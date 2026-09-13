80 वर्षाच्या वृद्धेचे हातपाय बांधून सहा तोळे दागिने लुटले, तपासाकरिता तीन पथके रवाना
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील महाडिकवाडी येथे शनिवारी मध्यरात्री दरोड्याची घटना घडली. चोरट्यांच्या तपासासाठी तीन पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
Published : September 13, 2026 at 12:00 PM IST
कोल्हापूर- घरातील खोलीत झोपलेल्या वृद्धेचे हातपाय आणि तोंड बांधून त्यांच्या अंगावरील सहा तोळे सोन्याचे दागिने चोरट्याने लांबवले. कुणाला काही समजण्याच्या आत मागच्या दाराने चोरटे पाठीमागच्या दारातून पसार झाले. शनिवारी मध्यरात्री ही घडली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील महाडिकवाडी येथे वयोवृद्ध पुरुष लघुशंकेसाठी घराबाहेर गेल्याची संधी साधून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. खोलीत झोपलेल्या वृद्धेचे हातपाय आणि तोंड बांधून त्यांच्या अंगावरील सहा तोळे सोन्याचे दागिने लुटून चोरटे पाठीमागच्या दारातून पसार झाले. या घटनेची पन्हाळा पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
महाडिकवाडी येथे बापू महाडिक (वय 90)आणि इंदुबाई बापू महाडिक (वय 80) येथे राहतात. शनिवारी मध्यरात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास बापू महाडिक रात्री लघुशंकेला उठले. त्यावेळी दरवाजा उघडा असतो. त्यांना ऐकू कमी येते, याची माहिती घेऊन चोरी झाली असल्याची चर्चा घटनास्थळी सुरू आहे. चोरटे पाठीमागच्या दरवाजातून बाहेर पडून गल्लीतून मुख्य रस्त्यावरून पसार झाल्याचं समोर आलं.
6 तोळे दागिने चोरट्यांनी केले लंपास- महाडिक दाम्पत्याचा मुलगा सरदार शिक्षक असल्यानं बाहेरगावी राहतात. शनिवारी मध्यरात्री बापू महाडिक लघुशंकेला गेले होते. याचवेळी चोरटे पुढील दरवाजातून घरात शिरले. मधल्या खोलीत झोपलेल्या पत्नी इंदूबाई यांना चोरट्यांनी झोपेच्या अवस्थेत असताना त्यांचे तोंड आणि हातपाय बांधून अंगावरील सहा तोळे सोन्याचे दागिने हिसकावले. यामध्ये 4 तोळ्याच्या पाटल्या, मंगळसूत्र, जुवा किस, बुगड्या, कुड्या असा एकूण 6 तोळ्यांचा ऐवज दोघा चोरट्यांनी लंपास केला असल्याची तक्रार सरदार महाडिक यांनी पन्हाळा पोलीस ठाण्यात दिली आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याच पोलीस निरीक्षक निगाप्पा चोखंडे यांनी सांगितलं.
तपासासाठी तीन पथके रवाना- पन्हाळा पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा या चोरीचा संयुक्त तपास करत आहे. स्थानिक गुन्ह्यांविषयी शाखेने तीन पथके चोरट्यांच्या तपासासाठी रवाना केली असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी दिली.