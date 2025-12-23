"ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत जागा वाटपावर आज शिक्कामोर्तब होईल"-सतेज पाटील
कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीला काँग्रेस कशी सामोरी जाणार आहे? मित्रपक्षांबरोबर कसे जागा वाटप होणार आहे, याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
Published : December 23, 2025 at 6:06 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 6:52 PM IST
कोल्हापूर - "कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या 81 जागांसाठी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाकडे 400 पेक्षा जास्त इच्छुकांनी उमेदवारीची मागणी केली आहे. पुढच्या सहा दिवसात लोकांकडून सूचना मागवून काँग्रेसचा जाहीरनामा लोकांसमोर ठेवणार आहे. गेले 15 दिवस आमची चर्चा सुरू आहे. आज संध्याकाळपर्यंत ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत जागा वाटपावर शिक्कामोर्तब होईल", अशी माहिती काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाल्यानं इच्छुकांची लगबग वाढली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी काँग्रेसनं टॅगलाईनची घोषणा केली आहे. 'कोल्हापूर कस्सं, तर तुम्ही म्हणशीला तस्स' स्लोगन घेऊन या निवडणुकीला सामोरं जाणार असल्याचं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं. त्यांनी महापालिका निवडणुकीबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. आमदार पाटील म्हणाले, " राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षासोबतदेखील आमची चर्चा सुरू आहे. निवडून येण्याची क्षमता हा निकष डोळ्यासमोर ठेवून उमेदवार जाहीर केले जातील. यानंतर काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार एकत्रित जाऊन उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. पहिल्यांदाच महानगरपालिकेची निवडणूक होत असलेल्या वस्त्रनगरी इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या 65 जागा संदर्भात महाविकास आघाडी आणि समविचारी पक्ष, संघटनांसोबत आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. आमच्या चर्चा चालू आहेत. तर लवकरच यातूनही मार्ग निघेल", असा विश्वास आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.
- काँग्रेसनं मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढविणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. असे असले तरी राज्यातील विविध महापालिका निवडणुकीत कोणत्या पक्षांबरोबर काँग्रेस युती करणार आहे, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्याबाबत सतेज पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
मुंबईला विकसित करणं ही काँग्रेसची प्राथमिकता- आमदार सतेज पाटील म्हणाले, " पुणे महापालिकेसाठी अजितदादा (उपमुख्यमंत्री अजित पवार) यांचा फोन आला होता. याबाबत दुमत नाही. मात्र, अजितदादांचा फोन कोल्हापूर किंवा इचलकरंजीसाठी आला नाही. पुण्यात महाविकास आघाडी म्हणूनदेखील आमचा प्लॅन तयार आहे. मुंबईत आम्ही 227 जागा लढण्याची तयारी केलीय. मुंबईत काही छोट्या घटक पक्षांसोबत चर्चा करण्याचं काम सुरू आहे. मुंबईत काँग्रेस आणि वंचित यांच्यामध्येदेखील चर्चा सुरू आहे. मुंबईला विकसित करणं ही काँग्रेसची प्राथमिकता आहे.
- या पत्रकार परिषदेला खासदार शाहू छत्रपती, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, राजू लाटकर, सचिन चव्हाण, दौलत देसाई, बाळासाहेब पाटील, भारती पवार आणि सरलाताई पाटील उपस्थित होते.
आपची काँग्रेसवर टीका- काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या टॅगलाईनवरून आपच्या नेत्यानं काँग्रेसचा चांगलाच खरपूस समाचार घेतलाय. आम आदमी पार्टीचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश संघटक संदीप पाटील म्हणाले, "बंटी साहेब तुमच्याबरोबर वैर नाही. मात्र, तुमच्या बगलबच्च्याची खैर नाही. अरे, सत्तेत तुम्हीच होता. तुम्ही टक्केवारी रोखू शकला नाही. तुम्ही कोल्हापूरचे प्रश्न मिटू शकला नाही. त्यामुळे कोल्हापुरातील जनता कोल्हापूर कस्सं... आता तुम्ही घरात बस्स" अशी टीका केलीय.
कोल्हापूर महानगरपालिकेत 81 तर इचलकरंजी महानगरपालिकेतील 65 जागांवर निवडणूक- मागील कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत 81 जागांपैकी काँग्रेसला 27, राष्ट्रवादीला 15, ताराराणी आघाडीला 19, भाजपाला 13, शिवसेनेला 4 जागा मिळाल्या होत्या. तर 3 जागांवर अपक्ष विजयी झाले होते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर प्रथमच कोल्हापूर महापालिका निवडणूक पार पडत असल्यानं राजकीय चित्र संपूर्ण बदललं आहे. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती यांच्यात प्रमुख लढत होण्याची चिन्हे आहेत. नव्यानं स्थापन झालेल्या इचलकरंजी महापालिकेत 65 जागांवर निवडणुका होणार आहेत.
हेही वाचा-