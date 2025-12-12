कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय आरडीएक्सनं उडवून देण्याची धमकी : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय आरडीएक्सनं उडवून देण्याची धमकी देण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अज्ञात आरोपीनं हा मेल केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
Published : December 12, 2025 at 4:23 PM IST
कोल्हापूर : "जिल्हाधिकारी कार्यालय आरडीएक्सनं उडवून देऊ, दुपारी दोन वाजतापर्यंत कार्यालय रिकामं करा," अशी धमकी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत मेल आयडीवर आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे मोठी दहशत पसरली. 11 वाजून 28 मिनिटांनी हा मेल प्राप्त झाल्यानंतर बॉम्बशोधक आणि नाशक पथक, जिल्हा पोलीस दलाचे जवान आणि महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचली. "सर्व विभागांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे," अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाच आरडीएक्स बॉम्ब फुटणार : कोल्हापुरात नेहमीप्रमाणं सकाळी दहा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्या नागरिकांची धावपळ सुरू होती. मात्र अचानक 11 वाजून 28 मिनिटांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत मेल आयडीवर "जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावलेले पाच आरडीएक्स बॉम्ब फुटणार आहेत. दुपारी दोन वाजेपर्यंत कार्यालय रिकामं करा आणि नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवा," या आशयाचा ईमेल प्राप्त झाला. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकच खळबळ उडाली. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी याबाबतची माहिती तातडीनं जिल्हा पोलीस दल, कोल्हापूर महानगरपालिकेचा अग्निशमन विभाग आणि बॉम्ब शोधक नाशक पथकाला कळवली. या विभागाचे कर्मचारी तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. "जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभागांची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आणि साहित्यांच्या माध्यमातून तपासणी करण्याचं काम सुरू झालं. महसूल, पुनर्वसन, ग्रामपंचायत, निवडणूक विभागांच्या आणि जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीच्या ठिकाणी कसून तपासणी करण्यात येत आहे," असंही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी सांगितलं.
अधिकारी कर्मचाऱ्यांची उडाली धावपळ : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत मेल आयडीवर धमकीचा मेल आल्यानं जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकच धावपळ उडाली. कामासाठी आलेले नागरिक आणि कर्मचारी भीतीपोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पडले. सर्व विभागात जाऊन अग्निशमन, बॉम्बशोधक आणि नाशक पथकाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दल यांच्याकडून कसून तपासणी करण्यात येत होती. हा मेल कुठून आला, याचा तपास पोलीस करीत आहेत, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
