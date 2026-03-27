ज्योतिबा मंदिरात भक्त आणि पुजाऱ्यांमध्ये हाणामारी, कारवाईसाठी कोल्हापुरातून थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
कोल्हापूरच्या ज्योतिबा मंदिरात भक्त आणि पुजाऱ्यांमध्ये हाणामारीची घटना घडली होती. या प्रकरणी कारवाईसाठी एका सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
Published : March 27, 2026 at 11:05 AM IST
कोल्हापूर : येथील ज्योतिबा मंदिरातील भक्त आणि पुजाऱ्यांमधील मारहाणीच्या घटनेवरून निर्माण झालेला वाद आता अधिकच गंभीर झाला असून, या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी होत आहे. या विषयावर प्रशासनाच्या भूमिकेवरदेखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.आगामी चैत्र यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर शांतता राखण्याचं आवाहनदेखील करण्यात आलं आहे. प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार देत संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
मारहाणीचा वाद कसा पेटला? : रविवारी दुपारी सासणकाठी प्रदक्षिणा आणि आरतीदरम्यान ही घटना घडल्याचं मंदिर प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. काही भाविकांनी आरतीच्या वेळी गोंधळ घालून गुलाल फेकला आणि वारंवार सूचना देऊनही शिस्त पाळली नाही, असा पुजाऱ्यांचा दावा आहे. त्यानंतर वाद वाढत जाऊन पुजारी आणि भाविकांनी एकमेकांना मारहाण केली. या घटनेचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
पोलिसी कारवाई : घटनेनंतर पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या एकूण 34 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यात 17 पुजारी आणि 17 भाविकांचा समावेश आहे, असं कोडोली पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे. याबाबत पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू असल्याचंही सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कैलास कोडग यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीतील मुख्य मुद्दे : सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी मंदिर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करून त्याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसंच देवस्थान समितीचे कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक आणि ड्युटीवरील पोलीस यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करत, वाद सुरू झाल्यानंतर वरिष्ठांना वेळेवर माहिती देण्यात आली का, याची चौकशी करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. तसेच, संबंधित पुजारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि पोलिसांना आगामी चैत्र यात्रेदरम्यान मंदिर परिसरापासून दूर ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सध्या तणावाचं वातावरण : ज्योतिबाची चैत्र यात्रा जवळ आल्याने या वादामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. लाखो भाविक येत असल्याने किरकोळ तणावही मोठ्या गोंधळात रूपांतरित होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनानं तातडीनं शांतता बैठक घेऊन सर्व संबंधितांना विश्वासात घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सध्या या प्रकरणात पोलीस तपास आणि देवस्थान प्रशासनाची भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. व्हायरल व्हिडिओंमुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनलं असून, सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदार आणि अधिकृत नोंदी यांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखणं हे प्रशासनापुढील मोठं आव्हान ठरणार आहे.