात घरगुती कारणावरून गेल्या काही महिन्यांपासून वाद आणि भांडणे वाढली होती. स्वातीला पतीचे बाहेरील संबंध असल्याचा संशय होता, असे सांगितलं जात आहे. तर राजोपाध्ये नगरातील बी. डी. कामगार वसाहत येथे असणाऱ्या माहेरी स्वातीनं छळाबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर भाऊ प्रवीण दगडू भाट यांनीही सलोख्याचा प्रयत्न केला. पण गणेशनं त्यांचं ऐकलं नाही. शनिवार (7 फेब्रुवारी) रोजी स्वाती आणि गणेश यांच्यात पुन्हा वाद झाला होता. यावेळी गणेशकडून झालेल्या जबर मारहाणीत स्वाती या जखमी झाल्या. रागाच्या भरात चिडून त्यानं स्वातीचा गळा दाबून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. जखमी अवस्थेतच रुग्णालयात दाखल करून गणेश तिथून फरार झाला.



मृत्यू झाल्यानंतर नातेवाईकांना राग अनावर- पत्नीला मारहाण करून रुग्णालयात बेपत्ता दाखल केल्यानंतर गणेशनं स्वातीच्या मारहाणीबद्दल तिच्या माहेरच्या लोकांना काहीच माहिती दिली नाही. ती बेपत्ता असल्याचं त्यानं नातेवाईकांना सांगितलं. नातेवाईकांनी पोलिसांकडे धाव घेऊन स्वातीचा शोध घेण्याची मागणी केली. त्यातच स्वाती कदमवाडी येथील डीवाय पाटील रुग्णालयात दाखल असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर नातेवाईकांनी स्वातीची भेट घेतली. यावेळी नातेवाईकांना स्वातीनं मारहाण झाल्याचं सांगितलं होतं. अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या स्वातीचा सोमवारी दुपारी मृत्यू झाल्यानंतर नातेवाईकांचा राग अनावर झाला.



नातेवाईकांचा तीव्र आक्रोश- स्वातीच्या मृत्यूनंतर संतप्त नातेवाईकांनी रात्री लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या मारला. गणेशला अटक झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका घेत नातेवाईकांनी आक्रोश केला. स्वातीचा भाऊ प्रवीण भाट यांनी संशयिताविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलीस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर आणि स्थानिक गुन्हेगार अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी नातेवाईकांची समजूत काढल्यानंतर रात्री उशिरा गुन्हा नोंदवला गेला.

पोलिसांनी काय दिली माहिती?गणेशच्या शोध मोहिमेसाठी पोलिसांनी एक पथकदेखील तैनात केले. गोपनीय बातमीदारानं सीपीआर हॉस्पिटलजवळील बासुरी हॉटेलच्या मागील भागात गणेश असल्याची माहिती पोलिसांना दिली. यावेळी पाहणीत खात्री पटल्यानंतर छापा टाकून गणेश उबाळे याला पोलिसांनी अटक केली. "चौकशीत गणेशनं आपल्या पत्नीशी असलेला घरगुती वाद, गळा आवळणे, पत्नीचा मृत्यू आणि कारवाईच्या भीतीमुळे फरार असल्याची कबुली दिली आहे," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर यांनी दिली आहे. या प्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

