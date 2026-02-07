ETV Bharat / state

कोल्हापुरात भीषण अपघात; भरधाव कारच्या धडकेत बापलेकीचा अंत, 19 वर्षीय चालक ताब्यात

कोल्हापूर शहरातील शाहू मिल चौक ते कोटीतीर्थ तलाव रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात बापलेकीचा मृत्यू झाला.

kolhapur car bike accident
कोल्हापुरातील अपघातस्थळी दाखल झालेले पोलीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 8:50 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 9:25 PM IST

कोल्हापूर - कोल्हापूर शहरातील शाहू मिल चौक ते कोटीतीर्थ तलाव रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात बापलेकीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. शनिवारी दुपारी 3.30 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला, तर इतर दोघे गंभीर जखमी झाले. भरधाव कारने वेगावरील नियंत्रण गमावल्यामुळे (MH 09 GZ 5175) तीन दुचाकींना जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला. अपघातानंतर कार रस्त्याच्या मध्यभागी पलटी झाली होती. पोलिसांनी कारचालक मयुरेश योगेश पाटील (वय 19 वर्षे, रा. राजारामपुरी 8 वी गल्ली) याला ताब्यात घेतले असून, गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अपघातस्थळी एकच गोंधळ - पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दुपारच्या सुमारास क्रेटा कार राजारामपुरीकडून कोटीतीर्थ तलावाच्या दिशेने भरधाव वेगाने जात होती. यावेळी शाहू मिल चौकात कारने नियंत्रण गमावून तीन दुचाकींना धडक दिली. दीपक महादेव वंशे (वय 66 वर्षे, रा, साईबाबा मंदिराजवळील दिलबहार तालीम चौक) आणि त्यांची मुलगी ॲड. भाग्यश्री लक्ष्मण गवळी (वय 30 रा. कसबा बावडा) हे दुचाकीवर होते. कारने समोरुन दिलेल्या धडकेनंतर ते दूर उडून पडले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. तर कैवल्य उदय नाईक (रा. मंगळवार पेठ) आणि धनंजय करंजकर (रा. गुजरी कॉर्नर वय 44) हे या अपघातात जखमी झाले आहेत. "जखमींना तत्काळ रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर कारचालक मयुरेश योगेश पाटील याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे", असे शहर पोलीस उप अधीक्षक प्रिया पाटील यांनी सांगितले.

कार पलटी, दुचाकींचा चक्काचूर - प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयुरेश पाटील हा तरुण कार अत्यंत बेदरकारपणे चालवत होता. नेहमी गर्दी असलेल्या शाहू मिल चौकात अतिवेगामुळे चारचाकीचे नियंत्रण सुटले आणि तिने समोरच्या दुचाकींना धडक दिली. अपघातानंतर चारचाकी रस्त्याच्या मध्यभागी उलटी पडली, तर धडकलेल्या दुचाक्यांचा चक्काचूर झाला होता. अपघातानंतर घटनास्थळी बघ्यांचा मोठा जमाव जमला होता. तर काही नागरिकांनी मदत करण्यासाठी लगेचच धाव घेतली. पोलिसांना या अपघाताची माहिती मिळताच तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पलटी कार बाजूला हलवली आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर आणली. अपघातामुळे शाहू मिल चौक ते कोटीतीर्थ रस्त्यावर वाहतुकीचा प्रचंड गोंधळ उडाला होता.

महापालिकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी होते दीपक - अपघातात मृत्युमुखी पडलेले दीपक महादेव वंशे हे दिलबर तालीम मंडळजवळील सनगर गल्ली येथे राहत होते. कोल्हापूर महानगरपालिकेचे ते सेवानिवृत्त कर्मचारी होते. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात त्यांनी सेवा बजावली होती. तर त्यांची मुलगी भाग्यश्री हिचा दीड वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. सध्या ती कोल्हापूरच्या कसबा बावडा येथील कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात राहत होती.

दरम्यान, शाहू मिल चौक हा शहरातील प्रमुख व्यापारी आणि वाहतूक केंद्र असल्याने येथे दररोज गर्दी असते. तरीही अपघात टाळण्यासाठी चालकांनी वेग नियंत्रणात ठेवावा, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तर कोल्हापूर शहरात गेल्या काही दिवसांत वाढत असलेल्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

