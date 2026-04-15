कोल्हापुरात खळबळ : 25 लाखांच्या खंडणीसाठी भाजीपाला व्यापाऱ्याची हत्या; दोन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात

शिरोळ तालुक्यातील दानोळी इथं भरतेश टोपगोंडा या व्यापाऱ्याचं अपहरण करून हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणी दोघांना ताब्यात घेतलं असून खंडणीच्या कोनातून तपास सुरू आहे.

DANOLI SHIROL CRIME
दानोळीत व्यावसायिकाच्या खुनाच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा मूक मोर्चा (ETV Bharat Reporter)
Published : April 15, 2026 at 4:55 PM IST

कोल्हापूर : भाजीपाला व्यापाऱ्याचं अपहरण करून 25 लाखांच्या खंडणीसाठी सोमवारी रात्री दानोळी (ता. शिरोळ) इथं खून केला होता. भरतेश टोपगोंडा असं खून झालेल्या व्यक्तीचं नाव असून याप्रकरणी जयसिंगपूर पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं आहे. हा खून नेमका कोणत्या कारणासाठी झाला, याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान टोपगोंडा यांच्या खुनानंतर पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी याप्रकरणी महत्त्वाची माहिती दिली. "मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणीत गळा दाबून खून झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे, याप्रकरणी खुनातील संशयित आरोपींनी खंडणी मागितली आहे का? याचाही तपास होणार आहे," असं पोलीस अधीक्षक गुप्ता यांनी सांगितलं.

खून प्रकरणी दोघांना अटक : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दानोळी इथं भाजीपाली व्यापाऱ्याचं अपहरण करून हत्या केल्याची घटना सोमवारी घडली होती. याप्रकरणी जयसिंगपूर पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. टिल्लू पवार आणि राजदीप ताडे अशी दोन्ही आरोपींची नावं आहेत. गळा दाबून हत्या केल्याचं उत्तरीय तपासणीतून समोर आला आहे. आरोपींनी भाजीपाली व्यापारी भरतेश टोपगोंडा यांना करंट देऊन त्यांची हत्या केल्याची चर्चा दानोळी गावात पसरली होती. मात्र, पोलीस अधीक्षक गुप्ता यांनी असं कुठंही चौकशीत समोर आलं नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता (ETV Bharat Reporter)

प्रकरणाचा तपास सुरू : "भाजीपाला व्यापाऱ्याचं अपहरण करून पैसे काढण्याचा आरोपींचा हेतू होता. याबाबत सखोल तपास सुरू आहे. या आरोपींना दुसऱ्या कुणाचं अपहरण करून खंडणी मागायची होती का? या अनुषंगानं देखील तपास केला जात आहे. पोलिसांनी तपास करण्यास विलंब केला, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. त्या अनुषंगानं चौकशीचे आदेश दिले आहेत," अशी माहिती कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी दिले.

दानोळीत व्यावसायिकाच्या खुनाच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा मूक मोर्चा : दानोळीतील व्यावसायिकाच्या खून प्रकरणी ग्रामस्थांनी मूक मोर्चा काढून संताप व्यक्त केला. खंडणीसाठी अपहरण करून भरतेश राजगोंडा टोपगोंडा यांचा खून करण्यात आलेला. या खुनानंतर ग्रामस्थ आक्रमक भूमिकेत आहेत. याप्रकरणात पोलिसांनी कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे. बुधवारी सायंकाळी ग्रामपंचायत कार्यालयात याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र हा खून नेमका खंडणीसाठी झाला की यामागं अजून कोणतं कारण आहे? याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.

हेही वाचा :

  1. परतवाडा येथील तरुणींचं लैंगिक शोषण प्रकरण; आरोपीच्या घरावर चालवला बुलडोझर
  2. संतापजनक! पिंपरी-चिंचवडमध्ये आंब्याचं आमिष दाखवून अडीच वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; नराधम पोलिसांच्या जाळ्यात
  3. विदर्भात सूर्याचा प्रकोप; अकोला देशात सर्वात उष्ण, उन्हाचा कहर आणखी वाढणार

