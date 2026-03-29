कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ लवकरच होणार, आसपासच्या 10 गावांनी दिली संमती : आमदार क्षीरसागर
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आसपासच्या 10 गावांनी हद्दवाढीस संमती दिली आहे. त्यामुळे 2027 मध्ये शहराची हद्दवाढ निश्चित होईल, असं आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी म्हटलं आहे.
Published : March 29, 2026 at 7:42 AM IST
कोल्हापूर : येथील महानगरपालिकेच्या आसपासच्या 10 गावांनी हद्दवाढीस संमती दिली आहे. त्यामुळे 2027 मध्ये होणाऱ्या भारताच्या पहिल्या डिजिटल जनगणनेनंतर महापालिकेची हद्दवाढ निश्चित होईल, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ अटळ असून, त्यासाठी राजकीय भांडणांचा आधार घेण्याचा प्रश्नच नाही, असंही आमदार क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.
खरं तर, शहरालगत असलेल्या उचगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, नवे बालिंगा, नवे पाडळी आणि पिरवाडी या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, त्याला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी उपमहापौर अक्षय जरग, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण, मनपा गटनेते शारंगधर देशमुख, नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर, महिला व बालकल्याण समिती सभापती कौसर बागवान यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
'हद्दवाढ शहराच्या विकासाची नैसर्गिक गरज' : पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, महापालिका आयुक्तांना संबंधित गावांना नोटीस पाठवून ठराव मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हद्दवाढ ही शहराच्या विकासाची नैसर्गिक गरज असून, ग्रामीण भागातून विरोध असला तरी त्याला राजकीय स्वरूप देणं टाळलं जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. महानगरपालिका झाल्यानंतरही या दिशेनं प्रगती झाली नसल्यानं शहराची वाढती लोकसंख्या व विकास यावर मर्यादा येत आहेत. हद्दवाढ न झाल्यास नवीन महापालिका इमारत व पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणंही कठीण होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
ही भूमिका निस्वार्थी विकासाची असल्याचं सांगत त्यांनी राजकीय वाद टाळण्याचं आवाहन केलं. तसेच, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या शंका व अपेक्षा समजून घेत त्यांना विश्वासात घेऊनच हद्दवाढीची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
हद्दवाढीस शासनाची तत्त्वतः मान्यता : विधानसभेत विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसंदर्भात सकारात्मक भूमिका मांडली. 10 गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यास शासनानं तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 2027 मध्ये होणाऱ्या डिजिटल जनगणनेनंतर मतदारसंघ व प्रभागरचना बदलणं अनिवार्य असल्यानं हद्दवाढीचा अंतिम निर्णय त्यानंतर घेतला जाईल. जनगणनेचे अधिकृत आकडे आल्यानंतर शहराची लोकसंख्या, घनता आणि विकास यांचे पुनर्मूल्यांकन करून हद्दवाढ अंतिम स्वरूपात निश्चित केली जाईल. त्यामुळे 2027 नंतर हद्दवाढ होणारच, असा त्यांनी ठाम दावा केला.
'ज्या शहरांमध्ये हद्दवाढ झाली तिथं वेगानं विकास झाला' : हद्दवाढीचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन मांडताना त्यांनी सांगितलं की, ज्या शहरांमध्ये हद्दवाढ झाली आहे, तिथं औद्योगिक, वस्ती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास वेगानं झाला आहे. कोल्हापूरलाही या प्रक्रियेतून राज्यातील मोठ्या शहरांच्या यादीत स्थान मिळवणं आवश्यक आहे.
नवीन समाविष्ट होणाऱ्या भागांमध्ये महापालिकेकडून पाणीपुरवठा, शौचालयं, वीज आणि रस्ते यांसारख्या सुविधा आधीपासूनच पुरवल्या जात आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीनंतर या भागांचा विकास अधिक व्यापक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने होईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.