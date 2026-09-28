कोल्हापुरात काँग्रेस आक्रमक! मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या अटकेसाठी निदर्शने
कोल्हापूर येथे काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात आंदोलन केलं.
Published : September 28, 2026 at 4:11 PM IST
कोल्हापूर : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकाधिकारशाही कारभाराविरोधात आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित मतचोरीविरोधात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज सोमवारी (28 सप्टेंबर) कोल्हापुरात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि शहर काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकत्र येत मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा निषेध केला.
आंदोलनानंतर काँग्रेसच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केलं. ज्ञानेश कुमार यांना सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करून त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
काँग्रेसच्या निवेदनात काय? :
निवेदनात काँग्रेसने भारतीय निवडणूक आयोग ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाची आणि स्वायत्त संस्था असून स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुका घेणं हे तिचं प्राथमिक कर्तव्य असल्याचं नमूद केलं. मात्र, मागील काही वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
'इंडियन एक्स्प्रेस'मधील वृत्ताचा हवाला देत काँग्रेसने दावा केला की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सहकाऱ्यांना विश्वासात न घेता काही निर्णय घेतले. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा त्यांच्या निर्णयांवर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे.
विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया, नवीन मतदारांची कथित अनधिकृत नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणं तसेच निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणालीच्या केंद्रीकरणासह विविध मुद्द्यांवर हे आक्षेप असल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभाराची चौकशी करून योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसनं केली.
बोगस मतदार वाढवल्याचा गंभीर आरोप :
निवडणूक यंत्रणेत अनुचित फेरफार करून सत्ताधारी पक्षाला फायदा पोहोचवला जात असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुराव्यानिशी दिला होता. निवेदनानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 92 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात आली असून बिहारमध्येही लाखो मतदारांची नावं यादीतून काढण्यात आली आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 च्या वेळी तब्बल 47 लाख बोगस मतदार वाढवण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप काँग्रेसने केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीने या सर्व गैरप्रकारांवर शिक्कामोर्तब केले असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची कृती देशद्रोहाची आहे. त्यांनी लोकशाही व संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडवून लोकशाहीची हत्या केली असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
'तत्काळ राजीनाम्यासाठी राज्यभर आमचं आंदोलन' :
"एकीकडे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण आपली पाठ थोपटून घेत आहोत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे उभारलेल्या लोकशाहीच्या मतदानात फेरफार होत आहे. याचा निषेधार्थ हा मुद्दा राहुल गांधींनी देशभर मांडला आहे. त्यातच ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात हे आंदोलन आम्ही राज्यभर करत आहे. त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा ही मागणी आम्ही करत आहोत," असं आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितलं.
ज्ञानेश कुमार आणि विरोधात 22 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी :
ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बँच येथे पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज सुनावणी पार पडली. ॲड. असीम सरोदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पिटीशन दाखल करण्यात आली असून लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी पार पाडण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली. मात्र न्यायालयानं 22 ऑक्टोबर ही तारीख सुनावणीसाठी दिली असून आता न्यायालयात नेमकं काय घडतं? हे देखील पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या तीव्र निदर्शनांचे नेतृत्व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांनी केले. या आंदोलनात कोल्हापूर शहर काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष प्रविण केसरकर, माजी आमदार राजूबाबा आवळे हे प्रमुख नेते सहभागी झाले होते. याशिवाय, एकनाथ पाटील, इंद्रजित बोंद्रे, राजू लाटकर, शशांक बावचकर, वैशाली महाडिक, भारती पोवार, विनायक घोरपडे, संजय पोवार-वाईकर, उदय पोवार आणि अक्षय शेळके यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.